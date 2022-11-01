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Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ
Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ - РИА Новости, 01.11.2022
Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ
Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:06
2022-11-01T16:06
туризм
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дубай
тюмень
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom.Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября по пятницам. На маршрут выйдут Boeing 737-800. Из Сибири борта планируют отправлять в пять утра. Из ОАЭ туристы вылетят в десять часов.Цены на билеты на первый рейс начинаются от 15,8 тысячи рублей без багажа. Тариф в оба конца — от 32 тысяч рублей. Новогоднее путешествие обойдется минимум в 52 тысячи рублей. Сейчас в продаже доступны билеты до конца марта 2023 года.Ранее Utair летал в Дубай только из Грозного. Рейсы запустили в начале октября.Из Тюмени сейчас можно купить билеты на шесть международных маршрутов: помимо Дубая, это Алма-Aта, Астана, Ташкент, Ереван и Баку.
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новости - туризм, туризм, дубай, тюмень, оаэ, ютэйр, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Дубай, Тюмень, ОАЭ, ЮТэйр, Самолеты
16:06 01.11.2022
 
Российская авиакомпания открывает рейсы из Сибири в ОАЭ

Utair в ноябре планирует открыть перелеты из Тюмени в Дубай

© Depositphotos.com / cherkasВерблюды в Дубае, ОАЭ
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Depositphotos.com / cherkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Utair расширяет свою полетную программу в Дубай, сообщает Tourdom.
Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября по пятницам. На маршрут выйдут Boeing 737-800. Из Сибири борта планируют отправлять в пять утра. Из ОАЭ туристы вылетят в десять часов.
Цены на билеты на первый рейс начинаются от 15,8 тысячи рублей без багажа. Тариф в оба конца — от 32 тысяч рублей. Новогоднее путешествие обойдется минимум в 52 тысячи рублей. Сейчас в продаже доступны билеты до конца марта 2023 года.
Ранее Utair летал в Дубай только из Грозного. Рейсы запустили в начале октября.
Из Тюмени сейчас можно купить билеты на шесть международных маршрутов: помимо Дубая, это Алма-Aта, Астана, Ташкент, Ереван и Баку.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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