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Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги - РИА Новости, 12.11.2022
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Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги - РИА Новости, 12.11.2022
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:22
2022-11-12T19:22
сергей цивилев
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе "Б", сообщает пресс-служба правительства региона.Отмечается, что для желающих продлить горнолыжный день трассы будут переподготовлены снегоуплотнительной техникой и запущены в работу с 17.00, катание будет доступно до 21.00-22.00. В нижней и верхней частях сектора "Б" локацию будут обслуживать кафе "План Б" и "О!Пушка", их графики работы соответствуют графикам канатной дороги и трассы.В новом физкультурно-оздоровительном комплексе "О!Пушка" гости курорта смогут и отдохнуть, и позаниматься спортом. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 800 квадратных метров также расположены служба инструкторов, магазин райдерской одежды и ресторан.Курорт Шерегеш 11 ноября первым в России открыл горнолыжный сезон. Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов. Основные мероприятия проходят в субботу. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.
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сергей цивилев, россия, кемеровская область
Сергей Цивилев, Россия, Кемеровская область
19:22 12.11.2022
 
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги

Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт работе первой в СТК "Шерегеш" системы освещения канатной дороги и горнолыжной трассы "Запад" в секторе "Б", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это только первый шаг, надеюсь, в дальнейшем будут освещены все трассы в "Шерегеше". Благодарю всех, кто работает здесь, людей, у которых горят глаза, которые своим трудом меняют Кузбасс и всю нашу страну к лучшему. Приходится много преодолевать, особенно сейчас, в условиях санкций, ограничений. Но наши ребята — проектировщики, строители, все специалисты — справляются со всеми трудностями", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что для желающих продлить горнолыжный день трассы будут переподготовлены снегоуплотнительной техникой и запущены в работу с 17.00, катание будет доступно до 21.00-22.00. В нижней и верхней частях сектора "Б" локацию будут обслуживать кафе "План Б" и "О!Пушка", их графики работы соответствуют графикам канатной дороги и трассы.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе "О!Пушка" гости курорта смогут и отдохнуть, и позаниматься спортом. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 800 квадратных метров также расположены служба инструкторов, магазин райдерской одежды и ресторан.
Курорт Шерегеш 11 ноября первым в России открыл горнолыжный сезон. Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов. Основные мероприятия проходят в субботу. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.
Строительство северо-западного обхода Кемерова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 15:36
В Кузбассе рассказали о строительстве обхода Кемерово
 
Сергей ЦивилевРоссияКемеровская область
 
 
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