Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав поддерживает запрет на курение кальянов в местах общественного питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Научные исследования показывают, что курение кальяна опасно для человека, поскольку вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции, отметили в министерстве.

Кроме того, оно сопряжено с рисками передачи таких инфекций, как туберкулез.

Опасность представляют и бестабачные кальяны, считают в Минздраве.

По данным исследований, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний, потому что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий.

В целом курение кальяна в кафе и ресторанах наносит вред здоровью и работников, и посетителей, подчеркнули в ведомстве.