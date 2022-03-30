https://ria.ru/20220330/khamatova-1780910416.html
Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"
Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" - РИА Новости, 30.03.2022
Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"
Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" 23 марта по собственному желанию, сообщила в среду РИА Новости директор театра Татьяна Баранова. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:35
2022-03-30T16:35
2022-03-30T16:45
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" 23 марта по собственному желанию, сообщила в среду РИА Новости директор театра Татьяна Баранова.Ранее Хаматова заявила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии."Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года", - сказала Баранова.
https://ria.ru/20220325/khamatova-1780065185.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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культура, чулпан хаматова, россия, латвия, новости культуры
16:35 30.03.2022 (обновлено: 16:45 30.03.2022)
Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"
Чулпан Хаматова уволилась из "Современника" по собственному желанию