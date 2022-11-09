https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html
Биография Кирилла Стремоусова
Биография Кирилла Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Биография Кирилла Стремоусова
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Сергеевич Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:41
2022-11-09T17:41
2022-11-09T17:41
справки
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
херсон
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Заместитель главы Херсонской области Кирилл Сергеевич Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области.Окончил Западноукраинский национальный университет.После окончания вуза учредил частное торговое предприятие, которое занималось продажей кормов для рыб. Был начальником морской инспекции Азовского моря. В 2007 году возглавил Киевский комитет рыбного хозяйства.В 2009 году переехал в Херсон, где организовал информационное агентство "Таврия Ньюс".Непродолжительное время жил в США, путешествовал автостопом по Соединенным Штатам и Латинской Америке.В 2014 году являлся организатором серии митингов против евромайдана и государственного переворота на Украине.В 2018-2019 годах был председателем Херсонского отделения Социалистической партии Украины. В 2021 году вступил в украинскую политическую партию "Держава".В 2019 году баллотировался в депутаты Верховной рады Украины как самовыдвиженец.В 2020 году участвовал в выборах мэра Херсона, набрал 1,37 % голосов.В марте 2022 года после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью Кирилл Стремоусов стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок.В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. 28 сентября 2022 года получил российский паспорт. 30 сентября Херсонская область вошла в состав России на основании прошедшего там референдума. Кирилл Стремоусов занял пост заместителя главы администрации Херсонской области. 9 ноября 2022 года Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, херсон
Справки, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Херсон
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Сергеевич Стремоусов родился
26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области.
Окончил Западноукраинский национальный университет.
После окончания вуза учредил
частное торговое предприятие, которое занималось продажей кормов для рыб.
Был начальником морской инспекции
Азовского моря. В 2007 году возглавил Киевский комитет рыбного хозяйства.
В 2009 году переехал в Херсон, где организовал информационное агентство "Таврия Ньюс".
Непродолжительное время жил в США, путешествовал автостопом по Соединенным Штатам и Латинской Америке.
В 2014 году являлся организатором серии митингов против евромайдана и государственного переворота на Украине.
В 2018-2019 годах был председателем Херсонского отделения Социалистической партии Украины. В 2021 году вступил в украинскую политическую партию "Держава".
В 2019 году баллотировался в депутаты Верховной рады Украины как самовыдвиженец.
В 2020 году участвовал в выборах мэра
Херсона, набрал 1,37 % голосов.
В марте 2022 года
после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью Кирилл Стремоусов стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок.
В конце апреля занял пост заместителя председателя
военно-гражданской администрации Херсонской области.
28 сентября 2022 года получил
российский паспорт.
30 сентября Херсонская область вошла в состав России на основании прошедшего там референдума. Кирилл Стремоусов занял пост заместителя главы администрации
Херсонской области.
9 ноября 2022 года Кирилл Стремоусов погиб
в ДТП.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников