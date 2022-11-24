https://ria.ru/20221124/khamatova-1833981004.html

Хаматова стала актрисой года в Латвии

Хаматова стала актрисой года в Латвии - РИА Новости, 24.11.2022

Хаматова стала актрисой года в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года". РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:33

2022-11-24T15:33

2022-11-24T15:41

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года"."Актриса года – Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр", – говорится на сайте премии.Моноспектакль Post Scriptum поставил художественный руководитель театра Алвис Херманис, режиссер спектакля "Горбачев" в Театре Наций, где главную женскую роль также исполнила Хаматова. На странице произведения на сайте театра сказано, что оно идет на русском языке с латышскими субтитрами.После начала Россией спецоперации на Украине артистка покинула страну и позже сообщила, что живет в Латвии. 23 марта она уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что "это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело", и уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы".

https://ria.ru/20221115/butusov-1831738789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, чулпан хаматова, латвия, россия, театр наций, театр