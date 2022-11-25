https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

Лучшие горнолыжные курорты от Сочи до Сахалина: куда поехать кататься

Лучшие горнолыжные курорты от Сочи до Сахалина: куда поехать кататься - РИА Новости, 25.11.2022

Лучшие горнолыжные курорты от Сочи до Сахалина: куда поехать кататься

Горнолыжный сезон уже стартовал, а вчера в Москве назвали лауреатов премии "Горы России". Кататься у нас можно на Кавказе, за полярным кругом, на Дальнем... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:00

2022-11-25T10:16

туризм

туризм

отдых в россии

роза хутор

сочи

маршруты - туризм

туристы

красная поляна

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Горнолыжный сезон уже стартовал, а вчера в Москве назвали лауреатов премии "Горы России". Кататься у нас можно на Кавказе, за полярным кругом, на Дальнем Востоке — везде есть прекрасные трассы. О том, куда поехать опытным райдерам, а куда — начинающим, какие новинки ждут туристов и как сэкономить на отдыхе, — в материале РИА Новости.Сначала каталка, потом баняЛучшим горнолыжным курортом России признали Красную Поляну (ранее — "Горки Город"). Там же, по мнению туристов, принявших участие в голосовании, и лучший apres-ski, то есть скучать вечерами не придется. Как рассказывает директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова, у выката на Поляне 960 модернизируют зону под открытым небом. Там же откроют ресторан."Гастрономическая карта пополнится новыми проектами. Все точки питания на склонах объединены концепцией "Еда в горах", готовим меню с акцентом на локальные продукты", — объясняют в Красной Поляне.На территории банного комплекса "4 Стихии" появится классическая русская парная "Пятый элемент". Это место релакса с камином, купелью, джакузи, бассейном, сауной для компаний до десяти человек.На детском учебном склоне "Академии райдеров" на Поляне 960 оборудуют зону для отдыха родителей.На курорте 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников, три сноупарка, включая фанпарк, и рейс-зона. ​"Открытие сезона пока не анонсируем, смотрим на погоду", — уточняет Ольга Филипенкова.Самая высокогорная школаГорно-туристический центр "Газпром" отметили как лучший в Южном федеральном округе. Кстати, "Горы России" — не единственная его премия. Этот курорт — победитель Business Awards 2022.Из новинок: на склоне "Газпром Альпика" на уровне 2256 метров — самая высокогорная детская школа в мире.А на 1100 метрах в приюте "Солнечный" — клуб для юных райдеров, с анимацией и играми. Еще обещают новый ресторан авторской кухни "Черная лисичка" и расширенный фуд-корт в РЦ "Галактика".В горы со звездой Michelin"Роза Хутор" предполагает открыть сезон 23 декабря. Все зависит от снега. Как уточнили в пресс-службе, гостям вновь предложат самую большую зону катания в стране: 52 трассы всех уровней сложности общей протяженностью 105 километров, 32 современных подъемника, два сноупарка. Некоторые участки на северном склоне хребта Аибга расширят.Весь зимний сезон на курорте действуют детские горнолыжные кемпы, развлекательные клубы "Корпорация шалостей" и Riders club.Apres-ski тоже обещает быть на высоте. Так, например, в новом ресторане "Дичь" в Горной Олимпийской деревне планируют специальные ужины в исполнении шеф-поваров со звездами Michelin.Нет снега — не бедаСреди курортов Северного Кавказа лауреатом "Гор России" стал Архыз. Там уверяют: "Отсутствие снега — не помеха, у нас есть свой".По данным пресс-службы, Архыз располагает 264 снежными ружьями и 77 пушками. Ружья ставят на прямых участках. Более мощные пушки обрабатывают зоны выката и пересечения трасс, которых на курорте — 27 километров.На Эльбрусе сезон уже открыли. В прошлые выходные курорт принял более 2000 гостей. Горнолыжники и сноубордисты катались на самой высокогорной в стране трассе Гарабаши — Мир (3847 метров).Среди новинок тут, как сообщил генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, — паркинг на 800 мест и объездная дорога. От стоянки до канатки туристов возят специальные шаттлы.Вместо ски-пассов теперь можно пользоваться банковскими картами. Обновилась на курорте и рыночная площадь.Лыжники против сноубордистовШерегеш получил премию и как самый событийный, и как лучший в Сибирском федеральном округе.Сезон там уже в разгаре — стартовал 11 ноября с ежегодного фестиваля "Шерегешфест". Были мастер-классы спортсменов российской сборной, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад инструкторских школ и батл между лыжниками и сноубордистами.Вчера там начался фестиваль спортивного кино SNOWVISION 2022 — до воскресенья.В новом сезоне появилась система освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе Б. "Это только первый шаг. Надеюсь, в дальнейшем по вечерам будут доступны все трассы в Шерегеше", — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Кроме того, построили еще одно шоссе до курорта, запустили удаленный багажный терминал аэропорта имени Волынова на горе, в сервисном центре "Белка". Теперь получить и сдать чемоданы, лыжи со сноубордами можно прямо на курорте.Светлые трассы в полярную ночьПервым в России горнолыжный сезон открыл курорт "Большой Вудъявр" в Хибинах — 6 ноября. Он тоже лауреат — по Северо-Западному ФО. Это в районе Кировска за полярным кругом. Так что тут "фишка" — северное сияние.Учитывая полярную ночь, катание в темное время суток здесь — норма. Летом на двух трассах установили более 20 опор и 40 мощных прожекторов.Более 35 километров трасс. Сезон продолжается восемь месяцев.Добраться можно как через аэропорт Мурманска, так и через хаб Хибины, расположенный в самом центре Кольского полуострова и в непосредственной близости к городам Апатиты и Кировск. Недавно, 17 ноября, туда возобновила рейсы S7."Мир" как ски-пассНа Дальнем Востоке лучшим признали "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Дата открытия сезона там пока неизвестна. Была оттепель, сейчас работы по оснежению возобновились. Действуют стационарные ружья, пушки и мобильные снегогенераторы.Здесь 35 километров трасс, в том числе зеленые (для новичков) и черные (для опытных спортсменов), подъемники любого типа. С этого сезона можно пользоваться картой "Мир" как ски-пассом, еще и обещают скидку в пять процентов.С видом на АлтайМанжерок в Республике Алтай — победитель в номинации "Лучший семейный курорт". Учебный склон открывают сегодня, 25 ноября. Прокат, траволатор для новичков, канатная дорога "Чуйский тракт" (пока в экскурсионном режиме). На курорте отмечают, что "погода благоволит".Завершается строительство отеля "пять звезд" и комплекса вилл, вскоре приступят к возведению панорамного ресторана. Гостей ждут 22 километра трасс.Кстати, Манжерок получил и несколько премий SKI BUSINESS AWARDS 2022.От Москвы до КрасноярскаЛауреатов премии "Горы России" много. Например, среди курортов в черте города лучшим признали "Бобровый лог" в Красноярске.В Центральном ФО отметили подмосковный горнолыжный парк "Волен-Степаново". Сезон там открывают сегодня в 18:00.Были и другие номинации.Цена вопроса"Половина заявок на декабрь приходится на Сочи: Красная Поляна, "Роза Хутор", Эсто-Садок", — говорят в сервисе Bronevik.com.На втором месте по популярности у лыжников — курорты Северного Кавказа: Архыз и Домбай (15 процентов). У Шерегеша десять процентов. Далее — Южно-Сахалинск, Белокуриха (Алтайский край), Кировск (Мурманская область), Красноярск.Самый массовый заезд, уточняют в сервисе, — по четвергам, то есть путешественники "растягивают" выходные. В среднем отдыхающие тратят 6,6 тысячи рублей в сутки, а без учета пятизвездочных отелей — 5,2 тысячи.Интересную тенденцию заметили продавцы туров: горнолыжный отдых в Сочи подешевел. В прошлом году в среднем было почти 72 тысячи, а теперь — 62, сообщили аналитики сервиса Travelata.ru. У организованных путешественников юг России тоже в лидерах. Кстати, на большинстве курортов сезон скидок продолжается вплоть до конца ноября. Если брать ски-пасс сейчас, а потом активно кататься, можно хорошо сэкономить.

https://ria.ru/20221124/premiya-1833756610.html

https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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