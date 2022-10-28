https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827597624.html
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.10.2022
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:10
2022-10-28T17:10
2022-10-28T18:09
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации."Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", — сказал он.Сейчас, по словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот. Он отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.Путин выразил благодарность всем, кто вступил в ряды вооруженных сил."Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", — сказал он, попросив Шойгу передать эти слова в войска.Главной задачей на сегодняшний день президент назвал обеспечение мобилизованных экипировкой, их подготовку и слаживание."Чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях", — добавил он.Президент отметил, что на первом этапе частичной мобилизации были сложности и ошибки. По его словам, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно."Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — сказал Путин. Он также поручил внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска.О результате работы глава Минобороны должен будет доложить в декабре на коллегии ведомства.Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824092473.html
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827608549_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d48a489fb6f4b433dcc6015fd7c4da6.jpg
Шойгу о завершении частичной мобилизации
Шойгу о завершении частичной мобилизации: "Оповещение граждан прекращено"
2022-10-28T17:10
true
PT7M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин
17:10 28.10.2022 (обновлено: 18:09 28.10.2022)
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации
Глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил
президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
"Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", — сказал он.
Сейчас, по словам главы Минобороны, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции
на Украине
82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот.
"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", — заключил Шойгу.
Он отметил, что военкоматы продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
Путин
выразил благодарность всем, кто вступил в ряды вооруженных сил.
"Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", — сказал он, попросив Шойгу
передать эти слова в войска.
Главной задачей на сегодняшний день президент назвал обеспечение мобилизованных экипировкой, их подготовку и слаживание.
"Чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях", — добавил он.
Президент отметил, что на первом этапе частичной мобилизации были сложности и ошибки. По его словам, это было неизбежно, так как подобных мероприятий в России не проводилось очень давно.
"Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", — сказал Путин. Он также поручил внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска.
О результате работы глава Минобороны должен будет доложить в декабре на коллегии ведомства.
Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.