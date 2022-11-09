https://ria.ru/20221109/orden-1830370028.html

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 10.11.2022

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-09T22:26

2022-11-09T22:26

2022-11-10T02:19

кирилл стремоусов

россия

владимир путин

владимир сальдо

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830275647_0:45:1120:675_1920x0_80_0_0_e98dce6a62e0d8a7d07ca6fb57e0d358.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Стремоусов, как следует из документа, награжден за "мужество и отвагу при исполнении служебного долга".Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830307495.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кирилл стремоусов, россия, владимир путин, владимир сальдо, херсонская область