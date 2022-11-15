https://ria.ru/20221115/pugacheva-1831733617.html
"Спасибо за цветы": Пугачева похвасталась подарком Галкина*
"Спасибо за цветы": Пугачева похвасталась подарком Галкина* - РИА Новости, 15.11.2022
"Спасибо за цветы": Пугачева похвасталась подарком Галкина*
Алла Пугачева похвасталась подарком Максима Галкина*. Пародист прислал супруге букет цветов на годовщину отношений. Певица выложила фото с презентом в своей... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:27
2022-11-15T18:27
2022-11-15T18:27
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Алла Пугачева похвасталась подарком Максима Галкина*. Пародист прислал супруге букет цветов на годовщину отношений. Певица выложила фото с презентом в своей соцсети. Галкин* трогательно ответил жене в комментариях. Пользователи Сети неоднозначно восприняли новость. Одни вспомнили, что Пугачева объявила о разводе с Киркоровым только в 2005 году.Другие присоединились к поздравлениям. Ранее Вовк раскритиковала сбежавшую в Израиль Пугачеву. По словам ведущей, певица решила, что Россия ей дать больше ничего не может. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, израиль
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Израиль
"Спасибо за цветы": Пугачева похвасталась подарком Галкина*
Пугачева похвасталась подарком Галкина* на годовщину отношений
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Алла Пугачева похвасталась подарком Максима Галкина*. Пародист прислал супруге букет цветов на годовщину отношений. Певица выложила фото с презентом в своей соцсети.
"Сегодня наш праздник, любимый. Вместе 21 год. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", – подписала снимок артистка.
Галкин* трогательно ответил жене в комментариях.
"Приеду на все деньки!" – отреагировал шоумен.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли новость. Одни вспомнили, что Пугачева объявила о разводе с Киркоровым только в 2005 году.
"А откуда 21 год? Они с Филиппом расстались в 2005 году. Что-то не складывается", "Значит рога у Фили были с 2001 года. И эти люди учат нас как жить правильно!", "Филя пять лет почти рогатый ходил", "С Филей развелась только в 2005 году. Было "танго втроем", – возмутились подписчики.
Другие присоединились к поздравлениям.
"Самые лучшие пожелания вашей семье!", "С праздником вас, молодые!", "Будьте счастливы и любимы всегда!", "Как быстро летит время! Счастья и любви!" – написали поклонники артистов.
Ранее Вовк раскритиковала
сбежавшую в Израиль Пугачеву. По словам ведущей, певица решила, что Россия ей дать больше ничего не может.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.