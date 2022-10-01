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В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября - РИА Новости, 01.10.2022
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В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября
В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября - РИА Новости, 01.10.2022
В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября
Решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:54
2022-10-01T11:36
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — сказал он.Указ об осеннем призыве подписал накануне Владимир Путин. Как следует из документа, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков
09:54 01.10.2022 (обновлено: 11:36 01.10.2022)
 
В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября

Песков объяснил перенос призыва на 1 ноября разведением потоков мобилизованных и срочников

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — сказал он.
Указ об осеннем призыве подписал накануне Владимир Путин. Как следует из документа, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий Песков
 
 
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