https://ria.ru/20221206/remont-1836798910.html

Ленобласть: план по ремонту дорог на 2022 год выполнен полностью

Ленобласть: план по ремонту дорог на 2022 год выполнен полностью - РИА Новости, 06.12.2022

Ленобласть: план по ремонту дорог на 2022 год выполнен полностью

Дорожники Ленинградской области в уходящем году отремонтировали свыше 200 километров региональных дорог, а также обустроили и осветили около 60 километров... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T20:36

2022-12-06T20:36

2022-12-06T20:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Дорожники Ленинградской области в уходящем году отремонтировали свыше 200 километров региональных дорог, а также обустроили и осветили около 60 километров дорожной сети внутри населенных пунктов, тем самым полностью выполнив план, сообщил РИА Новости председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов."Дачные" дорогиПо словам Седова, одним из самых важных событий этого года стало подписание соглашения между главами двух соседствующих регионов - Ленобласти и Санкт-Петербурга - о программе ремонта подъездов к садоводствам, которое начнёт действовать с 2023 года. Благодаря соглашению, муниципальные и региональные дороги, которые ведут к дачным участкам в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) будут обновлены. В настоящий момент в регионе расположены больше трех тысяч садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ."Пришло время, тем более, что пандемия дала толчок к переселению. Многие жители Санкт-Петербурга, фактически каждый день, начали курсировать между городом и Ленобластью. Больше 1,5 миллиона жителей ежедневно заезжают и выезжают в Санкт-Петербург через дороги Ленобласти", — отметил чиновник добавив, что в первую очередь в ремонт отправятся дороги, которые ведут к садоводствам с большим количеством зарегистрированных земельных участков.В существующий перечень вошли 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 миллиарда рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга в течение трёх лет.Подводя итогиГлава комитета по дорожному хозяйству региона сообщил, что в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ленобласти не только был выполнен план по ремонту дорог на 2022 год, но и почти на 50 процентов от плана на 2023 год и даже некоторые проекты 2024 года. Так, за минувшие месяцы уходящего года в области отремонтированы около 200 километров региональных трасс и четыре моста. Среди адресов — дороги из "народной программы", которую вместе с жителями и региональным отделением "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ежегодно формирует дорожный комитет.В свою очередь, заместитель директора "Ленавтодор" Дмитрий Донской отметил, что в 2022 году порядка 60 километров региональных дорог в разных районах области получило новое освещение, тротуары и пешеходные дорожки."В 2022 году отремонтировали четыре моста", — пояснил спикер уточнив, что порядка 300 погонных метров искусственных сооружений отремонтируют в следующем году.Также в этом году передан на экспертизу проект реконструкции подъезда от трассы М-10 в сторону посёлка имени Тельмана. В планах — отремонтировать участок трассы протяженностью около двух километров, расширить его до четырех полос, установить шумозащитные сооружения, построить тротуара и освещение. Стоимость работ по предварительным оценкам составит 1,5 миллиарда рублей, а приступить к реализации проекта в регионе надеются в следующем году.Дальше – большеГлавным событием 2023 года в Ленобласти станет запуск движения по новому мосту через реку Свирь в Подпорожье. Благодаря вводу новой переправы, качественно изменится логистика на востоке области.Кроме того, в 2023 году в регионе продолжится начатая в 2022 году реформа государственных дорожных предприятий, задействованных в содержании региональных трасс. Вместо шести госпредприятий в Ленобласти планируется создать два государственных бюджетных учреждения по аналогии с Московской областью."Сейчас все нюансы этой работы дорабатываются. Чтобы максимально централизовать все дорожные силы областной дорожной отрасли", — пояснил спикер.

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https://ria.ru/20220516/avariynost-1788865525.html

https://ria.ru/20220616/khab-1795911025.html

https://ria.ru/20220623/most-1797607450.html

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Алёна Пава

ленинградская область, жкх, шлиссельбург, санкт-петербург