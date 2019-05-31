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РИА Новости

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Вчера, 03:16
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКурение кальяна
Курение кальяна
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Курение кальяна. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав поддерживает запрет на курение кальянов в местах общественного питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Научные исследования показывают, что курение кальяна опасно для человека, поскольку вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции, отметили в министерстве.
Кроме того, оно сопряжено с рисками передачи таких инфекций, как туберкулез.
Опасность представляют и бестабачные кальяны, считают в Минздраве.
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По данным исследований, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний, потому что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения бактерий.
В целом курение кальяна в кафе и ресторанах наносит вред здоровью и работников, и посетителей, подчеркнули в ведомстве.
Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). Его учредили в 1987 году для привлечения внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.
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