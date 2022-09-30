https://ria.ru/20220930/prizyvniki-1820751110.html
В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации
В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации
Призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:19
2022-09-30T20:19
2022-09-30T20:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Осенний призыв, согласно опубликованному в пятницу указу, стартует 1 ноября.Родителям призывников Цимлянский пожелал не переживать за них "и ровно через год после призыва встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества"."В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.По его словам, "призыва не надо бояться, но к нему нужно готовиться". Юношам, призванным в ВС РФ в осенний призыв, контр-адмирал пожелал "скорейшего становления в воинском коллективе и высоких результатов в боевой подготовке при прохождении военной службы", а тем, кто мечтает проходить службу в элитном виде или роде ВС РФ - "реализовать свою мечту".Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года планируется призывать на военную службу 120 тысяч человек. А с 1 октября пройдет увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, украина, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
20:19 30.09.2022 (обновлено: 20:34 30.09.2022)
В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации
Генштаб: призывников не привлекут к спецоперации, они отправятся домой после демобилизации
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Осенний призыв, согласно опубликованному в пятницу указу, стартует 1 ноября.
Родителям призывников Цимлянский пожелал не переживать за них "и ровно через год после призыва встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества".
"В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.
По его словам, "призыва не надо бояться, но к нему нужно готовиться". Юношам, призванным в ВС РФ в осенний призыв, контр-адмирал пожелал "скорейшего становления в воинском коллективе и высоких результатов в боевой подготовке при прохождении военной службы", а тем, кто мечтает проходить службу в элитном виде или роде ВС РФ - "реализовать свою мечту".
Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года планируется призывать на военную службу 120 тысяч человек. А с 1 октября пройдет увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы которых истек.