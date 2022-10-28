https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827597624.html

Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации

Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022

Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:10

2022-10-28T17:10

2022-10-28T18:09

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации."Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", — сказал он.Сейчас, по словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот. Он отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.Путин выразил благодарность всем, кто вступил в ряды вооруженных сил."Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", — сказал он, попросив Шойгу передать эти слова в войска.Главной задачей на сегодняшний день президент назвал обеспечение мобилизованных экипировкой, их подготовку и слаживание."Чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях", — добавил он.Президент отметил, что на первом этапе частичной мобилизации были сложности и ошибки. По его словам, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно."Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — сказал Путин. Он также поручил внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска.О результате работы глава Минобороны должен будет доложить в декабре на коллегии ведомства.Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о завершении частичной мобилизации Шойгу о завершении частичной мобилизации: "Оповещение граждан прекращено" 2022-10-28T17:10 true PT7M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, сергей шойгу, владимир путин