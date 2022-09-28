https://ria.ru/20220928/pasport-1820029901.html
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову - РИА Новости, 28.09.2022
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:33
2022-09-28T12:33
2022-09-28T12:33
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вручил паспорт РФ заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову."Вручил паспорт гражданина Российской Федерации заместителю главы ВГА Херсонской области Кириллу Сергеевичу Стремоусову", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в трудное время Стремоусов не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, в сложных обстоятельствах сохранил верную и твердую позицию."А сегодня стал гражданином нашей большой страны. Поздравляю от имени всех крымчан и желаю успехов в служении России!" - написал глава Крыма.
https://ria.ru/20220928/kherson-1819974340.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Херсонская область , Кирилл Стремоусов
Аксенов вручил российский паспорт Стремоусову
Аксенов вручил паспорт гражданина России замглавы Херсонской области Стремоусову