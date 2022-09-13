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"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220913/aeroflot-1816512121.html
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай - РИА Новости, 13.09.2022
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:38
2022-09-13T15:43
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полёты в Объединённые Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330", - говорится в релизе.С началом расписания зимнего сезона, 30 октября, планируются два ежедневных рейса "Аэрофлота" из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолётах А330. Полёты в Дубай сейчас также выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах SSJ100.
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аэрофлот, москва, дубай, туризм, новости - туризм, airbus a330, sukhoi superjet, сочи
Туризм, Аэрофлот, Москва, Дубай, Туризм, Новости - Туризм, Airbus A330, Sukhoi Superjet, Сочи
15:38 13.09.2022 (обновлено: 15:43 13.09.2022)
 
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

"Аэрофлот" с 1 октября запустит прямые рейсы из Москвы в Дубай

© Пресс-служба Airbus / Перейти в медиабанкСамолет "Аэрофлот"
Самолет Аэрофлот
© Пресс-служба Airbus
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Самолет "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полёты в Объединённые Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330", - говорится в релизе.
С началом расписания зимнего сезона, 30 октября, планируются два ежедневных рейса "Аэрофлота" из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолётах А330. Полёты в Дубай сейчас также выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах SSJ100.
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