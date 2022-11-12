https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги - РИА Новости, 12.11.2022
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:22
2022-11-12T19:22
2022-11-12T19:22
сергей цивилев
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе "Б", сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что для желающих продлить горнолыжный день трассы будут переподготовлены снегоуплотнительной техникой и запущены в работу с 17.00, катание будет доступно до 21.00-22.00. В нижней и верхней частях сектора "Б" локацию будут обслуживать кафе "План Б" и "О!Пушка", их графики работы соответствуют графикам канатной дороги и трассы.В новом физкультурно-оздоровительном комплексе "О!Пушка" гости курорта смогут и отдохнуть, и позаниматься спортом. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 800 квадратных метров также расположены служба инструкторов, магазин райдерской одежды и ресторан.Курорт Шерегеш 11 ноября первым в России открыл горнолыжный сезон. Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов. Основные мероприятия проходят в субботу. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей цивилев, россия, кемеровская область
Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе "Б", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это только первый шаг, надеюсь, в дальнейшем будут освещены все трассы в "Шерегеше". Благодарю всех, кто работает здесь, людей, у которых горят глаза, которые своим трудом меняют Кузбасс и всю нашу страну к лучшему. Приходится много преодолевать, особенно сейчас, в условиях санкций, ограничений. Но наши ребята — проектировщики, строители, все специалисты — справляются со всеми трудностями", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что для желающих продлить горнолыжный день трассы будут переподготовлены снегоуплотнительной техникой и запущены в работу с 17.00, катание будет доступно до 21.00-22.00. В нижней и верхней частях сектора "Б" локацию будут обслуживать кафе "План Б" и "О!Пушка", их графики работы соответствуют графикам канатной дороги и трассы.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе "О!Пушка" гости курорта смогут и отдохнуть, и позаниматься спортом. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 800 квадратных метров также расположены служба инструкторов, магазин райдерской одежды и ресторан.
Курорт Шерегеш 11 ноября первым в России открыл горнолыжный сезон. Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов. Основные мероприятия проходят в субботу. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.