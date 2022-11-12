https://ria.ru/20221112/kuzbass-1831033442.html
Глава Кузбасса открыл новую автодорогу к горнолыжному курорту Шерегеш
Глава Кузбасса открыл новую автодорогу к горнолыжному курорту Шерегеш - РИА Новости, 12.11.2022
Глава Кузбасса открыл новую автодорогу к горнолыжному курорту Шерегеш
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл движение по автодороге, ведущей к горнолыжному комплексу Шерегеш, которая позволит сократить количество... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:44
2022-11-12T13:44
2022-11-12T13:44
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл движение по автодороге, ведущей к горнолыжному комплексу Шерегеш, которая позволит сократить количество транспортных заторов, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня Сергей Цивилев открыл движение по автомобильной дороге, ведущей в СТК "Шерегеш", строительство которой ведется по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Теперь единственный существующий до этого времени проезд к секторам "А" и "Б" будет разгружен, что поможет быстрее добираться до горы и сократить количество транспортных заторов", – говорится в сообщении.Также губернатор проверил степень готовности новых очистных сооружений, которые в Шерегеше также строят в рамках программы социально- экономического развития. Старая станция, построенная в 1974 году, была рассчитана на переработку 8 тысяч кубометров стоков. Новые очистные постройки включают химическую и бактериологическую лаборатории и смогут принимать и перерабатывать до 16 тысяч кубометров нечистот в сутки с расчетом на круглогодичное функционирование новых туристических комплексов. Общая стоимость проекта — более 1,3 миллиарда рублей. На данный момент работы по строительству здания и монтаж технологического оборудования завершены. Идет установка шкафов управления, кладка внутренних перегородок из кирпича и газобетонных блоков, монтаж вентиляционных систем и лестничных маршей, прокладка электрических кабелей. В целом объект готов на 91,5%."Новые очистные сооружения в течение трех месяцев выйдут на полную проектную мощность. Учитывая темпы, которыми идет развитие курорта, поставил задачу за две недели актуализировать все необходимые мощности, по результатам примем решение о проектировании следующей очереди очистных сооружений", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
Глава Кузбасса открыл новую автодорогу к горнолыжному курорту Шерегеш
Губернатор Кузбасса Цивилев открыл новую автодорогу к горнолыжному курорту Шерегеш
КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл движение по автодороге, ведущей к горнолыжному комплексу Шерегеш, которая позволит сократить количество транспортных заторов, сообщает
пресс-служба правительства региона.
"Сегодня Сергей Цивилев открыл движение по автомобильной дороге, ведущей в СТК "Шерегеш", строительство которой ведется по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Теперь единственный существующий до этого времени проезд к секторам "А" и "Б" будет разгружен, что поможет быстрее добираться до горы и сократить количество транспортных заторов", – говорится в сообщении.
Также губернатор проверил степень готовности новых очистных сооружений, которые в Шерегеше также строят в рамках программы социально- экономического развития. Старая станция, построенная в 1974 году, была рассчитана на переработку 8 тысяч кубометров стоков. Новые очистные постройки включают химическую и бактериологическую лаборатории и смогут принимать и перерабатывать до 16 тысяч кубометров нечистот в сутки с расчетом на круглогодичное функционирование новых туристических комплексов. Общая стоимость проекта — более 1,3 миллиарда рублей. На данный момент работы по строительству здания и монтаж технологического оборудования завершены. Идет установка шкафов управления, кладка внутренних перегородок из кирпича и газобетонных блоков, монтаж вентиляционных систем и лестничных маршей, прокладка электрических кабелей. В целом объект готов на 91,5%.
"Новые очистные сооружения в течение трех месяцев выйдут на полную проектную мощность. Учитывая темпы, которыми идет развитие курорта, поставил задачу за две недели актуализировать все необходимые мощности, по результатам примем решение о проектировании следующей очереди очистных сооружений", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.