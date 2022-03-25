https://ria.ru/20220325/khamatova-1780065185.html

Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным"

Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным" - РИА Новости, 25.03.2022

Калягин назвал отъезд Хаматовой из России "неприличным"

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Мнением он поделился на пресс-конференции в МИА... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:26

2022-03-25T14:26

2022-03-25T14:26

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чулпан хаматова

александр калягин

театр

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой из России. Мнением он поделился на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он уточнил, что под словом "неприлично" имеет в виду "совесть и принципы". "Люди, которые не разобрались, но тут же вынесли свое громкое решение... Это опрометчиво. Не нужно забывать, что твое суждение влияет на людей и поклонников, это большая ответственность. Нужно подбирать слова и предложения, которые позволят зрителю в дальнейшем не разочароваться в тебе. Даже судья уходит на время, чтобы принять решение", — заключил Калягин.Ранее Хаматова сообщила в интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой", что покинула Россию и живет в Латвии.

https://ria.ru/20220325/latviya-1780058442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, латвия, чулпан хаматова, александр калягин, театр