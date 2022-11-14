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Кофе из золота, сафари и остров-мираж: за что туристы любят Дубай - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
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Кофе из золота, сафари и остров-мираж: за что туристы любят Дубай
Кофе из золота, сафари и остров-мираж: за что туристы любят Дубай - РИА Новости, 14.11.2022
Кофе из золота, сафари и остров-мираж: за что туристы любят Дубай
В ноябре в Дубае начинается высокий сезон. На днях в ОАЭ сняли все ковидные ограничения: больше не нужны ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации, маски. О том, где РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:00
2022-11-14T08:08
туризм
дубай
оаэ
шарджа (эмират)
отдых
куда поехать
маршруты - туризм
туризм
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре в Дубае начинается высокий сезон. На днях в ОАЭ сняли все ковидные ограничения: больше не нужны ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации, маски. О том, где попробовать кофе из золота, куда ехать за настоящим экстримом или "арабским колоритом" и какие законы лучше не нарушать, — в материале РИА Новости.Все самое-самое"В этом мегаполисе можно найти практически все самое-самое, что только есть на данный момент: новинки техники, шоу мирового уровня, передовые тенденции в архитектуре, кухне. При этом эмират не теряет очарование Востока, там сохраняется арабская самобытность", — говорит директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.По ее словам, в этом году спрос на туры в ОАЭ был максимальным за последние несколько лет. Бронирований на 15 процентов больше, чем в 2021-м, подтверждает управляющий директор сервиса "Слетать.ру" Евгений Данилович.Это направление стало всесезонным. А тем, кто плохо переносит жару, директор компании Al TurTravel Турал Давыдов рекомендует приезжать с октября по апрель. В это время на курортах 25-27 градусов, море — 20-25.Разбить копилкуДубай — это еще и самый дорогой эмират в ОАЭ. И цены растут.Недельный тур — от 105 тысяч рублей на двоих с перелетом.Отели обычно бронируют в районах Dubai Marina и Downtown, добавляет Филатовская. Для тех, кто хочет сэкономить, — Дейра. Соседняя Шарджа — для спокойного семейного отдыха с детьми (там преобладают отели категорий "три-четыре звезды").На рестораны, шопинг, экскурсии и развлечения уходит 80-100 долларов в день, предупреждает Турал."Везите наличные (можно и евро) либо оформленную в России карту Union Pay. Только не прикладывайте ее при оплате к считывающему устройству, а вставляйте внутрь", — говорит Анна Филатовская.У туроператоров есть гарантированные блоки мест на AirArabia, Flydubai, Etihad. Кроме того, из Москвы в эмират ежедневно летает "Аэрофлот", из Сочи — "Россия", а с 25 ноября в расписании "ЮТэйра" появятся прямые рейсы в Дубай из Тюмени. Цена — от 42 тысяч рублей в одну сторону.С 8 ноября в Дубае не требуют ни сертификатов о вакцинации, ни ПЦР-тестов. Масочный режим отменен. Виза тоже не нужна, если не собираетесь находиться в стране дольше 90 дней.Нужно увидеть каждомуОдна из основных статей расходов здесь — шопинг. Есть все международные бренды, и цены доступные.За покупками отправляйтесь в Dubai Mall (внутри — больше 1200 магазинов), дисконт-центры Dubai Outlet Mall или The Outlet Village. Широкий выбор парфюмерии — на рынке Perfume Souk, ювелирных украшений — на Gold Souk.Из экскурсий — надо непременно подняться на смотровую площадку самого высокого в мире небоскреба "Бурдж-Халифа" (163 этажа), посетить театральное шоу La Perle и хотя бы один аквапарк.Также среди достопримечательностей — Сад чудес, интерактивный Музей будущего, стилизованный под Голливуд, тематические парки Motiongate Dubai, Legoland, а также Дубайская рамка — граница между старым и новым городом.C 1 октября снова открыли EXPO-2020. Вход на территорию бесплатный, в павильоны — 50 дирхам (800 рублей).Пляжи с оранжевым песком и бирюзово-лазурной водой: Ла Мер, Аль Мамзар, Дубай Марина, Джумейра, Сансет Бич. На берегу предлагают массу развлечений — от привычного "банана" до полетов на флайборде в окружении небоскребов.Экстрим и культураЧтобы проникнуться "арабским духом", Давыдов рекомендует съездить на сафари: "Захватывающие гонки по барханам на джипах, катание на верблюдах на закате и ужин в роскошном шатре с кальяном. Как в сказках Шахерезады".Другое щекочущее нервы развлечение — поплавать с акулами в торговом центре Dubai Mall. Аквариум с несколькими сотнями зубастых хищников даже попал в Книгу рекордов Гиннесса — за свой гигантский размер.Любителям экстрима также стоит прокатиться на XLine Dubai Marina — скоростном зиплайне, разгоняющемся до 80 километров в час на высоте 170 метров. Город оттуда как на ладони!Классическую обзорную экскурсию можно заменить полетом на вертолете. С высоты открывается потрясающий вид на остров Пальма Джумейра — крупнейший из искусственных островов в мире. Действительно, очень похож на пальму. На "листьях" — дорогие отели и частные виллы.Тихая ШарджаСоседний эмират совсем другой.Он советует заглянуть в музеи изобразительных искусств, естествознания, исламской цивилизации, наследия Шарджи, погулять по археологическому центру в окрестностях деревни Млейха.К мечети Аль-Нур приходите вечером — после захода солнца включается подсветка, здание приобретает завораживающий золотистый оттенок.Золото на обедДубай настолько богат, что здесь употребляют в пищу золото. Специальное — безопасное для организма, без примесей и вредных веществ. Его измельчают или нарезают тонкими пластами. Такой декор придает блюдам особенно роскошный вид.Закажите бургер с золотом в ресторане Ketch Up, рекомендует основатель компании Cabrio Life Dubai Ольга Карпикова. Это всего 45 дирхамов (750 рублей).В лобби отеля Armani в Burj Khalifa и лаундже Sahn Eddar легендарной гостиницы Burj Al Arab подают золотой кофе. Чашка — 75 дирхамов (1250 рублей). А в ресторане The Pods есть целое меню Goldies: карпаччо, стейки и роллы, покрытые 24-каратным декором, стоят от 149 до 999 дирхамов (от 2500 до 16 700 рублей).Местная кухня, конечно же, этим не ограничивается. Ольга советует хотя бы раз заказать суп из чечевицы, хумус и фалафель, пюре из запеченных баклажанов мутабаль, шакшуку, ребрышки ягненка на гриле.Из напитков обратите внимание на ароматный арабский кофе гахва, а также карак — необычный черный чай с молоком, кардамоном и сахаром, своего рода лайт-версию индийской масалы. А на десерт — пончики в финиковом сиропе лукаймат или кунафу с козьим сыром. Попробовать все это можно в ресторанах Al Fanar, Logma, Siraj, Arabian Tea House.Закон и порядокНе обходите молящихся спереди, при входе в мечети и дома снимайте обувь. Не нарушайте законы, даже если они кажутся странными. Иначе возможны серьезные неприятности. За появление на людях в нетрезвом состоянии — внушительный штраф или депортация, за брошенный (даже случайно) мусор на улице — 500 дирхам (почти 8500 рублей). За сквернословие могут отправить за решетку на семь лет. Ввоз и продажа наркотиков — смертная казнь.Также имейте в виду, что в общественном транспорте Дубая не принято есть и пить, в поездах метро предусмотрены специальные вагоны для женщин и детей (первый или последний) — туда нельзя входить мужчинам, добавляет Турал Давыдов.Кроме того, не стоит публично обниматься или целоваться (за это полагается срок до полугода) и слишком оголяться. "Документы, а лучше их ксерокопии, носите с собой, — рекомендует Анна. — Нередки проверки паспортов и провокационные действия агентов в штатском. Но не надо садиться в машину к блюстителям порядка по их первому требованию, если нет конкретных обвинений".Особенно внимательными нужно быть в Шардже: власти здесь строго следят за поведением туристов. Кроме того, это единственный эмират, где действует сухой закон, отмечает Филатовская. В Дубае проще, к иностранным гостям местные уже привыкли.
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2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
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дубай, оаэ, шарджа (эмират), отдых, куда поехать, маршруты - туризм, туризм, туристы, достопримечательности, еда, tez tour, отдых на море
Туризм, Дубай, ОАЭ, Шарджа (эмират), Отдых, куда поехать, Маршруты - Туризм, Туризм, туристы, Достопримечательности, Еда, Tez Tour, Отдых на море
08:00 14.11.2022 (обновлено: 08:08 14.11.2022)
 

Кофе из золота, сафари и остров-мираж: за что туристы любят Дубай

© AFP 2022 / Karim SahibПляж в Дубае
Пляж в Дубае - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ольга Кабанова. В ноябре в Дубае начинается высокий сезон. На днях в ОАЭ сняли все ковидные ограничения: больше не нужны ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации, маски. О том, где попробовать кофе из золота, куда ехать за настоящим экстримом или "арабским колоритом" и какие законы лучше не нарушать, — в материале РИА Новости.

Все самое-самое

"В этом мегаполисе можно найти практически все самое-самое, что только есть на данный момент: новинки техники, шоу мирового уровня, передовые тенденции в архитектуре, кухне. При этом эмират не теряет очарование Востока, там сохраняется арабская самобытность", — говорит директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская.
© AFP 2022 / Karim SahibРамка Дубая
Рамка Дубая - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Рамка Дубая
По ее словам, в этом году спрос на туры в ОАЭ был максимальным за последние несколько лет.
Бронирований на 15 процентов больше, чем в 2021-м, подтверждает управляющий директор сервиса "Слетать.ру" Евгений Данилович.
© AP Photo / Kamran JebreiliПосетитель в Музее будущего в Дубае
Посетитель в Музее будущего в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
Посетитель в Музее будущего в Дубае
Это направление стало всесезонным. А тем, кто плохо переносит жару, директор компании Al TurTravel Турал Давыдов рекомендует приезжать с октября по апрель. В это время на курортах 25-27 градусов, море — 20-25.

Разбить копилку

Дубай — это еще и самый дорогой эмират в ОАЭ. И цены растут.

"Отели подорожали на 15-25 процентов, полные пакеты — на 30-35 процентов по сравнению с прошлым годом", — отмечает PR-директор TEZ Tour Елизавета Тимошенко.

Недельный тур — от 105 тысяч рублей на двоих с перелетом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЖилые кварталы острова Пальма Джумейра в Дубае
Жилые кварталы острова Пальма Джумейра в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жилые кварталы острова Пальма Джумейра в Дубае
Отели обычно бронируют в районах Dubai Marina и Downtown, добавляет Филатовская. Для тех, кто хочет сэкономить, — Дейра.
Соседняя Шарджа — для спокойного семейного отдыха с детьми (там преобладают отели категорий "три-четыре звезды").
© AFP 2022 / Karim SahibДети отрабатывают традиционный танец в Шардже, ОАЭ
Дети отрабатывают традиционный танец в Шардже, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Дети отрабатывают традиционный танец в Шардже, ОАЭ
На рестораны, шопинг, экскурсии и развлечения уходит 80-100 долларов в день, предупреждает Турал.
"Везите наличные (можно и евро) либо оформленную в России карту Union Pay. Только не прикладывайте ее при оплате к считывающему устройству, а вставляйте внутрь", — говорит Анна Филатовская.
© Фото : Unsplash / Ainur KamaevШарджа, ОАЭ
Шарджа, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Unsplash / Ainur Kamaev
Шарджа, ОАЭ
У туроператоров есть гарантированные блоки мест на AirArabia, Flydubai, Etihad. Кроме того, из Москвы в эмират ежедневно летает "Аэрофлот", из Сочи — "Россия", а с 25 ноября в расписании "ЮТэйра" появятся прямые рейсы в Дубай из Тюмени. Цена — от 42 тысяч рублей в одну сторону.
С 8 ноября в Дубае не требуют ни сертификатов о вакцинации, ни ПЦР-тестов. Масочный режим отменен. Виза тоже не нужна, если не собираетесь находиться в стране дольше 90 дней.

Нужно увидеть каждому

"Дубай — настоящая туристическая Мекка. За сорок с небольшим лет бедный рыбацкий поселок превратился в город будущего, и узкие восточные улочки теперь соседствуют с футуристичными небоскребами", — рассказывает Давыдов.

Одна из основных статей расходов здесь — шопинг. Есть все международные бренды, и цены доступные.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанк

Посетительница фотографируется в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall

Посетительница фотографируется в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall
1 из 3

Посетительница фотографируется в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Торговый центр "Нахиль Молл" в Дубае

Торговый центр Нахиль Молл в Дубае
2 из 3

Торговый центр "Нахиль Молл" в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Посетители в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

Посетители в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall
3 из 3

Посетители в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Посетительница фотографируется в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Торговый центр "Нахиль Молл" в Дубае

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Посетители в дубайском торгово-развлекательном центре Dubai Mall

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
За покупками отправляйтесь в Dubai Mall (внутри — больше 1200 магазинов), дисконт-центры Dubai Outlet Mall или The Outlet Village. Широкий выбор парфюмерии — на рынке Perfume Souk, ювелирных украшений — на Gold Souk.
Из экскурсий — надо непременно подняться на смотровую площадку самого высокого в мире небоскреба "Бурдж-Халифа" (163 этажа), посетить театральное шоу La Perle и хотя бы один аквапарк.
© AFP 2022 / Giuseppe CacaceКолесо обозрения "Око Дубая"
Колесо обозрения Око Дубая
1 из 6
Колесо обозрения "Око Дубая"
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AP Photo / Kamran Jebreili

Вид на небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае

Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
2 из 6

Вид на небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае

© AP Photo / Kamran Jebreili
© AP Photo / Kamran JebreiliМузей будущего в Дубае
Музей будущего в Дубае
3 из 6
Музей будущего в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
© AP Photo / Jon GambrellМузыкальный фонтан в Дубае
Музыкальный фонтан в Дубае
4 из 6
Музыкальный фонтан в Дубае
© AP Photo / Jon Gambrell
© Depositphotos.com /  Dudewayap.gmail.com

Аттракцион Leap Of Faith в аквапарке Aquaventure в Дубае

Аттракцион Leap Of Faith в аквапарке Aquaventure в Дубае
5 из 6

Аттракцион Leap Of Faith в аквапарке Aquaventure в Дубае

© Depositphotos.com /  Dudewayap.gmail.com
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Вид на Dubai Mall

Вид на Дубай Сити Молл
6 из 6

Вид на Dubai Mall

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 6
Колесо обозрения "Око Дубая"
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
2 из 6

Вид на небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае

© AP Photo / Kamran Jebreili
3 из 6
Музей будущего в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
4 из 6
Музыкальный фонтан в Дубае
© AP Photo / Jon Gambrell
5 из 6

Аттракцион Leap Of Faith в аквапарке Aquaventure в Дубае

© Depositphotos.com /  Dudewayap.gmail.com
6 из 6

Вид на Dubai Mall

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Также среди достопримечательностей — Сад чудес, интерактивный Музей будущего, стилизованный под Голливуд, тематические парки Motiongate Dubai, Legoland, а также Дубайская рамка — граница между старым и новым городом.
C 1 октября снова открыли EXPO-2020. Вход на территорию бесплатный, в павильоны — 50 дирхам (800 рублей).
© Фото : Freepik/v.ivashДевушка на пляже в Дубае
Девушка на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Freepik/v.ivash
Девушка на пляже в Дубае
Пляжи с оранжевым песком и бирюзово-лазурной водой: Ла Мер, Аль Мамзар, Дубай Марина, Джумейра, Сансет Бич. На берегу предлагают массу развлечений — от привычного "банана" до полетов на флайборде в окружении небоскребов.

Экстрим и культура

Чтобы проникнуться "арабским духом", Давыдов рекомендует съездить на сафари: "Захватывающие гонки по барханам на джипах, катание на верблюдах на закате и ужин в роскошном шатре с кальяном. Как в сказках Шахерезады".
© Фото : Freepik / wirestockСафари по пустыне
Сафари по пустыне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Freepik / wirestock
Сафари по пустыне
Другое щекочущее нервы развлечение — поплавать с акулами в торговом центре Dubai Mall. Аквариум с несколькими сотнями зубастых хищников даже попал в Книгу рекордов Гиннесса — за свой гигантский размер.
Любителям экстрима также стоит прокатиться на XLine Dubai Marina — скоростном зиплайне, разгоняющемся до 80 километров в час на высоте 170 метров. Город оттуда как на ладони!
CC BY 2.0 / Richard Schneider / Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ
Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
CC BY 2.0 / Richard Schneider /
Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ
Классическую обзорную экскурсию можно заменить полетом на вертолете. С высоты открывается потрясающий вид на остров Пальма Джумейра — крупнейший из искусственных островов в мире. Действительно, очень похож на пальму. На "листьях" — дорогие отели и частные виллы.
© AP Photo / Kamran JebreiliМузей будущего в Дубае
Музей будущего в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
Музей будущего в Дубае

Тихая Шарджа

Соседний эмират совсем другой.

"В 1998-м ЮНЕСКО объявило Шарджу культурной столицей арабского мира, — поясняет Турал. — Там много художественных галерей".

Он советует заглянуть в музеи изобразительных искусств, естествознания, исламской цивилизации, наследия Шарджи, погулять по археологическому центру в окрестностях деревни Млейха.
© AFP 2022 / Marwan NaamaniПорт в Шардже, ОАЭ
Порт в Шардже, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Marwan Naamani
Порт в Шардже, ОАЭ
К мечети Аль-Нур приходите вечером — после захода солнца включается подсветка, здание приобретает завораживающий золотистый оттенок.

Золото на обед

Дубай настолько богат, что здесь употребляют в пищу золото. Специальное — безопасное для организма, без примесей и вредных веществ. Его измельчают или нарезают тонкими пластами. Такой декор придает блюдам особенно роскошный вид.
© Ольга КарпиковаЗолотой кофе в Дубае
Золотой кофе в Дубае
© Ольга Карпикова
Золотой кофе в Дубае
Закажите бургер с золотом в ресторане Ketch Up, рекомендует основатель компании Cabrio Life Dubai Ольга Карпикова. Это всего 45 дирхамов (750 рублей).
В лобби отеля Armani в Burj Khalifa и лаундже Sahn Eddar легендарной гостиницы Burj Al Arab подают золотой кофе. Чашка — 75 дирхамов (1250 рублей). А в ресторане The Pods есть целое меню Goldies: карпаччо, стейки и роллы, покрытые 24-каратным декором, стоят от 149 до 999 дирхамов (от 2500 до 16 700 рублей).
© Фото : Freepik/KamranAydinovЯгненок
Ягненок
1 из 3
Ягненок
© Фото : Freepik/KamranAydinov
© Фото : Freepik/KamranAydinovКунафа
Кунафа
2 из 3
Кунафа
© Фото : Freepik/KamranAydinov
© Фото : Freepik/KamranAydinovЛентил (чечевичный суп)
Лентил (чечевичный суп)
3 из 3
Лентил (чечевичный суп)
© Фото : Freepik/KamranAydinov
1 из 3
Ягненок
© Фото : Freepik/KamranAydinov
2 из 3
Кунафа
© Фото : Freepik/KamranAydinov
3 из 3
Лентил (чечевичный суп)
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Местная кухня, конечно же, этим не ограничивается. Ольга советует хотя бы раз заказать суп из чечевицы, хумус и фалафель, пюре из запеченных баклажанов мутабаль, шакшуку, ребрышки ягненка на гриле.
© Pixabay / DanaTentisШакшука
Шакшука - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Pixabay / DanaTentis
Шакшука
Из напитков обратите внимание на ароматный арабский кофе гахва, а также карак — необычный черный чай с молоком, кардамоном и сахаром, своего рода лайт-версию индийской масалы.
А на десерт — пончики в финиковом сиропе лукаймат или кунафу с козьим сыром. Попробовать все это можно в ресторанах Al Fanar, Logma, Siraj, Arabian Tea House.

Закон и порядок

"Не забывайте, что ОАЭ — мусульманская страна. Надо уважать местные правила и обычаи", — предупреждает Анна Филатовская.

Не обходите молящихся спереди, при входе в мечети и дома снимайте обувь. Не нарушайте законы, даже если они кажутся странными. Иначе возможны серьезные неприятности.
© AFP 2022 / Karim SahibСад чудес в Дубае
Сад чудес в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Сад чудес в Дубае
За появление на людях в нетрезвом состоянии — внушительный штраф или депортация, за брошенный (даже случайно) мусор на улице — 500 дирхам (почти 8500 рублей). За сквернословие могут отправить за решетку на семь лет. Ввоз и продажа наркотиков — смертная казнь.
Также имейте в виду, что в общественном транспорте Дубая не принято есть и пить, в поездах метро предусмотрены специальные вагоны для женщин и детей (первый или последний) — туда нельзя входить мужчинам, добавляет Турал Давыдов.
Кроме того, не стоит публично обниматься или целоваться (за это полагается срок до полугода) и слишком оголяться.
© AFP 2022 / Karim SahibПляж в Дубае
Пляж в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Пляж в Дубае
"Документы, а лучше их ксерокопии, носите с собой, — рекомендует Анна. — Нередки проверки паспортов и провокационные действия агентов в штатском. Но не надо садиться в машину к блюстителям порядка по их первому требованию, если нет конкретных обвинений".
Особенно внимательными нужно быть в Шардже: власти здесь строго следят за поведением туристов. Кроме того, это единственный эмират, где действует сухой закон, отмечает Филатовская. В Дубае проще, к иностранным гостям местные уже привыкли.
Чарынский каньон, Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 08:00Туризм
"А на земле ли я нахожусь?" Чем покоряет туристов Казахстан
 
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