https://ria.ru/20221115/prizyvnik-1831339644.html

Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника - РИА Новости, 15.11.2022

Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника ежегодно отмечается 15 ноября. Он установлен распоряжением президента РФ от 12 ноября 1992 года "в целях повышения... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:34

2022-11-15T00:34

2022-11-15T00:34

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Всероссийский день призывника ежегодно отмечается 15 ноября. Он установлен распоряжением президента РФ от 12 ноября 1992 года "в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи". В России воинская повинность появилась много столетий назад. Хорошо организованное войско существовало еще в Московском государстве. Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось только в случаях особой необходимости. Главной военной силой на рубеже XV-XVI веков была конница, а при Иване Грозном большую роль в обеспечении безопасности страны стала играть пехота. Первое постоянное пешее войско составили стрельцы.При Петре I в Российском государстве появилась полноценная регулярная армия на основе рекрутского призыва, под который подпадали крестьяне, мещане и другие податные сословия. Воинская повинность была общинной и пожизненной. Срок службы в 1793 году был ограничен 25 годами, в 1834 году – 20, а затем в 1855-1872 годах были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы. Александр II в 1862 году освободил от повинности дворян, а позднее и представителей некоторых других сословий: купцов и духовенство. Таким образом, основу армии составляли крестьяне и мещане. Однако спустя некоторое время, в 1874 году, российский император ввел всеобщую личную повинность, которой подлежало все мужское население страны, достигшее 21-летнего возраста. Кроме того, с этого момента призыв распространялся на представителей всех национальностей, проживающих в России.В начале XX века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял три года, в других родах сухопутных войск – четыре года, во флоте – пять лет. Некоторым категориям граждан были предоставлены льготы. Например, срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го разряда (а также шесть классов гимназии) был два года. Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья освобождались от службы. Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви.После революции 1917 года в России была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия, обязательная военная служба в которой постановлением 1918 года "О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию" предусматривалась для трудящихся, достигших 18-летнего возраста. В 1930 году был принят новый закон – "Об обязательной военной службе", – согласно которому оборона СССР с оружием в руках осуществлялась только трудящимися. На нетрудовые классы возлагалось выполнение иных обязанностей – обслуживание армии.Через четыре года после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) был принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках (СВ) и Военно-воздушных силах (ВВС) – три года, в Военно-морском флоте (ВМФ) – четыре. В 1968 году срок срочной службы сократился до двух лет в СВ и до трех – в ВМФ. Выпускники институтов, не получившие военной подготовки, служили один год. Помимо осеннего был введен и весенний призыв.Согласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях он имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Основным законодательным актом для призывников России является Федеральный закон от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно внесенным поправкам, с 2008 года срок прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ для российских граждан мужского пола составляет 12 месяцев. Призыв на военную службу граждан осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента РФ. Исключение составляют некоторые молодые люди. Во-первых, граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Они призываются на службу в период с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Во-вторых, молодые люди, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах. Для них срок призыва установлен с 15 октября по 31 декабря. В-третьих, граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций. Они призываются с 1 мая по 15 июля. В 2022 году в рамках весенней призывной кампании на военную службу были направлены 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года (более 134 тысяч молодых людей). Осенняя призывная кампания началась 1 ноября. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 сентября. Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря на военную службу планируется призвать 120 тысяч человек. В Кремле отметили, что решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов в связи с частичной мобилизацией. Данное решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников.С 21 сентября по 28 октября в России проходила частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Генштабе РФ заявили, что призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут. В День призывника во всех городах, где есть военные части, устраиваются праздники, военкоматы проводят специальные консультации для родителей призывников, организуют посещения воинских частей. Также в этот день призывники встречаются с ветеранами Великой Отечественной и других войн, посещают военные музеи, места наиболее известных исторических баталий. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, армия, вооруженные силы рф, россия, ссср