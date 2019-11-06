Нарколог рассказал, чем опасны электронные сигареты

По мнению врача, люди переключаются на электронные устройства из-за страха заболеть раком от курения обычных сигарет. Он пояснил, что электронные сигареты представляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жидкость. За пар в них отвечают гликоль, глицерин и пропиленгликоль, а за приятные ощущения — ароматизаторы.

Холдин отметил, что в жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества.

Нарколог отметил отрицательный эффект от разнообразия устройств для альтернативного потребления никотина.

"Сначала начинают пробовать электронные устройства, а потом, когда развивается зависимость от никотина, переходят на обычные сигареты", — рассказал врач.