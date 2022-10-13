https://ria.ru/20221013/elbrus-1823772834.html

На Эльбрусе можно оплатить проезд на канатных дорогах банковской картой

На Эльбрусе можно оплатить проезд на канатных дорогах банковской картой - РИА Новости, 13.10.2022

На Эльбрусе можно оплатить проезд на канатных дорогах банковской картой

Проезд на канатных дорогах на Эльбрусе туристы теперь смогут оплатить с помощью банковской карты, сообщает Кавказ.РФ. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:21

2022-10-13T19:21

2022-10-13T19:21

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НАЛЬЧИК, 13 окт — РИА Новости. Проезд на канатных дорогах на Эльбрусе туристы теперь смогут оплатить с помощью банковской карты, сообщает Кавказ.РФ.Карта может быть любой, в том числе отечественной платежной системы "Мир". "Пластик" нужно приложить к турникету и пройти на посадку. Раньше для проезда нужно было приобрести билет в кассах курорта или воспользоваться ски-пассом."Для удобства гостей мы цифровизируем сервисы на курортах. Совсем недавно открыли на "Эльбрусе" систему проходов для туристов с использованием QR-кодов, сейчас протестировали и ввели оплату банковской картой. Теперь не нужно стоять в очереди за прогулочными билетами", — отметил гендиректор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.Этот опыт специалисты планируют применить и на других курортах – "Архызе", "Ведучи" и строящемся в Северной Осетии "Мамисоне".Отмечается, что по банковской карте можно будет оплатить полный туристический билет "Азау — Гарабаши" стоимостью 1400 рублей и подняться на самую верхнюю станцию канатной дороги на высоте 3847 метров.Кавказ.РФ и платежная система "Мир" договорились о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума в июне этого года. Тогда же было подписано соглашение о введении на всесезонном курорте "Эльбрус" оплаты проезда с помощью карты "Мир".

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Мария Селиванова

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