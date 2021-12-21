Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират

Идее собирать на одной площадке мировые достижения разных стран — пара веков, и каждая Expo была событием. Так, в 1851-м в Лондоне на первой выставке демонстрировали хрустальный дворец — сооружение по тем временам небывалое. Конструкция так поразила Николая Чернышевского, что появилась в грезах Веры Павловны в романе "Что делать?".

Важнейшие изобретения обычно презентовали на Expo: стационарный телефон, мобильный, телевизор. "Именно на выставке в Филадельфии представили кетчуп и бананы", — рассказывает гид-экскурсовод в ОАЭ Марина.

Expo традиционно проводят раз в пять лет: следующая будет в японской Осаке. Кстати, Москва подала заявку на 2030-й и считается сильным претендентом. Локации выбирает специальный комитет в Париже.

Из-за коронавируса Expo 2020 отложили на год, но, учитывая затраченные огромные средства на пиар и рекламу, решили не менять красивое название.