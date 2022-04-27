https://ria.ru/20220427/administratsii-1785771852.html
В Херсонской области сформировали новые администрации
В Херсонской области сформировали новые администрации - РИА Новости, 27.04.2022
В Херсонской области сформировали новые администрации
В Херсонской области Украины, находящейся под контролем российской армии, сформировали военно-гражданские администрации, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:03
2022-04-27T16:03
2022-04-27T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
херсонская область
украина
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. В Херсонской области Украины, находящейся под контролем российской армии, сформировали военно-гражданские администрации, сообщил РИА Новости глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов."Херсонская область находится под контролем Российской Федерации. Военно-гражданские администрации в городах и районах области сформированы", — сказал он.Сам Стремоусов занял пост заместителя председателя в администрации.По его словам, регион возвращается к мирной и спокойной жизни: открываются предприятия, началась посевная кампания, восстанавливаются традиционные экономические связи, налаживается логистика поставок продуктов и товаров из Крыма, продолжается постоянная раздача гуманитарной помощи."Панические настроения пропали. Ситуация в области стабилизируется. Идет экономическое развитие, люди готовы по-другому посмотреть на события, которые произошли. Из истерики и паники люди перешли в состояние задумчивости и задаются вопросами, что будет дальше", — подчеркнул Стремоусов.Во время спецоперации по демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/vasilevka-1785526477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, херсонская область , украина, россия, в мире
16:03 27.04.2022 (обновлено: 17:10 27.04.2022)
В Херсонской области сформировали новые администрации
В Херсонской области сформировали новые военно-гражданские администрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. В Херсонской области Украины, находящейся под контролем российской армии, сформировали военно-гражданские администрации, сообщил РИА Новости глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.
"Херсонская область находится под контролем Российской Федерации. Военно-гражданские администрации в городах и районах области сформированы", — сказал он.
Сам Стремоусов занял пост заместителя председателя в администрации.
По его словам, регион возвращается к мирной и спокойной жизни: открываются предприятия, началась посевная кампания, восстанавливаются традиционные экономические связи, налаживается логистика поставок продуктов и товаров из Крыма, продолжается постоянная раздача гуманитарной помощи.
"Панические настроения пропали. Ситуация в области стабилизируется. Идет экономическое развитие, люди готовы по-другому посмотреть на события, которые произошли. Из истерики и паники люди перешли в состояние задумчивости и задаются вопросами, что будет дальше", — подчеркнул Стремоусов.
Во время спецоперации по демилитаризации Украины
российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны. Позже здесь и на юге Запорожской области
начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия
начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.