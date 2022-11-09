https://ria.ru/20221109/stremousov-1830291940.html
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:04
2022-11-09T17:04
2022-11-09T21:12
херсонская область
происшествия
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.По словам Сальдо, ДТП произошло на территории Херсонской области.В аппарате администрации региона РИА Новости сообщили, что водитель автомобиля, в котором погиб Стремоусов, выжил.Врио губернатора пообещал, что власти окажут помощь семье Стремоусова. У него осталось пятеро детей, скоро родится шестой.
https://ria.ru/20221109/stremousov-1830285369.html
херсонская область
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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Владимир Сальдо сообщает о гибели Кирилла Стремоусова
Владимир Сальдо сообщает о гибели Кирилла Стремоусова
2022-11-09T17:04
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, кирилл стремоусов
Херсонская область , Происшествия, Кирилл Стремоусов
17:04 09.11.2022 (обновлено: 21:12 09.11.2022)
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова
Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Стремоусова