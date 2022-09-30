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Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 01.10.2022
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Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 01.10.2022
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.10.2022
2022-09-30T19:59
2022-10-01T01:24
владимир путин
россия
безопасность
общество
украина
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что в этом году призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября, а завершится 31 декабря. Согласно документу, призвать планируется 120 тысяч человек. Также с 1 октября пройдет увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истек.В свою очередь, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что солдаты-срочники осеннего призыва будут проходить службу на территории России. По его словам, предстоящие мероприятия никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Цимлянский также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях или призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.
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владимир путин, россия, безопасность, общество, украина
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Общество, Украина
19:59 30.09.2022 (обновлено: 01:24 01.10.2022)
 
Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент Путин подписал указ об осеннем призыве в армию 120 тысяч человек с 1 ноября

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что в этом году призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября, а завершится 31 декабря.
Согласно документу, призвать планируется 120 тысяч человек. Также с 1 октября пройдет увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истек.
В свою очередь, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что солдаты-срочники осеннего призыва будут проходить службу на территории России. По его словам, предстоящие мероприятия никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Цимлянский также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях или призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.
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