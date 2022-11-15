"Спасибо за цветы": Пугачева похвасталась подарком Галкина*

"А откуда 21 год? Они с Филиппом расстались в 2005 году. Что-то не складывается", "Значит рога у Фили были с 2001 года. И эти люди учат нас как жить правильно!", "Филя пять лет почти рогатый ходил", "С Филей развелась только в 2005 году. Было "танго втроем", – возмутились подписчики.