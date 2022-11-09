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Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 10.11.2022
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Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 10.11.2022
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T22:26
2022-11-10T02:19
кирилл стремоусов
россия
владимир путин
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Стремоусов, как следует из документа, награжден за "мужество и отвагу при исполнении служебного долга".Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.
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кирилл стремоусов, россия, владимир путин, владимир сальдо, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Херсонская область
22:26 09.11.2022 (обновлено: 02:19 10.11.2022)
 
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Путин наградил погибшего в ДТП под Херсоном Стремоусова орденом Мужества посмертно

© Фото : пресс-служба администрации Херсонской областиКирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : пресс-служба администрации Херсонской области
Кирилл Стремоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Стремоусов, как следует из документа, награжден за "мужество и отвагу при исполнении служебного долга".
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:47
Пушилин назвал Стремоусова мужественным борцом за справедливость
Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.
 
Кирилл СтремоусовРоссияВладимир ПутинВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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