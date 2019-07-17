Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, заявили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хронического бронхита и эмфиземы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Смертельная доза никотина для взрослого человека составляет 60 миллиграмм, а с одной сигаретой человек получает порядка трех миллиграмм.

"Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь. 90% онкологических заболеваний вызвано курением табака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у людей, начавших курить с 15-летнего возраста, рак возникает в 5 раз чаще, чем у начавших курить после 25 лет. Кроме того, продолжительность жизни курильщика сокращается на 20-25 лет.

Выкуривая 20 сигарет в день, за год курильщик получает дозу облучения равную 200 рентгеновским снимкам, добавляют в ведомстве. Также в последнее время стало известно, что у молодых курящих женщин поражаются вены ног, что в будущем приводит к развитию варикоза, тромбоза и эктазий, повышается риск возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта.

"Примерно 50% обследованных курильщиков в той или иной степени страдают импотенцией. Курение табака подавляет сперматогенез", - уточняется в сообщении.

Дополняется, что главная опасность курения - быстро возникающая зависимость, с которой в будущем сложно справиться. 98% тех, кто курит регулярно, пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, либо возвращаются к курению в течение года.

Хорошей же новостью является то, что бросив курить в любом возрасте, можно приобрести существенные преимущества для здоровья.