https://ria.ru/20221109/stremousov-1830305700.html

Биография Кирилла Стремоусова

Биография Кирилла Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022

Биография Кирилла Стремоусова

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Сергеевич Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:41

2022-11-09T17:41

2022-11-09T17:41

справки

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830275647_0:45:1120:675_1920x0_80_0_0_e98dce6a62e0d8a7d07ca6fb57e0d358.jpg

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Сергеевич Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области.Окончил Западноукраинский национальный университет.После окончания вуза учредил частное торговое предприятие, которое занималось продажей кормов для рыб. Был начальником морской инспекции Азовского моря. В 2007 году возглавил Киевский комитет рыбного хозяйства.В 2009 году переехал в Херсон, где организовал информационное агентство "Таврия Ньюс".Непродолжительное время жил в США, путешествовал автостопом по Соединенным Штатам и Латинской Америке.В 2014 году являлся организатором серии митингов против евромайдана и государственного переворота на Украине.В 2018-2019 годах был председателем Херсонского отделения Социалистической партии Украины. В 2021 году вступил в украинскую политическую партию "Держава".В 2019 году баллотировался в депутаты Верховной рады Украины как самовыдвиженец.В 2020 году участвовал в выборах мэра Херсона, набрал 1,37 % голосов.В марте 2022 года после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью Кирилл Стремоусов стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок.В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области. 28 сентября 2022 года получил российский паспорт. 30 сентября Херсонская область вошла в состав России на основании прошедшего там референдума. Кирилл Стремоусов занял пост заместителя главы администрации Херсонской области. 9 ноября 2022 года Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

херсонская область

украина

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, херсон