Нарколог рассказал, чем опасны электронные сигареты

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как электронные сигареты влияют на организм и чем они опасны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению врача, люди переключаются на электронные устройства из-за страха заболеть раком от курения обычных сигарет. Он пояснил, что электронные сигареты представляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жидкость. За пар в них отвечают гликоль, глицерин и пропиленгликоль, а за приятные ощущения — ароматизаторы.
Холдин отметил, что в жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества.
Нарколог отметил отрицательный эффект от разнообразия устройств для альтернативного потребления никотина.
"Сначала начинают пробовать электронные устройства, а потом, когда развивается зависимость от никотина, переходят на обычные сигареты", — рассказал врач.
Холдин подчеркнул, что абсолютно все формы курения вредны для организма, а единственный способ не портить здоровье — это отказ от вредных привычек.