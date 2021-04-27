https://ria.ru/20210427/minzdrav-1730105273.html

Россияне стали меньше курить, отметили в Минздраве

Россияне стали меньше курить, отметили в Минздраве

Распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:17

2021-04-27T11:17

2021-04-27T11:17

россия

курение

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_6612230e65bcac223a9a042c268e4aa1.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году, следует из итогового отчета о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на 2021 год."Распространенность курения табака среди взрослого населения старше 15 лет снизилась: 34% в 2009 году, 21,5% - в 2020 году", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210425/myasnikov-1729861414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курение, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)