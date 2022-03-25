https://ria.ru/20220325/khamatova-1780065185.html
Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным"
Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным" - РИА Новости, 25.03.2022
Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным"
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Мнением он поделился на пресс-конференции в МИА... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:26
2022-03-25T14:26
2022-03-25T14:26
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Мнением он поделился на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы". "Люди, которые не разобрались, но тут же вынесли свое громкое решение... Это опрометчиво. Не нужно забывать, что твое суждение влияет на людей и поклонников, это большая ответственность. Нужно подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю в дальнейшем не разочароваться в тебе. Даже судья уходит на время, чтобы принять решение", — заключил Калягин.Ранее Хаматова сообщила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии.
https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, латвия, чулпан хаматова, александр калягин, театр
Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным"
Александр Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным"
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Мнением он поделился на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Актеры – эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это (отъезд Хаматовой — Прим. ред.) по-настоящему оправдать. Но вообще это неприлично – покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это личное дело Хаматовой. Но... неприлично. Другого слова не могу подобрать", — заявил Калягин.
Он уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы".
"Люди, которые не разобрались, но тут же вынесли свое громкое решение... Это опрометчиво. Не нужно забывать, что твое суждение влияет на людей и поклонников, это большая ответственность. Нужно подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю в дальнейшем не разочароваться в тебе. Даже судья уходит на время, чтобы принять решение", — заключил Калягин.
Ранее Хаматова сообщила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии.