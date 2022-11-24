15:33 24.11.2022 (обновлено: 15:41 24.11.2022)
Хаматова стала актрисой года в Латвии
Покинувшая Россию Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".
"Актриса года – Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр", – говорится на сайте премии.
Моноспектакль Post Scriptum поставил художественный руководитель театра Алвис Херманис, режиссер спектакля "Горбачев" в Театре Наций, где главную женскую роль также исполнила Хаматова. На странице произведения на сайте театра сказано, что оно идет на русском языке с латышскими субтитрами.
После начала Россией спецоперации на Украине артистка покинула страну и позже сообщила, что живет в Латвии. 23 марта она уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что "это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело", и уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы".