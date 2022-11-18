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Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век"

Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век" - РИА Новости, 18.11.2022

Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век"

Стали известны победители XVIII Всероссийского конкурса молодых журналистов "Вызов — XXI век", среди них — три сотрудника РИА Новости. Пять корреспондентов РИА... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:16

2022-11-18T19:16

2022-11-18T19:16

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стали известны победители XVIII Всероссийского конкурса молодых журналистов "Вызов — XXI век", среди них — три сотрудника РИА Новости. Пять корреспондентов РИА Новости стали дипломантами.Церемония награждения прошла в Московском государственном лингвистическом университете в пятницу.В номинации "Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения" за журналистские расследования о проблемах жителей Украины в России, о том, как гастарбайтеры покупают экзамены по русскому языку, и о русских многожёнцах первого места была удостоена обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская. В номинации "Вызов – портрет современника" первое место завоевала корреспондент РИА Новости Мария Марикян – за серию репортажей о возвращении жителей Мариуполя к мирной жизни. А в номинации "Вызов – культурное наследие народов России" на первом месте оказалась спецкор РИА Новости Антонина Матвеева – за материал о дагестанских канатоходцах.Дипломантами стали спецкор РИА Новости Мария Рубникович в номинациях "Вызов – политика и экономика" и "Вызов – портрет современника", корреспонденты РИА Новости Ренат Абдуллин и Наталья Дембинская в номинации "Вызов – политика и экономика", а также корреспонденты РИА Новости Никита Бизин и Артур Аваков в номинации "Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения".Всероссийский конкурс молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, "Вызов-XXI век" организован Международным пресс-клубом (МПК) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В этом году Конкурс проводится в 18-й раз."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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