https://ria.ru/20210427/minzdrav-1730105273.html
Россияне стали меньше курить, отметили в Минздраве
Россияне стали меньше курить, отметили в Минздраве
Распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:17
2021-04-27T11:17
2021-04-27T11:17
россия
курение
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_6612230e65bcac223a9a042c268e4aa1.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."Распространенность курения табака среди взрослого населения старше 15 лет снизилась: 34% в 2009 году, 21,5% - в 2020 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210425/myasnikov-1729861414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_75:0:1888:1360_1920x0_80_0_0_b5b989f0b3024309bc3f16914b6514b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)