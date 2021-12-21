Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират
"Наденьте маску, соблюдайте социальную дистанцию", — по-английски предупреждает забавный желтый коротышка-робот, приветствуя посетителей. Рядом его "коллега" деловито везет кому-то еду и внезапно оказывается на пути юркого автобуса. Разъехались мирно. В одном из павильонов звучит приглашение: "Совершите полет на беспилотном лайнере!"
Кажется, будущее уже наступило. По крайней мере, на Expo 2020. Ведь выставка как раз о нем, о движении и возможностях человека и человечества. А роботы — лишь помощники.
"Наденьте маску, соблюдайте социальную дистанцию", — по-английски предупреждает забавный желтый коротышка-робот, приветствуя посетителей. Рядом его "коллега" деловито везет кому-то еду и внезапно оказывается на пути юркого автобуса. Разъехались мирно. В одном из павильонов звучит приглашение: "Совершите полет на беспилотном лайнере!"
Кажется, будущее уже наступило. По крайней мере, на Expo 2020. Ведь выставка как раз о нем, о движении и возможностях человека и человечества. А роботы — лишь помощники.
Идее собирать на одной площадке мировые достижения разных стран — пара веков, и каждая Expo была событием. Так, в 1851-м в Лондоне на первой выставке демонстрировали хрустальный дворец — сооружение по тем временам небывалое. Конструкция так поразила Николая Чернышевского, что появилась в грезах Веры Павловны в романе "Что делать?".
Важнейшие изобретения обычно презентовали на Expo: стационарный телефон, мобильный, телевизор. "Именно на выставке в Филадельфии представили кетчуп и бананы", — рассказывает гид-экскурсовод в ОАЭ Марина.
Expo традиционно проводят раз в пять лет: следующая будет в японской Осаке. Кстати, Москва подала заявку на 2030-й и считается сильным претендентом. Локации выбирает специальный комитет в Париже.
Из-за коронавируса Expo 2020 отложили на год, но, учитывая затраченные огромные средства на пиар и рекламу, решили не менять красивое название.
Идее собирать на одной площадке мировые достижения разных стран — пара веков, и каждая Expo была событием. Так, в 1851-м в Лондоне на первой выставке демонстрировали хрустальный дворец — сооружение по тем временам небывалое. Конструкция так поразила Николая Чернышевского, что появилась в грезах Веры Павловны в романе "Что делать?".
Важнейшие изобретения обычно презентовали на Expo: стационарный телефон, мобильный, телевизор. "Именно на выставке в Филадельфии представили кетчуп и бананы", — рассказывает гид-экскурсовод в ОАЭ Марина.
Expo традиционно проводят раз в пять лет: следующая будет в японской Осаке. Кстати, Москва подала заявку на 2030-й и считается сильным претендентом. Локации выбирает специальный комитет в Париже.
Из-за коронавируса Expo 2020 отложили на год, но, учитывая затраченные огромные средства на пиар и рекламу, решили не менять красивое название.
С высоты птичьего полета Expo 2020 выглядит как цветок с тремя лепестками — синим, зеленым и желтым. Первый символизирует мобильность: связь, движение товаров, энергии. Зеленый — это устойчивое развитие, желтый — возможности.
В центре выставки — огромный купол концертной площадки, словно гигантский панцирь, на который проецируют световые шоу с обзором 360 градусов.
История этого суперсовременного сооружения интересная. Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, пролетая над пустыней на вертолете, увидел странные дюны. Он отправил туда ученых, которые обнаружили под песком руины старинного города и золотые украшения. Одно из них — кольцо из найденного клада — стало прообразом официального символа Expo 2020. Дизайн этого украшения повторяется и в архитектуре центрального купола.
С высоты птичьего полета Expo 2020 выглядит как цветок с тремя лепестками — синим, зеленым и желтым. Первый символизирует мобильность: связь, движение товаров, энергии. Зеленый — это устойчивое развитие, желтый — возможности.
В центре выставки — огромный купол концертной площадки, словно гигантский панцирь, на который проецируют световые шоу с обзором 360 градусов.
История этого суперсовременного сооружения интересная. Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, пролетая над пустыней на вертолете, увидел странные дюны. Он отправил туда ученых, которые обнаружили под песком руины старинного города и золотые украшения. Одно из них — кольцо из найденного клада — стало прообразом официального символа Expo 2020. Дизайн этого украшения повторяется и в архитектуре центрального купола.
Павильон России выделяется на фоне соседей и заметен издалека. В конструкции зашифрованы два концепта: фигура матрешки и бесконечное движение — полосы, чем-то напоминающие работы Герхарда Рихтера.
Два купола состоят из разноцветных трубок, словно из цветной проволоки. Пестрота символизирует разные народности.
"Проект принадлежит известному архитектору Сергею Чобану. Главная идея — показать Россию такой, какой ее никто не знает", — объясняет директор по международным коммуникациям павильона России на Expo 2020 Екатерина Прибыткова.
Павильон России выделяется на фоне соседей и заметен издалека. В конструкции зашифрованы два концепта: фигура матрешки и бесконечное движение — полосы, чем-то напоминающие работы Герхарда Рихтера.
Два купола состоят из разноцветных трубок, словно из цветной проволоки. Пестрота символизирует разные народности.
"Проект принадлежит известному архитектору Сергею Чобану. Главная идея — показать Россию такой, какой ее никто не знает", — объясняет директор по международным коммуникациям павильона России на Expo 2020 Екатерина Прибыткова.
Внутри можно увидеть, как выглядели павильоны России на предыдущих Expo. Наверху — основной зал, главный герой которого — человеческий мозг. Его работе посвящено яркое шоу с проекциями и спецэффектами.
Однако на мониторах рядом можно глянуть на мир глазами коня, стрекозы, змеи, хамелеона.
Внутри можно увидеть, как выглядели павильоны России на предыдущих Expo. Наверху — основной зал, главный герой которого — человеческий мозг. Его работе посвящено яркое шоу с проекциями и спецэффектами.
Однако на мониторах рядом можно глянуть на мир глазами коня, стрекозы, змеи, хамелеона.
Главный павильон секции "Мобильность" Alif, спроектированный Норманом Фостером, — это настоящее путешествие из прошлого в будущее. Сперва гости в полной темноте поднимаются наверх на самом большом в мире лифте, рассчитанном на 160 человек.
Главный павильон секции "Мобильность" Alif, спроектированный Норманом Фостером, — это настоящее путешествие из прошлого в будущее. Сперва гости в полной темноте поднимаются наверх на самом большом в мире лифте, рассчитанном на 160 человек.
В самом павильоне — гигантские гиперреалистичные фигуры исторических деятелей, выдающихся ученых и путешественников. Рядом — панно, посвященное мобильности и передвижениям: от пеших походов и повозок до карет, автомобилей, мотоциклов и космических кораблей.
В самом павильоне — гигантские гиперреалистичные фигуры исторических деятелей, выдающихся ученых и путешественников. Рядом — панно, посвященное мобильности и передвижениям: от пеших походов и повозок до карет, автомобилей, мотоциклов и космических кораблей.
Есть на выставке и Women's Pavilion: он в тематической зоне "Устойчивое развитие", которое, конечно, невозможно без женщин. Сначала рассказы детей — как девочек, так и мальчиков: мечты, планы, поиск себя в мире.
Дальше — женщины: космонавты, летчики, самураи... Кстати, сейчас в Дубае, по статистике, девушки чаще получают высшее образование, чем юноши, поскольку хотят работать, строить карьеру.
Есть на выставке и Women's Pavilion: он в тематической зоне "Устойчивое развитие", которое, конечно, невозможно без женщин. Сначала рассказы детей — как девочек, так и мальчиков: мечты, планы, поиск себя в мире.
Дальше — женщины: космонавты, летчики, самураи... Кстати, сейчас в Дубае, по статистике, девушки чаще получают высшее образование, чем юноши, поскольку хотят работать, строить карьеру.
Главный павильон зоны "Устойчивое развитие" называется Terra. Он окружен гигантскими солнечными батареями, напоминающими зонтики, и пышными зарослями.
На территории представлены передовые экологические разработки — новаторские технологии ирригации, система переработки сточных вод, растения, которым требуется на 75 процентов меньше воды, "энергетические деревья", оборудованные солнечными панелями и всегда обращенные к солнцу.
Главный павильон зоны "Устойчивое развитие" называется Terra. Он окружен гигантскими солнечными батареями, напоминающими зонтики, и пышными зарослями.
На территории представлены передовые экологические разработки — новаторские технологии ирригации, система переработки сточных вод, растения, которым требуется на 75 процентов меньше воды, "энергетические деревья", оборудованные солнечными панелями и всегда обращенные к солнцу.
Здесь не просто переходишь из зала в зал. Выбрав путь — направо или налево,— можно и проголосовать. Например, что интереснее: путешествовать по миру десять лет, но так и не увидеть дома или же никогда не покидать свою страну. Многие, как показано в конце, где табло высвечивает итоги, — за первый вариант. Вот только тут еще и выясняется, что большинство населения Земли не имеет возможности путешествовать.
Здесь не просто переходишь из зала в зал. Выбрав путь — направо или налево,— можно и проголосовать. Например, что интереснее: путешествовать по миру десять лет, но так и не увидеть дома или же никогда не покидать свою страну. Многие, как показано в конце, где табло высвечивает итоги, — за первый вариант. Вот только тут еще и выясняется, что большинство населения Земли не имеет возможности путешествовать.
В тематической зоне "Возможности" центр притяжения — павильон Саудовской Аравии. Это путешествие от исторических памятников в будущее, где нас ждут дроны, летающие такси, озеленение пустыни.
В тематической зоне "Возможности" центр притяжения — павильон Саудовской Аравии. Это путешествие от исторических памятников в будущее, где нас ждут дроны, летающие такси, озеленение пустыни.
На территории Expo 2020 можно даже искупаться: есть целая конструкция, похожая на уменьшенную ГЭС. Каждые 15 минут начинается шоу. Сперва вода стекает со стен тонкими струйками, потом постепенно показывает свою мощь, превращаясь в стихию. Бояться не стоит: все предельно безопасно.
А дети в полном восторге.
На территории Expo 2020 можно даже искупаться: есть целая конструкция, похожая на уменьшенную ГЭС. Каждые 15 минут начинается шоу. Сперва вода стекает со стен тонкими струйками, потом постепенно показывает свою мощь, превращаясь в стихию. Бояться не стоит: все предельно безопасно.
А дети в полном восторге.
Павильон хозяев Expo 2020, ОАЭ, тоже обязателен к посещению. Построенный в форме белого сокола, он — один из самых красивых. Гигантская птица периодически оживает и поднимает крылья. Правда, попасть в него не так просто — придется простоять в очереди почти час.
Павильон хозяев Expo 2020, ОАЭ, тоже обязателен к посещению. Построенный в форме белого сокола, он — один из самых красивых. Гигантская птица периодически оживает и поднимает крылья. Правда, попасть в него не так просто — придется простоять в очереди почти час.
Есть свой павильон и у национального перевозчика ОАЭ — Emirates. Благодаря технологиям виртуальной реальности там можно не только полетать на самолете будущего, но и сконструировать собственный лайнер. И увидеть, какими авиапутешествия станут лет через 50, то есть к столетию Эмиратов. Чтобы войти внутрь, нужно заранее записываться.
Есть свой павильон и у национального перевозчика ОАЭ — Emirates. Благодаря технологиям виртуальной реальности там можно не только полетать на самолете будущего, но и сконструировать собственный лайнер. И увидеть, какими авиапутешествия станут лет через 50, то есть к столетию Эмиратов. Чтобы войти внутрь, нужно заранее записываться.
Бродить по Expo 2020 можно не один день, даже если вы привыкли смотреть все быстро.
Есть несколько лайфхаков, которые сделают путешествие проще. "Билет на день стоит 27 долларов, безлимитный пропуск на 30 дней — 56, а сезонный на все шесть месяцев — 142 доллара, — объясняет официальный уполномоченный партнер выставки компания "Русский Экспресс". — Но при бронировании тура с перелетом лоукостером flydubai билет на один день выставки — в подарок". Эксперты уточняют, что по периметру Expo циркулирует бесплатный автобус. Есть огромная парковка для тех, кто прибывает на автомобиле, и даже вертолетные площадки.
Можно добраться и на общественном транспорте: из центра Дубая сюда специально протянули метро. Станция так и называется: Expo 2020.
Бродить по Expo 2020 можно не один день, даже если вы привыкли смотреть все быстро.
Есть несколько лайфхаков, которые сделают путешествие проще. "Билет на день стоит 27 долларов, безлимитный пропуск на 30 дней — 56, а сезонный на все шесть месяцев — 142 доллара, — объясняет официальный уполномоченный партнер выставки компания "Русский Экспресс". — Но при бронировании тура с перелетом лоукостером flydubai билет на один день выставки — в подарок". Эксперты уточняют, что по периметру Expo циркулирует бесплатный автобус. Есть огромная парковка для тех, кто прибывает на автомобиле, и даже вертолетные площадки.
Можно добраться и на общественном транспорте: из центра Дубая сюда специально протянули метро. Станция так и называется: Expo 2020.
Для прохода необходим QR-код вакцинированного ("Спутник V" годится) или отрицательный результат ПЦР-теста с кодом, сделанный в течение 72 часов до посещения Expo. Анализ, кстати, бесплатно делают всем по прилете в аэропорт Дубая, так что можно воспользоваться.
На выставке, даже на улице, просят носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Для прохода необходим QR-код вакцинированного ("Спутник V" годится) или отрицательный результат ПЦР-теста с кодом, сделанный в течение 72 часов до посещения Expo. Анализ, кстати, бесплатно делают всем по прилете в аэропорт Дубая, так что можно воспользоваться.
На выставке, даже на улице, просят носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Перед некоторыми особо популярными павильонами большие очереди — это надо иметь в виду. Например, придется постоять, чтобы попасть в город-сад Сингапур, невероятно интересную Корею, креативные павильоны Нидерландов или Австрии. Много желающих посетить Германию, где главный сюрприз ждет в конце.
С едой на Expo 2020 проблем нет: работают 200 ресторанов и баров, представляющих блюда около 60 кухонь мира. Алкоголь разрешен.
Перед некоторыми особо популярными павильонами большие очереди — это надо иметь в виду. Например, придется постоять, чтобы попасть в город-сад Сингапур, невероятно интересную Корею, креативные павильоны Нидерландов или Австрии. Много желающих посетить Германию, где главный сюрприз ждет в конце.
С едой на Expo 2020 проблем нет: работают 200 ресторанов и баров, представляющих блюда около 60 кухонь мира. Алкоголь разрешен.
Expo 2020 продлится до 31 марта 2022-го. Однако, следуя принципам устойчивого развития, 80 процентов построек будут использовать в дальнейшем.
На территорию выставки переедут арт-галереи, научные музеи и, вероятно, гостиницы. Expo 2020 превратится в "Дистрикт-2020", став новым туристическим кластером.
Чтобы путешествие по выставке было еще интереснее, можно приобрести в киоске желтый паспорт и ставить туда печати после посещения каждого павильона. Отличный сувенир!
Expo 2020 продлится до 31 марта 2022-го. Однако, следуя принципам устойчивого развития, 80 процентов построек будут использовать в дальнейшем.
На территорию выставки переедут арт-галереи, научные музеи и, вероятно, гостиницы. Expo 2020 превратится в "Дистрикт-2020", став новым туристическим кластером.
Чтобы путешествие по выставке было еще интереснее, можно приобрести в киоске желтый паспорт и ставить туда печати после посещения каждого павильона. Отличный сувенир!