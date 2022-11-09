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Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
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Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова - РИА Новости, 09.11.2022
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T17:04
2022-11-09T21:12
херсонская область
происшествия
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.По словам Сальдо, ДТП произошло на территории Херсонской области.В аппарате администрации региона РИА Новости сообщили, что водитель автомобиля, в котором погиб Стремоусов, выжил.Врио губернатора пообещал, что власти окажут помощь семье Стремоусова. У него осталось пятеро детей, скоро родится шестой.
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Владимир Сальдо сообщает о гибели Кирилла Стремоусова
Владимир Сальдо сообщает о гибели Кирилла Стремоусова
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херсонская область , происшествия, кирилл стремоусов
Херсонская область , Происшествия, Кирилл Стремоусов
17:04 09.11.2022 (обновлено: 21:12 09.11.2022)
 
Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова

Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Стремоусова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале подтвердил, что замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.
По словам Сальдо, ДТП произошло на территории Херсонской области.
В аппарате администрации региона РИА Новости сообщили, что водитель автомобиля, в котором погиб Стремоусов, выжил.
Врио губернатора пообещал, что власти окажут помощь семье Стремоусова. У него осталось пятеро детей, скоро родится шестой.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Херсонская областьПроисшествияКирилл Стремоусов
 
 
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