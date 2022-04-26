https://ria.ru/20220426/khamatova-1785636361.html

В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки

В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки - РИА Новости, 26.04.2022

В Госдуме не обсуждали лишение Хаматовой звания народной артистки

Первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сообщила РИА Новости, что инициатива о лишении актрисы и благотворителя Чулпан Хаматовой звания... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:12

2022-04-26T22:12

2022-04-26T22:18

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Первый замглавы комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сообщила РИА Новости, что инициатива о лишении актрисы и благотворителя Чулпан Хаматовой звания народной артистки РФ не обсуждалась в комитете.Ранее в Госдуме предложили создать комиссию для лишения Чулпан Хаматовой звания народной артистки РФ. До этого она заявила, что не относится к статусу серьёзно и считает его "советским пережитком"."Нет (инициатива в комитете) не обсуждалось. У нас региональная неделя и мы все в своих избирательных округах", - сообщила Драпеко РИА Новости.

https://ria.ru/20220330/khamatova-1780910416.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

чулпан хаматова, общество, новости культуры, госдума рф