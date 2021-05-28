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Наука
https://ria.ru/20210528/kurenie-1734488265.html
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет - РИА Новости, 28.05.2021
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:30
2021-05-28T01:30
наука
курение
здоровье
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD — Global Burden of Disease Study).Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 миллиарда человек. При этом курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе — каждой пятой смерти среди мужчин. Авторы обзора, ученые из коллаборации GBD, отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны выполнить свои обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия. Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет. Запрет рекламы табака, в том числе через социальные сети, и создание среды, свободной от табачного дыма, по мнению авторов, в значительной степени предотвратит раннее начало курения среди молодежи, а защита молодых людей от никотиновой зависимости будет иметь решающее значение для искоренения употребления табака среди следующего поколения."Курение является основным фактором риска, который угрожает здоровью людей во всем мире, но борьба с ним во многих странах мира крайне недостаточна, — приводятся в пресс-релизе издательства слова старшего автора обзора профессора Эммануэлы Гакиду (Emmanuela Gakidou) из Института показателей и оценки здоровья (IHME) Университета Сиэтла в США. — Неизменно высокий уровень курения среди молодежи во многих странах, наряду с распространением новых табачных изделий и никотиновых продуктов, подчеркивает настоятельную необходимость удвоить меры по борьбе против табака". "Если человек не станет регулярно курить к 25 годам, он вряд ли станет курильщиком. Это представляет собой критически важное окно возможностей для вмешательств, которые могут помешать молодым людям начать курить и улучшат их здоровье на всю оставшуюся жизнь", — продолжает Гакиду.В десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае. Результаты исследования показывают, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курильщик умер от причин, напрямую связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемическую болезнь сердца — 1,7 миллиона смертей в 2019 году, хроническую обструктивную болезнь легких — 1,6 миллиона, рак трахеи, бронхов и легких — 1,3 миллиона, и инсульт — один миллион. ​​Ученые отмечают, что 87 процентов смертей произошло среди тех, кто курил до конца жизни, и только 6 процентов — среди тех, кто бросил как минимум 15 лет назад. Отсюда авторы делают вывод о том, что покончить с вредной привычкой никогда не поздно.
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курение, здоровье

Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет

01:30 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD — Global Burden of Disease Study).
Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 миллиарда человек. При этом курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе — каждой пятой смерти среди мужчин.
Авторы обзора, ученые из коллаборации GBD, отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны выполнить свои обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия.
Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет.
Запрет рекламы табака, в том числе через социальные сети, и создание среды, свободной от табачного дыма, по мнению авторов, в значительной степени предотвратит раннее начало курения среди молодежи, а защита молодых людей от никотиновой зависимости будет иметь решающее значение для искоренения употребления табака среди следующего поколения.
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"Курение является основным фактором риска, который угрожает здоровью людей во всем мире, но борьба с ним во многих странах мира крайне недостаточна, — приводятся в пресс-релизе издательства слова старшего автора обзора профессора Эммануэлы Гакиду (Emmanuela Gakidou) из Института показателей и оценки здоровья (IHME) Университета Сиэтла в США. — Неизменно высокий уровень курения среди молодежи во многих странах, наряду с распространением новых табачных изделий и никотиновых продуктов, подчеркивает настоятельную необходимость удвоить меры по борьбе против табака".
"Если человек не станет регулярно курить к 25 годам, он вряд ли станет курильщиком. Это представляет собой критически важное окно возможностей для вмешательств, которые могут помешать молодым людям начать курить и улучшат их здоровье на всю оставшуюся жизнь", — продолжает Гакиду.
В десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.
Результаты исследования показывают, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курильщик умер от причин, напрямую связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемическую болезнь сердца — 1,7 миллиона смертей в 2019 году, хроническую обструктивную болезнь легких — 1,6 миллиона, рак трахеи, бронхов и легких — 1,3 миллиона, и инсульт — один миллион.
​​Ученые отмечают, что 87 процентов смертей произошло среди тех, кто курил до конца жизни, и только 6 процентов — среди тех, кто бросил как минимум 15 лет назад. Отсюда авторы делают вывод о том, что покончить с вредной привычкой никогда не поздно.
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