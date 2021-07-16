https://ria.ru/20210716/armiya-1741462609.html

В России завершился весенний призыв

В России завершился весенний призыв - РИА Новости, 16.07.2021

В России завершился весенний призыв

Весенний призыв в Вооруженные силы России, начавшийся 1 апреля, завершен, на срочную службу отправились более 134 тысяч призывников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T00:14

2021-07-16T00:14

2021-07-16T00:14

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Весенний призыв в Вооруженные силы России, начавшийся 1 апреля, завершен, на срочную службу отправились более 134 тысяч призывников, сообщили в Минобороны РФ.Чтобы отправить всех призывников в места службы, потребовалось задействовать более 25 воинских эшелонов, более 45 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, более 65 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тысяч вагонов поездов.Отмечается, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 350 молодых ребят, а в спортивные - более 150 человек.Из-за пандемии на заседания призывных комиссий вызывали только тех, кто мог быть гарантированно направлен в войска. Военные комиссариаты были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также дезинфицирующими средствами и экспресс-тестами. К работе с призывниками были допущены только вакцинированные и переболевшие коронавирусной инфекцией сотрудники."Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией", - уточнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20210608/shoygu-1736092347.html

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