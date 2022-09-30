https://ria.ru/20220930/prizyvniki-1820751110.html

В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации

В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022

В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации

Призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T20:19

2022-09-30T20:19

2022-09-30T20:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Осенний призыв, согласно опубликованному в пятницу указу, стартует 1 ноября.Родителям призывников Цимлянский пожелал не переживать за них "и ровно через год после призыва встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества"."В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.По его словам, "призыва не надо бояться, но к нему нужно готовиться". Юношам, призванным в ВС РФ в осенний призыв, контр-адмирал пожелал "скорейшего становления в воинском коллективе и высоких результатов в боевой подготовке при прохождении военной службы", а тем, кто мечтает проходить службу в элитном виде или роде ВС РФ - "реализовать свою мечту".Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года планируется призывать на военную службу 120 тысяч человек. А с 1 октября пройдет увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, украина, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии