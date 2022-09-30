https://ria.ru/20220930/prizyv-1820744140.html

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 01.10.2022

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 01.10.2022

2022-09-30T19:59

2022-09-30T19:59

2022-10-01T01:24

владимир путин

россия

безопасность

общество

украина

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что в этом году призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября, а завершится 31 декабря. Согласно документу, призвать планируется 120 тысяч человек. Также с 1 октября пройдет увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истек.В свою очередь, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский уточнил, что солдаты-срочники осеннего призыва будут проходить службу на территории России. По его словам, предстоящие мероприятия никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Цимлянский также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях или призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.

https://ria.ru/20220714/fsb-1802532746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, безопасность, общество, украина