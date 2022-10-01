https://ria.ru/20221001/prizyv-1820808612.html

В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября

В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября - РИА Новости, 01.10.2022

В Кремле объяснили перенос осеннего призыва на 1 ноября

Решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:54

2022-10-01T09:54

2022-10-01T11:36

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Решение перенести начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — сказал он.Указ об осеннем призыве подписал накануне Владимир Путин. Как следует из документа, с 1 ноября по 31 декабря в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — как подчеркивал Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

https://ria.ru/20220922/studenty-1818795449.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков