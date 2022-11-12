https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html

Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги

Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги - РИА Новости, 12.11.2022

Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:22

2022-11-12T19:22

2022-11-12T19:22

сергей цивилев

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе "Б", сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что для желающих продлить горнолыжный день трассы будут переподготовлены снегоуплотнительной техникой и запущены в работу с 17.00, катание будет доступно до 21.00-22.00. В нижней и верхней частях сектора "Б" локацию будут обслуживать кафе "План Б" и "О!Пушка", их графики работы соответствуют графикам канатной дороги и трассы.В новом физкультурно-оздоровительном комплексе "О!Пушка" гости курорта смогут и отдохнуть, и позаниматься спортом. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 800 квадратных метров также расположены служба инструкторов, магазин райдерской одежды и ресторан.Курорт Шерегеш 11 ноября первым в России открыл горнолыжный сезон. Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов. Основные мероприятия проходят в субботу. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.

https://ria.ru/20221101/kuzbass-1828428623.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей цивилев, россия, кемеровская область