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Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ

Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ - РИА Новости, 01.11.2022

Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ

Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:06

2022-11-01T16:06

2022-11-01T16:06

туризм

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дубай

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom.Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября по пятницам. На маршрут выйдут Boeing 737-800. Из Сибири борта планируют отправлять в пять утра. Из ОАЭ туристы вылетят в десять часов.Цены на билеты на первый рейс начинаются от 15,8 тысячи рублей без багажа. Тариф в оба конца — от 32 тысяч рублей. Новогоднее путешествие обойдется минимум в 52 тысячи рублей. Сейчас в продаже доступны билеты до конца марта 2023 года.Ранее Utair летал в Дубай только из Грозного. Рейсы запустили в начале октября.Из Тюмени сейчас можно купить билеты на шесть международных маршрутов: помимо Дубая, это Алма-Aта, Астана, Ташкент, Ереван и Баку.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, дубай, тюмень, оаэ, ютэйр, самолеты