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Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения - РИА Новости, 18.11.2021

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2021 году он приходится на 18 ноября. Его главной целью является привлечение РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T00:46

2021-11-18T00:46

2021-11-18T00:46

справки

курение

россия

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Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2021 году он приходится на 18 ноября. Его главной целью является привлечение внимания общественности к негативным последствиям курения табака.Международный день отказа от курения был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1970-е годы. В 2005 году вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Она стала одним из самых широко признанных договоров в истории Организации Объединенных Наций, насчитывающим более 180 стран и охватывающим 90% населения мира. Табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. По данным ВОЗ, ежегодно от нее гибнет более восьми миллионов человек. Более семи миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона – некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.Эксперты ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.По данным ВОЗ, почти половина всех детей в мире регулярно дышат табачным дымом в общественных местах, и ежегодно 65 тысяч детей гибнет от болезней, ассоциируемых с воздействием вторичного табачного дыма.У детей грудного возраста воздействие табачного дыма увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти. У беременных женщин он приводит к осложнениям беременности и рождению маловесных детей.Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы. В последние годы среди курильщиков получили распространение вейперы, которые курят не обычные сигареты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как безопасную альтернативу обычным сигаретам. Однако электронные сигареты также небезопасны. Они представляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жидкость. В жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества.Научные исследования показывают, что курение кальяна также опасно для человека, поскольку вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Кроме того, оно сопряжено с рисками передачи таких инфекций, как туберкулез. Опасность представляют и бестабачные кальяны, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний – устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий.Главная опасность курения – быстро возникающая зависимость, с которой в будущем сложно справиться. 98% тех, кто курит регулярно, пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, либо возвращаются к курению в течение года. Бросив курить в любом возрасте, можно приобрести существенные преимущества для здоровья. В частности, те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей. По данным Минздрава, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тысяч россиян.По данным Минздрава, распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. В целях снижения болезней, ассоциированных с потреблением табака, в России принят комплекс мер, направленных на создание базовых условий для защиты здоровья россиян.В 2008 году Россия присоединилась к разработанной ВОЗ конвенции по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы. В 2019 году была принята Концепция по противодействию потребления табака до 2035 года.С 2013 года в стране действует закон "Об охране здоровья граждан от последствий потребления табака" – один из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В России действует тотальный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции (частичный запрет продвижения табачных изделий в телевизионных и кинофильмах), жесткие законы, ограничивающие торговлю этими продуктами, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и др.В августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в антитабачное законодательство, которые предусматривают приравнивание любых никотинсодержащих продуктов, не являющихся фармацевтической продукцией, – электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также продуктов нагревания табака, например, iqos, к табачным изделиям. Отныне все законодательные меры, регулирующие табачные изделия, будут распространяться и на эти продукты.Кроме того, полностью были запрещены никотинсодержащие леденцы, конфеты и подобные продукты.За последние годы Министерство здравоохранения РФ также расширило спектр помощи людям, желающим бросить курить, включая создание специальной "горячей" телефонной линии для тех, кто хочет отказаться от табака. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, курение, россия