https://ria.ru/20221001/pugacheva-1820837248.html
Директор Пугачевой отказалась комментировать данные о продаже замка в Грязи
Директор Пугачевой отказалась комментировать данные о продаже замка в Грязи - РИА Новости, 01.10.2022
Директор Пугачевой отказалась комментировать данные о продаже замка в Грязи
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не будет комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:42
2022-10-01T13:42
2022-10-01T13:42
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
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израиль
недвижимость
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила РИА Новости, что не будет комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей."Я не буду ничего комментировать", - сказала Чупракова.Ранее министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, мужа Пугачевой, шоумена Максима Галкина*. После чего он заявил, что не согласен с этим статусом. Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, однако ведомство проигнорировало это заявление.СМИ сообщали, что Галкин уехал в Израиль. В своем Instagram** шоумен анонсировал свои гастроли по странам мира. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация о том, что Пугачева покинула страну вслед за мужем и вместе с детьми и улетела в Израиль.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220920/pugacheva-1818188422.html
https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817697984.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, россия, израиль, недвижимость
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Израиль, Недвижимость
Директор Пугачевой отказалась комментировать данные о продаже замка в Грязи
Директор Пугачевой Чупракова не стала комментировать сообщения СМИ о продаже замка в Грязи