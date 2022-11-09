https://ria.ru/20221109/orden-1830370028.html
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 10.11.2022
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-09T22:26
2022-11-09T22:26
2022-11-10T02:19
кирилл стремоусов
россия
владимир путин
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.Стремоусов, как следует из документа, награжден за "мужество и отвагу при исполнении служебного долга".Сегодня в аппарате администрации Херсонской области сообщили, что замглавы региона погиб в ДТП. По информации властей, его водитель выжил.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830307495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, россия, владимир путин, владимир сальдо, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Херсонская область
22:26 09.11.2022 (обновлено: 02:19 10.11.2022)
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин наградил погибшего в ДТП под Херсоном Стремоусова орденом Мужества посмертно