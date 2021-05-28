https://ria.ru/20210528/kurenie-1734488265.html
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет - РИА Новости, 28.05.2021
Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:30
2021-05-28T01:30
2021-05-28T01:30
наука
курение
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_4ff14ca90b85659022c40db6d5888d54.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD — Global Burden of Disease Study).Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 миллиарда человек. При этом курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе — каждой пятой смерти среди мужчин. Авторы обзора, ученые из коллаборации GBD, отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны выполнить свои обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия. Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет. Запрет рекламы табака, в том числе через социальные сети, и создание среды, свободной от табачного дыма, по мнению авторов, в значительной степени предотвратит раннее начало курения среди молодежи, а защита молодых людей от никотиновой зависимости будет иметь решающее значение для искоренения употребления табака среди следующего поколения."Курение является основным фактором риска, который угрожает здоровью людей во всем мире, но борьба с ним во многих странах мира крайне недостаточна, — приводятся в пресс-релизе издательства слова старшего автора обзора профессора Эммануэлы Гакиду (Emmanuela Gakidou) из Института показателей и оценки здоровья (IHME) Университета Сиэтла в США. — Неизменно высокий уровень курения среди молодежи во многих странах, наряду с распространением новых табачных изделий и никотиновых продуктов, подчеркивает настоятельную необходимость удвоить меры по борьбе против табака". "Если человек не станет регулярно курить к 25 годам, он вряд ли станет курильщиком. Это представляет собой критически важное окно возможностей для вмешательств, которые могут помешать молодым людям начать курить и улучшат их здоровье на всю оставшуюся жизнь", — продолжает Гакиду.В десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае. Результаты исследования показывают, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курильщик умер от причин, напрямую связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемическую болезнь сердца — 1,7 миллиона смертей в 2019 году, хроническую обструктивную болезнь легких — 1,6 миллиона, рак трахеи, бронхов и легких — 1,3 миллиона, и инсульт — один миллион. Ученые отмечают, что 87 процентов смертей произошло среди тех, кто курил до конца жизни, и только 6 процентов — среди тех, кто бросил как минимум 15 лет назад. Отсюда авторы делают вывод о том, что покончить с вредной привычкой никогда не поздно.
https://ria.ru/20200114/1563377754.html
https://ria.ru/20190821/1557753172.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e7edc5c48abeaf22d466d43879d0b449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курение, здоровье
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал
глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD — Global Burden of Disease Study).
Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 миллиарда человек. При этом курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе — каждой пятой смерти среди мужчин.
Авторы обзора, ученые из коллаборации GBD, отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны выполнить свои обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия.
Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет.
Запрет рекламы табака, в том числе через социальные сети, и создание среды, свободной от табачного дыма, по мнению авторов, в значительной степени предотвратит раннее начало курения среди молодежи, а защита молодых людей от никотиновой зависимости будет иметь решающее значение для искоренения употребления табака среди следующего поколения.
"Курение является основным фактором риска, который угрожает здоровью людей во всем мире, но борьба с ним во многих странах мира крайне недостаточна, — приводятся в пресс-релизе издательства слова старшего автора обзора профессора Эммануэлы Гакиду (Emmanuela Gakidou) из Института показателей и оценки здоровья (IHME) Университета Сиэтла
в США
. — Неизменно высокий уровень курения среди молодежи во многих странах, наряду с распространением новых табачных изделий и никотиновых продуктов, подчеркивает настоятельную необходимость удвоить меры по борьбе против табака".
"Если человек не станет регулярно курить к 25 годам, он вряд ли станет курильщиком. Это представляет собой критически важное окно возможностей для вмешательств, которые могут помешать молодым людям начать курить и улучшат их здоровье на всю оставшуюся жизнь", — продолжает Гакиду.
В десятку самых "курящих" стран вошли Китай
, Индия
, Индонезия
, США, Россия
, Бангладеш
, Япония
, Турция
, Вьетнам
и Филиппины
, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.
Результаты исследования показывают, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курильщик умер от причин, напрямую связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемическую болезнь сердца — 1,7 миллиона смертей в 2019 году, хроническую обструктивную болезнь легких — 1,6 миллиона, рак трахеи, бронхов и легких — 1,3 миллиона, и инсульт — один миллион.
Ученые отмечают, что 87 процентов смертей произошло среди тех, кто курил до конца жизни, и только 6 процентов — среди тех, кто бросил как минимум 15 лет назад. Отсюда авторы делают вывод о том, что покончить с вредной привычкой никогда не поздно.