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В России завершился весенний призыв
В России завершился весенний призыв - РИА Новости, 16.07.2021
В России завершился весенний призыв
Весенний призыв в Вооруженные силы России, начавшийся 1 апреля, завершен, на срочную службу отправились более 134 тысяч призывников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:14
2021-07-16T00:14
2021-07-16T00:14
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безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Весенний призыв в Вооруженные силы России, начавшийся 1 апреля, завершен, на срочную службу отправились более 134 тысяч призывников, сообщили в Минобороны РФ.Чтобы отправить всех призывников в места службы, потребовалось задействовать более 25 воинских эшелонов, более 45 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, более 65 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тысяч вагонов поездов.Отмечается, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 350 молодых ребят, а в спортивные - более 150 человек.Из-за пандемии на заседания призывных комиссий вызывали только тех, кто мог быть гарантированно направлен в войска. Военные комиссариаты были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также дезинфицирующими средствами и экспресс-тестами. К работе с призывниками были допущены только вакцинированные и переболевшие коронавирусной инфекцией сотрудники."Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией", - уточнили в военном ведомстве.
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россия, безопасность
В России завершился весенний призыв
В России завершился весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Весенний призыв в Вооруженные силы России
, начавшийся 1 апреля, завершен, на срочную службу отправились более 134 тысяч призывников, сообщили в Минобороны РФ.
"Весенний 2021 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 марта 2021 г. № 186 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено более 134 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Чтобы отправить всех призывников в места службы, потребовалось задействовать более 25 воинских эшелонов, более 45 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, более 65 чартерных рейсов гражданской авиации и более 2 тысяч вагонов поездов.
Отмечается, что в научные и научно-производственные роты было направлено более 350 молодых ребят, а в спортивные - более 150 человек.
Из-за пандемии на заседания призывных комиссий вызывали только тех, кто мог быть гарантированно направлен в войска. Военные комиссариаты были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также дезинфицирующими средствами и экспресс-тестами. К работе с призывниками были допущены только вакцинированные и переболевшие коронавирусной инфекцией сотрудники.
"Организованный на призывных и сборных пунктах субъектов Российской Федерации барьерный контроль, а также тестирование призывников позволили своевременно выявить и не допустить на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусной инфекцией", - уточнили в военном ведомстве.