https://ria.ru/20220321/khamatova-1779284697.html

Театр Наций и "Современник" найдут замену Хаматовой

Театр Наций и "Современник" найдут замену Хаматовой - РИА Новости, 21.03.2022

Театр Наций и "Современник" найдут замену Хаматовой

Большинство спектаклей, в которых играла актриса Чулпан Хаматова, останутся в репертуаре Театра Наций и "Современника", будут сделаны замены, рассказали РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:06

2022-03-21T15:06

2022-03-21T15:40

культура

чулпан хаматова

юлия пересильд

россия

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театр наций

современник (театр)

новости культуры

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Большинство спектаклей, в которых играла актриса Чулпан Хаматова, останутся в репертуаре Театра Наций и "Современника", будут сделаны замены, рассказали РИА Новости в театрах.Ранее Хаматова сообщила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии."Три спектакля с участием Чулпан Хаматовой у нас остались в репертуаре и идут согласно расписанию. Это "Мастер и Маргарита", где ее роль исполняет Наташа Ноздрина, "Рассказы Шукшина", где играет Юлия Пересильд, и "Иванов", где теперь играет Елена Морозова. Единственный спектакль - "Горбачев" - с участием Хаматовой пока под вопросом", - сказала РИА Новости директор Театра Наций Мария Ревякина.Она добавила, что спектакль "Разбитый кувшин" с участием Ингеборги Дапкунайте также останется в репертуаре, в нем будет сделана замена, и он пойдет в запланированные сроки в апреле. Ревякина уточнила, что Хаматова и Дапкунайте не были в штате Театра Наций и работали по договору.В пресс-службе "Современника" сообщили, что Хаматова была занята в двух спектаклях: в постановке "Враги, история любви" будет сделана замена, а в "УтроВечер" это невозможно.

https://ria.ru/20220310/pugacheva-1777423064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чулпан хаматова, юлия пересильд, россия, латвия, театр наций, современник (театр), новости культуры