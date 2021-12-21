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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират
Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират - РИА Новости, 21.12.2021
Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират
Забыть о границах, карантине и "омикроне", окунуться в атмосферу разных стран — сейчас это можно сделать в Дубае, на Всемирной выставке Expo 2020. Особенно... РИА Новости, 21.12.2021
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туризм
испания
дубай (город)
оаэ
австрия
чехия
боливия
оман
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Забыть о границах, карантине и "омикроне", окунуться в атмосферу разных стран — сейчас это можно сделать в Дубае, на Всемирной выставке Expo 2020. Особенно интересно посетить ее под Новый год: рождественская сказка там уже началась. Масштаб выставки впечатляет: по площади — как два княжества Монако или 600 футбольных полей, участников — более 200, у каждого государства — свой павильон. О том, как попасть на Expo 2020, что там посмотреть и на чем сэкономить, — в фотоленте РИА Новости.
испания
дубай (город)
оаэ
австрия
чехия
боливия
оман
саудовская аравия
дубай
сингапур
россия
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08:00 21.12.2021 (обновлено: 11:09 21.12.2021)
 

Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Забыть о границах, карантине и "омикроне", окунуться в атмосферу разных стран — сейчас это можно сделать в Дубае, на Всемирной выставке Expo 2020. Особенно интересно посетить ее под Новый год: рождественская сказка там уже началась. Масштаб выставки впечатляет: по площади — как два княжества Монако или 600 футбольных полей, участников — более 200, у каждого государства — свой павильон. О том, как попасть на Expo 2020, что там посмотреть и на чем сэкономить, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Ольга Распопова

"Наденьте маску, соблюдайте социальную дистанцию", — по-английски предупреждает забавный желтый коротышка-робот, приветствуя посетителей. Рядом его "коллега" деловито везет кому-то еду и внезапно оказывается на пути юркого автобуса. Разъехались мирно. В одном из павильонов звучит приглашение: "Совершите полет на беспилотном лайнере!"

Кажется, будущее уже наступило. По крайней мере, на Expo 2020. Ведь выставка как раз о нем, о движении и возможностях человека и человечества. А роботы — лишь помощники.

Павильон на Экспо 2020
1 из 18

"Наденьте маску, соблюдайте социальную дистанцию", — по-английски предупреждает забавный желтый коротышка-робот, приветствуя посетителей. Рядом его "коллега" деловито везет кому-то еду и внезапно оказывается на пути юркого автобуса. Разъехались мирно. В одном из павильонов звучит приглашение: "Совершите полет на беспилотном лайнере!"

Кажется, будущее уже наступило. По крайней мере, на Expo 2020. Ведь выставка как раз о нем, о движении и возможностях человека и человечества. А роботы — лишь помощники.

© РИА Новости / Ольга Распопова
© РИА Новости / Светлана Баева

Идее собирать на одной площадке мировые достижения разных стран — пара веков, и каждая Expo была событием. Так, в 1851-м в Лондоне на первой выставке демонстрировали хрустальный дворец — сооружение по тем временам небывалое. Конструкция так поразила Николая Чернышевского, что появилась в грезах Веры Павловны в романе "Что делать?".

Важнейшие изобретения обычно презентовали на Expo: стационарный телефон, мобильный, телевизор. "Именно на выставке в Филадельфии представили кетчуп и бананы", — рассказывает гид-экскурсовод в ОАЭ Марина.

Expo традиционно проводят раз в пять лет: следующая будет в японской Осаке. Кстати, Москва подала заявку на 2030-й и считается сильным претендентом. Локации выбирает специальный комитет в Париже.

Из-за коронавируса Expo 2020 отложили на год, но, учитывая затраченные огромные средства на пиар и рекламу, решили не менять красивое название.

Вход на Экспо 2020
2 из 18

Идее собирать на одной площадке мировые достижения разных стран — пара веков, и каждая Expo была событием. Так, в 1851-м в Лондоне на первой выставке демонстрировали хрустальный дворец — сооружение по тем временам небывалое. Конструкция так поразила Николая Чернышевского, что появилась в грезах Веры Павловны в романе "Что делать?".

Важнейшие изобретения обычно презентовали на Expo: стационарный телефон, мобильный, телевизор. "Именно на выставке в Филадельфии представили кетчуп и бананы", — рассказывает гид-экскурсовод в ОАЭ Марина.

Expo традиционно проводят раз в пять лет: следующая будет в японской Осаке. Кстати, Москва подала заявку на 2030-й и считается сильным претендентом. Локации выбирает специальный комитет в Париже.

Из-за коронавируса Expo 2020 отложили на год, но, учитывая затраченные огромные средства на пиар и рекламу, решили не менять красивое название.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

С высоты птичьего полета Expo 2020 выглядит как цветок с тремя лепестками — синим, зеленым и желтым. Первый символизирует мобильность: связь, движение товаров, энергии. Зеленый — это устойчивое развитие, желтый — возможности.

В центре выставки — огромный купол концертной площадки, словно гигантский панцирь, на который проецируют световые шоу с обзором 360 градусов.

История этого суперсовременного сооружения интересная. Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, пролетая над пустыней на вертолете, увидел странные дюны. Он отправил туда ученых, которые обнаружили под песком руины старинного города и золотые украшения. Одно из них — кольцо из найденного клада — стало прообразом официального символа Expo 2020. Дизайн этого украшения повторяется и в архитектуре центрального купола.

Вечернее шоу на Экспо 2020
3 из 18

С высоты птичьего полета Expo 2020 выглядит как цветок с тремя лепестками — синим, зеленым и желтым. Первый символизирует мобильность: связь, движение товаров, энергии. Зеленый — это устойчивое развитие, желтый — возможности.

В центре выставки — огромный купол концертной площадки, словно гигантский панцирь, на который проецируют световые шоу с обзором 360 градусов.

История этого суперсовременного сооружения интересная. Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, пролетая над пустыней на вертолете, увидел странные дюны. Он отправил туда ученых, которые обнаружили под песком руины старинного города и золотые украшения. Одно из них — кольцо из найденного клада — стало прообразом официального символа Expo 2020. Дизайн этого украшения повторяется и в архитектуре центрального купола.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Павильон России выделяется на фоне соседей и заметен издалека. В конструкции зашифрованы два концепта: фигура матрешки и бесконечное движение — полосы, чем-то напоминающие работы Герхарда Рихтера.

Два купола состоят из разноцветных трубок, словно из цветной проволоки. Пестрота символизирует разные народности.

"Проект принадлежит известному архитектору Сергею Чобану. Главная идея — показать Россию такой, какой ее никто не знает", — объясняет директор по международным коммуникациям павильона России на Expo 2020 Екатерина Прибыткова.

Павильон России на Экспо 2020
4 из 18

Павильон России выделяется на фоне соседей и заметен издалека. В конструкции зашифрованы два концепта: фигура матрешки и бесконечное движение — полосы, чем-то напоминающие работы Герхарда Рихтера.

Два купола состоят из разноцветных трубок, словно из цветной проволоки. Пестрота символизирует разные народности.

"Проект принадлежит известному архитектору Сергею Чобану. Главная идея — показать Россию такой, какой ее никто не знает", — объясняет директор по международным коммуникациям павильона России на Expo 2020 Екатерина Прибыткова.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Внутри можно увидеть, как выглядели павильоны России на предыдущих Expo. Наверху — основной зал, главный герой которого — человеческий мозг. Его работе посвящено яркое шоу с проекциями и спецэффектами.

Однако на мониторах рядом можно глянуть на мир глазами коня, стрекозы, змеи, хамелеона.

Шоу в павильон Россия на Экспо 2020
5 из 18

Внутри можно увидеть, как выглядели павильоны России на предыдущих Expo. Наверху — основной зал, главный герой которого — человеческий мозг. Его работе посвящено яркое шоу с проекциями и спецэффектами.

Однако на мониторах рядом можно глянуть на мир глазами коня, стрекозы, змеи, хамелеона.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Главный павильон секции "Мобильность" Alif, спроектированный Норманом Фостером, — это настоящее путешествие из прошлого в будущее. Сперва гости в полной темноте поднимаются наверх на самом большом в мире лифте, рассчитанном на 160 человек.

Павильон Алиф на экспо 2020
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Главный павильон секции "Мобильность" Alif, спроектированный Норманом Фостером, — это настоящее путешествие из прошлого в будущее. Сперва гости в полной темноте поднимаются наверх на самом большом в мире лифте, рассчитанном на 160 человек.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

В самом павильоне — гигантские гиперреалистичные фигуры исторических деятелей, выдающихся ученых и путешественников. Рядом — панно, посвященное мобильности и передвижениям: от пеших походов и повозок до карет, автомобилей, мотоциклов и космических кораблей.

В павильоне Алиф на Экспо 2020
7 из 18

В самом павильоне — гигантские гиперреалистичные фигуры исторических деятелей, выдающихся ученых и путешественников. Рядом — панно, посвященное мобильности и передвижениям: от пеших походов и повозок до карет, автомобилей, мотоциклов и космических кораблей.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Есть на выставке и Women's Pavilion: он в тематической зоне "Устойчивое развитие", которое, конечно, невозможно без женщин. Сначала рассказы детей — как девочек, так и мальчиков: мечты, планы, поиск себя в мире.

Дальше — женщины: космонавты, летчики, самураи... Кстати, сейчас в Дубае, по статистике, девушки чаще получают высшее образование, чем юноши, поскольку хотят работать, строить карьеру.

Женский павильон на Экспо 2020
8 из 18

Есть на выставке и Women's Pavilion: он в тематической зоне "Устойчивое развитие", которое, конечно, невозможно без женщин. Сначала рассказы детей — как девочек, так и мальчиков: мечты, планы, поиск себя в мире.

Дальше — женщины: космонавты, летчики, самураи... Кстати, сейчас в Дубае, по статистике, девушки чаще получают высшее образование, чем юноши, поскольку хотят работать, строить карьеру.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Главный павильон зоны "Устойчивое развитие" называется Terra. Он окружен гигантскими солнечными батареями, напоминающими зонтики, и пышными зарослями.

На территории представлены передовые экологические разработки — новаторские технологии ирригации, система переработки сточных вод, растения, которым требуется на 75 процентов меньше воды, "энергетические деревья", оборудованные солнечными панелями и всегда обращенные к солнцу.

Вокруг павильона Terra на Экспо 2020
9 из 18

Главный павильон зоны "Устойчивое развитие" называется Terra. Он окружен гигантскими солнечными батареями, напоминающими зонтики, и пышными зарослями.

На территории представлены передовые экологические разработки — новаторские технологии ирригации, система переработки сточных вод, растения, которым требуется на 75 процентов меньше воды, "энергетические деревья", оборудованные солнечными панелями и всегда обращенные к солнцу.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Здесь не просто переходишь из зала в зал. Выбрав путь — направо или налево,— можно и проголосовать. Например, что интереснее: путешествовать по миру десять лет, но так и не увидеть дома или же никогда не покидать свою страну. Многие, как показано в конце, где табло высвечивает итоги, — за первый вариант. Вот только тут еще и выясняется, что большинство населения Земли не имеет возможности путешествовать.

В павильоне Terra на Экспо 2020
10 из 18

Здесь не просто переходишь из зала в зал. Выбрав путь — направо или налево,— можно и проголосовать. Например, что интереснее: путешествовать по миру десять лет, но так и не увидеть дома или же никогда не покидать свою страну. Многие, как показано в конце, где табло высвечивает итоги, — за первый вариант. Вот только тут еще и выясняется, что большинство населения Земли не имеет возможности путешествовать.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

В тематической зоне "Возможности" центр притяжения — павильон Саудовской Аравии. Это путешествие от исторических памятников в будущее, где нас ждут дроны, летающие такси, озеленение пустыни.

В павильоне Саудовской Аравии на Экспо 2020
11 из 18

В тематической зоне "Возможности" центр притяжения — павильон Саудовской Аравии. Это путешествие от исторических памятников в будущее, где нас ждут дроны, летающие такси, озеленение пустыни.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

На территории Expo 2020 можно даже искупаться: есть целая конструкция, похожая на уменьшенную ГЭС. Каждые 15 минут начинается шоу. Сперва вода стекает со стен тонкими струйками, потом постепенно показывает свою мощь, превращаясь в стихию. Бояться не стоит: все предельно безопасно.
А дети в полном восторге.

Водопад на Экспо 2020
12 из 18

На территории Expo 2020 можно даже искупаться: есть целая конструкция, похожая на уменьшенную ГЭС. Каждые 15 минут начинается шоу. Сперва вода стекает со стен тонкими струйками, потом постепенно показывает свою мощь, превращаясь в стихию. Бояться не стоит: все предельно безопасно.
А дети в полном восторге.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Павильон хозяев Expo 2020, ОАЭ, тоже обязателен к посещению. Построенный в форме белого сокола, он — один из самых красивых. Гигантская птица периодически оживает и поднимает крылья. Правда, попасть в него не так просто — придется простоять в очереди почти час.

Павильон ОАЭ на Экспо 2020
13 из 18

Павильон хозяев Expo 2020, ОАЭ, тоже обязателен к посещению. Построенный в форме белого сокола, он — один из самых красивых. Гигантская птица периодически оживает и поднимает крылья. Правда, попасть в него не так просто — придется простоять в очереди почти час.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Есть свой павильон и у национального перевозчика ОАЭ — Emirates. Благодаря технологиям виртуальной реальности там можно не только полетать на самолете будущего, но и сконструировать собственный лайнер. И увидеть, какими авиапутешествия станут лет через 50, то есть к столетию Эмиратов. Чтобы войти внутрь, нужно заранее записываться.

В павильоне Emirates на Экспо 2020
14 из 18

Есть свой павильон и у национального перевозчика ОАЭ — Emirates. Благодаря технологиям виртуальной реальности там можно не только полетать на самолете будущего, но и сконструировать собственный лайнер. И увидеть, какими авиапутешествия станут лет через 50, то есть к столетию Эмиратов. Чтобы войти внутрь, нужно заранее записываться.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Бродить по Expo 2020 можно не один день, даже если вы привыкли смотреть все быстро.

Есть несколько лайфхаков, которые сделают путешествие проще. "Билет на день стоит 27 долларов, безлимитный пропуск на 30 дней — 56, а сезонный на все шесть месяцев — 142 доллара, — объясняет официальный уполномоченный партнер выставки компания "Русский Экспресс". — Но при бронировании тура с перелетом лоукостером flydubai билет на один день выставки — в подарок". Эксперты уточняют, что по периметру Expo циркулирует бесплатный автобус. Есть огромная парковка для тех, кто прибывает на автомобиле, и даже вертолетные площадки.

Можно добраться и на общественном транспорте: из центра Дубая сюда специально протянули метро. Станция так и называется: Expo 2020.

Вход на Экспо 2020
15 из 18

Бродить по Expo 2020 можно не один день, даже если вы привыкли смотреть все быстро.

Есть несколько лайфхаков, которые сделают путешествие проще. "Билет на день стоит 27 долларов, безлимитный пропуск на 30 дней — 56, а сезонный на все шесть месяцев — 142 доллара, — объясняет официальный уполномоченный партнер выставки компания "Русский Экспресс". — Но при бронировании тура с перелетом лоукостером flydubai билет на один день выставки — в подарок". Эксперты уточняют, что по периметру Expo циркулирует бесплатный автобус. Есть огромная парковка для тех, кто прибывает на автомобиле, и даже вертолетные площадки.

Можно добраться и на общественном транспорте: из центра Дубая сюда специально протянули метро. Станция так и называется: Expo 2020.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Для прохода необходим QR-код вакцинированного ("Спутник V" годится) или отрицательный результат ПЦР-теста с кодом, сделанный в течение 72 часов до посещения Expo. Анализ, кстати, бесплатно делают всем по прилете в аэропорт Дубая, так что можно воспользоваться.

На выставке, даже на улице, просят носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Встреча автобуса и робота на Экспо 2020
16 из 18

Для прохода необходим QR-код вакцинированного ("Спутник V" годится) или отрицательный результат ПЦР-теста с кодом, сделанный в течение 72 часов до посещения Expo. Анализ, кстати, бесплатно делают всем по прилете в аэропорт Дубая, так что можно воспользоваться.

На выставке, даже на улице, просят носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Перед некоторыми особо популярными павильонами большие очереди — это надо иметь в виду. Например, придется постоять, чтобы попасть в город-сад Сингапур, невероятно интересную Корею, креативные павильоны Нидерландов или Австрии. Много желающих посетить Германию, где главный сюрприз ждет в конце.

С едой на Expo 2020 проблем нет: работают 200 ресторанов и баров, представляющих блюда около 60 кухонь мира. Алкоголь разрешен.

Национальные тайские танцы на Экспо 2020
17 из 18

Перед некоторыми особо популярными павильонами большие очереди — это надо иметь в виду. Например, придется постоять, чтобы попасть в город-сад Сингапур, невероятно интересную Корею, креативные павильоны Нидерландов или Австрии. Много желающих посетить Германию, где главный сюрприз ждет в конце.

С едой на Expo 2020 проблем нет: работают 200 ресторанов и баров, представляющих блюда около 60 кухонь мира. Алкоголь разрешен.

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Expo 2020 продлится до 31 марта 2022-го. Однако, следуя принципам устойчивого развития, 80 процентов построек будут использовать в дальнейшем.

На территорию выставки переедут арт-галереи, научные музеи и, вероятно, гостиницы. Expo 2020 превратится в "Дистрикт-2020", став новым туристическим кластером.

Чтобы путешествие по выставке было еще интереснее, можно приобрести в киоске желтый паспорт и ставить туда печати после посещения каждого павильона. Отличный сувенир!

Экспо 2020 вечером
18 из 18

Expo 2020 продлится до 31 марта 2022-го. Однако, следуя принципам устойчивого развития, 80 процентов построек будут использовать в дальнейшем.

На территорию выставки переедут арт-галереи, научные музеи и, вероятно, гостиницы. Expo 2020 превратится в "Дистрикт-2020", став новым туристическим кластером.

Чтобы путешествие по выставке было еще интереснее, можно приобрести в киоске желтый паспорт и ставить туда печати после посещения каждого павильона. Отличный сувенир!

© РИА Новости / Светлана Баева
 
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22:45Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились
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