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В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния" - РИА Новости, 17.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html
В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния"
В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния" - РИА Новости, 17.11.2022
В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния"
Пользователи Сети переименовали дом, построенный в виде средневекового замка, Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Google-картах. Он получил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:23
2022-11-17T12:23
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети переименовали дом, построенный в виде средневекового замка, Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Google-картах. Он получил название "Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой". В октябре в СМИ появилась информация о продаже недвижимости пары в России. Однако директор певицы отказалась прокомментировать информацию. В начале СВО артисты переехали в Израиль вместе с детьми. В августе примадонна приезжала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября Пугачева вернулась в Тель-Авив. После признания иноагентом Галкин* лишился выступлений в России и был вынужден планировать концерты за границей. В октябре юморист анонсировал тур по США и Канаде. Ранее певица похвасталась подарком супруга на годовщину отношений. Он прислал ей букет цветов. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, максим галкин, россия, израиль
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Израиль
12:23 17.11.2022
 
В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния"

В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в деревне Грязь в "Дом покаяния"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети переименовали дом, построенный в виде средневекового замка, Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Google-картах. Он получил название "Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой".
© GoogleСкриншот с сервиса "Google Карты"
Скриншот с сервиса Google Карты
© Google
Скриншот с сервиса "Google Карты"
В октябре в СМИ появилась информация о продаже недвижимости пары в России. Однако директор певицы отказалась прокомментировать информацию.
В начале СВО артисты переехали в Израиль вместе с детьми. В августе примадонна приезжала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября Пугачева вернулась в Тель-Авив.
После признания иноагентом Галкин* лишился выступлений в России и был вынужден планировать концерты за границей. В октябре юморист анонсировал тур по США и Канаде.
Ранее певица похвасталась подарком супруга на годовщину отношений. Он прислал ей букет цветов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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