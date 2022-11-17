https://ria.ru/20221117/kurenie-1831602464.html

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения - РИА Новости, 17.11.2022

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2022 году он приходится на 17 ноября. Его главной целью является привлечение РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:32

2022-11-17T03:32

2022-11-17T03:33

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курение

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Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2022 году он приходится на 17 ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака.Международный день отказа от курения зародился в 1970-е годы в США как мероприятие Great American Smokeout Американского онкологического общества (American Cancer Society) и с тех пор отмечается митингами, парадами, информацией об отказе от курения в школах, на рабочих местах и др. В 2005 году вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она стала первым международным договором, заключенным под эгидой ВОЗ, а также одним из наиболее быстро и широко принятых договоров в истории ООН. В настоящее время конвенцию ратифицировали 182 страны, где проживает более 90% населения мира.В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических и не требующих больших затрат мер для расширения масштабов реализации Рамочной конвенции ВОЗ на местах. Эти эффективные меры по сокращению употребления табака известны как комплекс мер MPOWER. Каждая из них соответствует, как минимум, одному положению конвенции. Меры включают мониторинг употребления табака, защиту людей от табачного дыма, отказ от табака, предупреждение об опасности табака, обеспечение соблюдения запретов на рекламу табака, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий, повышение налогов на табак. По состоянию на 2020 год более 5,3 миллиарда человек были охвачены по крайней мере одной мерой, входящей в комплекс мер MPOWER, реализованной на самом высоком уровне. Более 4,4 миллиарда человек охвачены сразу несколькими полностью реализованными мерами пакета MPOWER. Табачная эпидемия – одна из самых серьезных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. По данным ВОЗ, табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно от него гибнет более восьми миллионов человек. Свыше семи миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона – некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.Из 1,3 миллиарда курильщиков в мире 80% – жители стран с низким и средним уровнем дохода. В 2020 году табак употребляли 22,3% населения планеты: 36,7% всех мужчин и 7,8% женщин.Согласно глобальному обзору по употреблению табака журнала The Lancet (1990-2019) в десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае. По данным ВОЗ, почти половина всех детей в мире регулярно дышат табачным дымом в общественных местах, ежегодно 65 тысяч детей гибнет от болезней, ассоциируемых с воздействием вторичного табачного дыма. Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы. Эксперты ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный и трубочный табак, биди и кретек.В последние годы среди курильщиков получили распространение вейпы – электронные сигареты, мини-кальяны. Вейперы – новый вид курильщиков, которые курят не обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как безопасную альтернативу обычным сигаретам.Однако электронные сигареты также небезопасны. Они представляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жидкость. В жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества. Научные исследования показывают, что курение кальяна также опасно для человека, поскольку вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. также оно сопряжено с риском передачи туберкулеза. Опасность представляют и бестабачные кальяны, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний – устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий. Главная опасность курения – быстро возникающая зависимость, с которой в будущем сложно справиться. 98% тех, кто курит регулярно, пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, либо возвращаются к курению в течение года. Продолжительность жизни курильщика сокращается на 20-25 лет. Бросившие курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную той, которую имеют никогда не курившие люди.По данным Минздрава России, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тысяч россиян. Согласно исследованию Московской школы управления "Сколково" (2020), более 35 миллионов россиян курят сигареты. Каждый пятый выкуривает больше одной пачки сигарет в день. При этом, по данным Минздрава РФ, распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. В целях снижения болезней, ассоциированных с потреблением табака, в России принят комплекс мер, направленных на создание базовых условий для защиты здоровья россиян.В 2008 году Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы.С 2013 года в стране действует федеральный закон "Об охране здоровья граждан от последствий потребления табака" – один из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В России действует тотальный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции (частичный запрет продвижения табачных изделий в телевизионных и кинофильмах), жесткие законы, ограничивающие торговлю этими продуктами, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и др.В 2019 году была принята Концепция по противодействию потребления табака до 2035 года. Она распространяется не только на сигареты, но и на вейпы и системы нагревания табака. Документ предусматривает снижение количества курильщиков среди взрослого населения с 29% до 21% к 2035 году.В августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в антитабачное законодательство, которые приравнивают любые никотинсодержащие продукты, не являющиеся фармацевтической продукцией, – электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также продуктов нагревания табака, например, iqos, к табачным изделиям. Отныне все законодательные меры, регулирующие табачные изделия, распространяются и на эти продукты. Также были полностью запрещены никотинсодержащие леденцы, конфеты и подобные продукты.В последние годы Минздрав России расширил спектр помощи людям, желающим бросить курить, включая создание специальной "горячей" телефонной линии.Кроме Международного дня отказа от курения ежегодно 31 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам политики по снижению уровней потребления табака. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, курение, россия, владимир путин, воз, оон