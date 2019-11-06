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РИА Новости

Нарколог рассказал, чем опасны электронные сигареты

19:17 06.11.2019 (обновлено: 09:12 07.11.2019)
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как электронные сигареты влияют на организм и чем они опасны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению врача, люди переключаются на электронные устройства из-за страха заболеть раком от курения обычных сигарет. Он пояснил, что электронные сигареты представляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жидкость. За пар в них отвечают гликоль, глицерин и пропиленгликоль, а за приятные ощущения — ароматизаторы.
Холдин отметил, что в жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества.
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Нарколог отметил отрицательный эффект от разнообразия устройств для альтернативного потребления никотина.
"Сначала начинают пробовать электронные устройства, а потом, когда развивается зависимость от никотина, переходят на обычные сигареты", — рассказал врач.
Холдин подчеркнул, что абсолютно все формы курения вредны для организма, а единственный способ не портить здоровье — это отказ от вредных привычек.
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Министерство здравоохранения Московской областиВиталий ХолдинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Может электронные сигареты и вредны для здоровья,но благодаря им,я бросил курить,а стаж курения был 50 лет.Вот уже два года не курю уже ничего,-ни электронку,ни обычные сигареты.
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vvlad.serzhant
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