03:24 14.11.2022 (обновлено: 12:21 14.11.2022)
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек
Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158 человек, пострадали 196
© AP Photo / Lee Jin-manМашины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 158, по последним данным, пострадали 196 человек, десять из них все еще госпитализированы, сообщило Министерство внутренних дел и безопасности страны.
Ранее сообщалось о 157 погибших.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками сеульском районе Итхэвон произошла в ночь с 29 на 30 октября.
По последним данным, в числе погибших 102 женщины и 56 мужчин. Двенадцать жертв — в возрасте 10-20 лет, еще 105 — от 20 до 30, 31 человек — в возрасте 30-40 лет, еще девять — 40-50. Одному было более 50. Среди погибших 26 иностранцев в том числе четыре россиянки, четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.
Тела 24 погибших иностранных граждан уже отправлены на родину.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая также стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
Власти продолжают расследование причин возникновения давки.