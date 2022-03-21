15:06 21.03.2022 (обновлено: 15:40 21.03.2022)
Театр Наций и "Современник" найдут замену Хаматовой
Большинство спектаклей, где играла Хаматова, останутся в Театре Наций и "Современнике"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре
Здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Большинство спектаклей, в которых играла актриса Чулпан Хаматова, останутся в репертуаре Театра Наций и "Современника", будут сделаны замены, рассказали РИА Новости в театрах.
Ранее Хаматова сообщила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии.
"Три спектакля с участием Чулпан Хаматовой у нас остались в репертуаре и идут согласно расписанию. Это "Мастер и Маргарита", где ее роль исполняет Наташа Ноздрина, "Рассказы Шукшина", где играет Юлия Пересильд, и "Иванов", где теперь играет Елена Морозова. Единственный спектакль - "Горбачев" - с участием Хаматовой пока под вопросом", - сказала РИА Новости директор Театра Наций Мария Ревякина.
Она добавила, что спектакль "Разбитый кувшин" с участием Ингеборги Дапкунайте также останется в репертуаре, в нем будет сделана замена, и он пойдет в запланированные сроки в апреле. Ревякина уточнила, что Хаматова и Дапкунайте не были в штате Театра Наций и работали по договору.
В пресс-службе "Современника" сообщили, что Хаматова была занята в двух спектаклях: в постановке "Враги, история любви" будет сделана замена, а в "УтроВечер" это невозможно.
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