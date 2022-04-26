https://ria.ru/20220426/khamatova-1785636361.html
В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки
В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки - РИА Новости, 26.04.2022
В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки
Первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сообщила РИА Новости, что инициатива о лишении актрисы и благотворителя Чулпан Хаматовой звания... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:12
2022-04-26T22:12
2022-04-26T22:18
культура
чулпан хаматова
общество
новости культуры
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сообщила РИА Новости, что инициатива о лишении актрисы и благотворителя Чулпан Хаматовой звания народной артистки РФ не обсуждалась в комитете.Ранее в Госдуме предложили создать комиссию для лишения Чулпан Хаматовой звания народной артистки РФ. До этого она заявила, что не относится к статусу серьёзно и считает его "советским пережитком"."Нет (инициатива в комитете) не обсуждалось. У нас региональная неделя и мы все в своих избирательных округах", - сообщила Драпеко РИА Новости.
https://ria.ru/20220330/khamatova-1780910416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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чулпан хаматова, общество, новости культуры, госдума рф
22:12 26.04.2022 (обновлено: 22:18 26.04.2022)
В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки
В комитете Госдумы не обсуждалось лишение Чулпан Хаматовой звания народной артистки