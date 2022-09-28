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Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/pasport-1820029901.html
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову - РИА Новости, 28.09.2022
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:33
2022-09-28T12:33
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову."Вручил паспорт гражданина Российской Федерации заместителю главы ВГА Херсонской области Кириллу Сергеевичу Стремоусову", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в трудное время Стремоусов не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, в сложных обстоятельствах сохранил верную и твердую позицию."А сегодня стал гражданином нашей большой страны. Поздравляю от имени всех крымчан и желаю успехов в служении России!" - написал глава Крыма.
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сергей аксенов (политик), херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Херсонская область , Кирилл Стремоусов
12:33 28.09.2022
 
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову

Аксенов вручил паспорт гражданина России замглавы Херсонской области Стремоусову

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову.
"Вручил паспорт гражданина Российской Федерации заместителю главы ВГА Херсонской области Кириллу Сергеевичу Стремоусову", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в трудное время Стремоусов не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, в сложных обстоятельствах сохранил верную и твердую позицию.
"А сегодня стал гражданином нашей большой страны. Поздравляю от имени всех крымчан и желаю успехов в служении России!" - написал глава Крыма.
Члены избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
09:04
В ВГА Херсонской области заявили, что регион де-факто вышел из Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)Херсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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