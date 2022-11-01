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Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ
Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ - РИА Новости, 01.11.2022
Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ
Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:06
2022-11-01T16:06
2022-11-01T16:06
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom.Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября по пятницам. На маршрут выйдут Boeing 737-800. Из Сибири борта планируют отправлять в пять утра. Из ОАЭ туристы вылетят в десять часов.Цены на билеты на первый рейс начинаются от 15,8 тысячи рублей без багажа. Тариф в оба конца — от 32 тысяч рублей. Новогоднее путешествие обойдется минимум в 52 тысячи рублей. Сейчас в продаже доступны билеты до конца марта 2023 года.Ранее Utair летал в Дубай только из Грозного. Рейсы запустили в начале октября.Из Тюмени сейчас можно купить билеты на шесть международных маршрутов: помимо Дубая, это Алма-Aта, Астана, Ташкент, Ереван и Баку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, дубай, тюмень, оаэ, ютэйр, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Дубай, Тюмень, ОАЭ, ЮТэйр, Самолеты
Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ
Utair в ноябре планирует открыть перелеты из Тюмени в Дубай