https://ria.ru/20221119/vvp-1832703199.html

ВВП: что собой представляет и как его рассчитывают

ВВП в экономике: что это такое, суть, структура, виды и расчет

ВВП: что собой представляет и как его рассчитывают

Валовый внутренний продукт (ВВП) - один из основных показателей развития экономики любой страны. Что это и для чего необходим, какие факторы учитываются при его РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:38

2022-11-19T09:38

2022-11-19T09:38

экономика

ввп

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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Валовый внутренний продукт (ВВП) - один из основных показателей развития экономики любой страны. Что это и для чего необходим, какие факторы учитываются при его расчете, как обеспечить рост ВВП - в материале РИА Новости.Валовый внутренний продукт (ВВП)ВВП, или валовый внутренний продукт, - важный макроэкономический показатель, который в 30-е годы прошлого века ввел американский экономист Саймон Кузнец, впоследствии удостоенный за свои достижения Нобелевской премии. К слову, в английском варианте данный показатель обозначается термином "Gross Domestic Product" (а сокращенно, соответственно, GDP)Актуальную информацию как по текущему уровню ВВП, так и данные минувших лет можно найти на портале Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в разделе “Официальная статистика” - “Национальные счета”.Что такое ВВПНесмотря на всю важность данного показателя и тот факт, что термин ВВП часто можно услышать с экрана телевизора или встретить на страницах печатной прессы, далеко не всем гражданам известно, что скрывается под популярной аббревиатурой. Валовый внутренний продукт - это стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены на территории страны за определенный период и для конечного использования.При этом не учитывается та продукция, которая предназначена для производства других товаров. Например, зерно, из которого будет приготовлен хлеб, ведь его цена уже заложена в стоимость каждой попавшей на прилавок плюшки или буханки. При таком подходе меньше риск, что будет дважды посчитан один и тот же продукт.Как правило, ВВП рассчитывается за один год, однако могут выполняться расчеты и за другой период, например, за квартал. Для “внутренних” целей (анализ экономической ситуации в стране и другие) ВВП считается в национальной валюте, если необходимо сравнить уровень экономики страны с показателями других государств - конвертируется в некую “универсальную” валюту (доллар, евро и так далее).К слову, в последнем случае нередко используется и такой показатель как паритет покупательной способности (или ППС). Он основывается на сравнении стоимости аналогичных товаров в разных странах.Для чего нуженВаловый внутренний продукт используется для того, чтобы оценить, как развивается экономика конкретной страны. Если ВВП растет, это может свидетельствовать о том, что благосостояние жителей повышается. Если же он снижается, это зачастую говорит о сокращении производства и, как следствие, о закрытии предприятий и росте безработицы.Анализировать можно не только ВВП в целом. Если внимательно изучить структуру данного показателя по отраслям экономики, можно увидеть, какие из них развиваются лучше и эффективнее, а какие отстают.“Структура ВВП говорит о преобладающих отраслях и укладах экономики. Например высокая доля добычи природных ископаемых в структуре говорит о ресурсной экономике страны. А о развитии можно судить по динамике изменений за ряд периодов, - говорит кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович. - Когда речь идет о ВВП страны, ряд наблюдений должен включать минимум 10-15 лет”.ВВП может рассчитываться не только для страны, но и на душу населения. Для этого общую сумму необходимо поделить на количество жителей данного государства.ВидыВыделяют два основных вида валового внутреннего продукта в зависимости от того, какие цены используются для его расчета.Если речь идет о номинальном ВВП, то для определения общей стоимости всех произведенных товаров и услуг берутся цены текущего расчетного периода. То есть ВВП за 2022 год считается по ценам за 2022 год.Основной недостаток данного метода заключается в том, что при этом не учитывается влияние инфляции. То есть итоговый ВВП может расти лишь потому, что за минувший год товары и услуги попросту стали дороже, а не потому, что их стали больше производить.На реальный ВВП, в свою очередь, инфляция влияние не оказывает, ведь за основу берутся цены какого-то определенного года, что позволяет получить уже более объективные данные.СтруктураСтруктура валового внутреннего продукта включает в себя все основные не только экономические, но и социальные отрасли, среди которых:Чем отличается от ВНПВВП легко спутать с другой очень похожей аббревиатурой - ВНП, которая расшифровывается как валовый национальный продукт. Но, несмотря на внешнее сходство, эти показатели серьезно отличаются друг от друга. Прежде всего тем, что при определении ВНП учитываются стоимость тех товаров и услуг, которые были произведены организациями и компаниями, зарегистрированными в той или иной стране. В то время как для ВВП “национальная” принадлежность производителя не важна, главное - товары и услуги должны быть произведены на территории конкретного государства.Применительно к Российской Федерации это различие можно описать следующим образом: ВВП - это те товары и услуги, которые произведены на территории РФ любыми компаниями, в том числе - с зарубежной “пропиской”, а ВНП - товары и услуги, которые произведены зарегистрированными в РФ компаниями (пусть и на территории других стран).“Согласно рекомендациям ООН, многие страны сегодня чаще используют показатель валового национального дохода — ВНД, — объясняет Екатерина Федюкович. — Его рассчитывают как ВВП плюс доходы, полученные гражданами страны из-за границы, и минус доходы, вывезенные иностранцами. Такой расчет более точно отражает располагаемые доходы и чутко реагирует на отток капитала из страны”.Как рассчитывают ВВПДля расчета валового внутреннего продукта могут использоваться различные методы. Выделяют три основных способа определить данный показатель.По доходамДанный метод также называется распределительным, при этом суммируются все доходы за определенный период. В том числе - зарплата физических лиц, доходы от сдачи недвижимости в аренду, проценты по вкладам, валовая прибыль предприятий (то есть разница между полученной выручкой и себестоимостью выпускаемой ими продукции), амортизация и другие составляющие.По расходамВ данном случае в центре внимания оказывается некий объем финансовых средств, который также был потрачен за определенный период (например, за год) как физическими, так и юридическими лицами. Данный метод также известен под названием “метод использования доходов” или “метод конечного использования”.Здесь будут суммироваться не только траты населения, но и так называемые инвестиционные расходы, затраты государства плюс так называемый чистый экспорт (то есть разница между экспортом и импортом товаров и услуг).По добавленной стоимостиРассчитать ВВП можно и по добавленной стоимости - разнице между рыночной ценой на товар и теми затратами, которые потребовались для его производства. Такой метод также называется производственным. Добавленная стоимость при этом суммируется с чистыми налогами.Как увеличить ВВПРост ВВП считается важным условием для развития страны и обеспечения экономического роста. Соответственно, чтобы добиться увеличения валового внутреннего продукта, необходимо воздействовать на те показатели, которые влияют на его расчет.Это можно сделать различными способами. Например, увеличить количество трудоустроенных граждан и, что не менее важно, официально трудоустроенных. Это и борьба с безработицей, а в куда более долгосрочной перспективе - увеличение рождаемости и снижение смертности населения.Росту ВВП может способствовать и повышение уровня жизни граждан (чем больше у людей денег, тем большее число товаров и услуг они потребляют), а также рост производительности труда (это можно добиться, например, при помощи модернизации производства и другими методами)."Ключевые тут слова “может способствовать”, ведь многое зависит от структуры отраслей и распределения получаемых государством доходов, - говорит Екатерина Федюкович. - В теории можно выделить 4 фактора увеличения объема производства, которые приводят к росту ВВП. Это труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Получается, что развитие и поддержка предпринимательства в стране также положительно влияет на рост ВВП. Имеет значение и качество роста валового внутреннего продукта. Например, простое увеличение численности работоспособного населения может привести к росту ВВП в условиях полной занятости, но при этом повышение производительности труда даст прирост гораздо больший, поскольку связано с внедрением новых технологий, автоматизацией и цифровизацией".ВВП РоссииПо данным Росстата, объем российского ВВП за минувший 2021 год составил в текущих ценах более 130 000 миллиардов рублей. При этом индекс физического объема ВВП относительно предшествующего 2020 года - 104,7 процента, а индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2020 г. – 116,5 процента.“Следует уточнить, что индекс физического объема рассчитывается в номинальном выражении, а индекс дефлятор отражает не только инфляцию в стране, но и рост мировых цен, - поясняет Екатерина Федюкович. - В целом экономика в 2021 году показывала восстановительный послепандемийный рост”.Что касается прогнозов на текущий год, то, по словам руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в 2022 году данный показатель вполне может снизиться на 2,9-3,3%. Вполне реалистичной выглядит и оценка спада в 0,8% на следующий 2023 год.Сравнение с другими странами“ВВП России традиционно входит в десятку самых больших в мире, - говорит Екатерина Федюкович. - По данным МВФ, Россия в 2021 году занимала 6-е место. Однако разрыв с лидерами рейтинга, Китаем и США, существенный – в 5-6 раз. Вес в мировом ВВП крайне незначительный – около 3,1%. По прогнозам место РФ во всех рейтингах, учитывающих размер ВВП и его производные, в ближайшие несколько лет будет ухудшаться. И этому есть объективные причины”.Зачастую для сравнения экономик разных стран используется уже упомянутый выше паритет покупательной способности.“Мы часто любим сопоставлять нашу экономику с западной, но тут важно отметить, что нужно смотреть не только на абсолютные числа, например, на уровень зарплат и доходов в других странах, но и сопоставлять покупательскую способность, - отмечает доцент кафедры экономики Смоленского государственного университета Антон Кузавко.- Там уровень жизни выше, соответственно, и стоимость ее тоже выше. Если мы посмотрим на место России в рейтинге ВВП по паритету покупательской способности, то увидим, что наша страна находится на достаточно высокой позиции, объем ВВП довольно значительный, это обосновывает укрепление рубля”.Дополнительные показатели благополучия страныДалеко не всегда объективно оценить положение дел в экономике страны можно, основываясь лишь на ВВП. Как правило, для этого необходимо рассмотреть и другие показатели, например:Анализ этих и других показателей также играют важное значение для определения актуальной экономической ситуации в стране.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ввп, федеральная служба государственной статистики (росстат)