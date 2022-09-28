https://ria.ru/20220928/pasport-1820029901.html

Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову

Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову - РИА Новости, 28.09.2022

Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:33

2022-09-28T12:33

2022-09-28T12:33

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову."Вручил паспорт гражданина Российской Федерации заместителю главы ВГА Херсонской области Кириллу Сергеевичу Стремоусову", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в трудное время Стремоусов не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, в сложных обстоятельствах сохранил верную и твердую позицию."А сегодня стал гражданином нашей большой страны. Поздравляю от имени всех крымчан и желаю успехов в служении России!" - написал глава Крыма.

https://ria.ru/20220928/kherson-1819974340.html

херсонская область

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Влада Копылова

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Влада Копылова

сергей аксенов (политик), херсонская область , кирилл стремоусов