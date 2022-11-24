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Хаматова стала актрисой года в Латвии - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/khamatova-1833981004.html
Хаматова стала актрисой года в Латвии
Хаматова стала актрисой года в Латвии - РИА Новости, 24.11.2022
Хаматова стала актрисой года в Латвии
Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:33
2022-11-24T15:41
культура
новости культуры
чулпан хаматова
латвия
россия
театр наций
театр
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года"."Актриса года – Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр", – говорится на сайте премии.Моноспектакль Post Scriptum поставил художественный руководитель театра Алвис Херманис, режиссер спектакля "Горбачев" в Театре Наций, где главную женскую роль также исполнила Хаматова. На странице произведения на сайте театра сказано, что оно идет на русском языке с латышскими субтитрами.После начала Россией спецоперации на Украине артистка покинула страну и позже сообщила, что живет в Латвии. 23 марта она уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что "это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело", и уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы".
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новости культуры, чулпан хаматова, латвия, россия, театр наций, театр
Культура, Новости культуры, Чулпан Хаматова, Латвия, Россия, Театр наций, Театр
15:33 24.11.2022 (обновлено: 15:41 24.11.2022)
 
Хаматова стала актрисой года в Латвии

Покинувшая Россию Чулпан Хаматова стала актрисой года в Латвии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".
"Актриса года – Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр", – говорится на сайте премии.
Моноспектакль Post Scriptum поставил художественный руководитель театра Алвис Херманис, режиссер спектакля "Горбачев" в Театре Наций, где главную женскую роль также исполнила Хаматова. На странице произведения на сайте театра сказано, что оно идет на русском языке с латышскими субтитрами.
После начала Россией спецоперации на Украине артистка покинула страну и позже сообщила, что живет в Латвии. 23 марта она уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин заявил, что "это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело", и уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы".
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КультураНовости культурыЧулпан ХаматоваЛатвияРоссияТеатр нацийТеатр
 
 
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