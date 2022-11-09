https://ria.ru/20221109/stremousov-1830291940.html

Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова

Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022

Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T17:04

2022-11-09T17:04

2022-11-09T21:12

херсонская область

происшествия

кирилл стремоусов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.По словам Сальдо, ДТП произошло на территории Херсонской области.В аппарате администрации региона РИА Новости сообщили, что водитель автомобиля, в котором погиб Стремоусов, выжил.Врио губернатора пообещал, что власти окажут помощь семье Стремоусова. У него осталось пятеро детей, скоро родится шестой.

https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285369.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия, кирилл стремоусов