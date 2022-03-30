https://ria.ru/20220330/khamatova-1780910416.html

Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"

Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" - РИА Новости, 30.03.2022

Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" 23 марта по собственному желанию, сообщила в среду РИА Новости директор театра Татьяна Баранова. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:35

2022-03-30T16:35

2022-03-30T16:45

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" 23 марта по собственному желанию, сообщила в среду РИА Новости директор театра Татьяна Баранова.Ранее Хаматова заявила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии."Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года", - сказала Баранова.

https://ria.ru/20220325/khamatova-1780065185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

культура, чулпан хаматова, россия, латвия, новости культуры