https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html

В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния"

В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния" - РИА Новости, 17.11.2022

В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния"

Пользователи Сети переименовали дом, построенный в виде средневекового замка, Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Google-картах. Он получил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:23

2022-11-17T12:23

2022-11-17T12:23

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

россия

израиль

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети переименовали дом, построенный в виде средневекового замка, Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Google-картах. Он получил название "Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой". В октябре в СМИ появилась информация о продаже недвижимости пары в России. Однако директор певицы отказалась прокомментировать информацию. В начале СВО артисты переехали в Израиль вместе с детьми. В августе примадонна приезжала на короткое время в Россию, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами. В начале октября Пугачева вернулась в Тель-Авив. После признания иноагентом Галкин* лишился выступлений в России и был вынужден планировать концерты за границей. В октябре юморист анонсировал тур по США и Канаде. Ранее певица похвасталась подарком супруга на годовщину отношений. Он прислал ей букет цветов. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221109/vovk-1830267705.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, россия, израиль