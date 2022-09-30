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Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820760941.html
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что география российской спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:58
2022-09-30T20:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
кирилл стремоусов
россия
запорожская область
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что география российской спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить возможность ракетных ударов по территории России.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Коли мы сегодня, Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные республики, находимся в периметре поражения американских ракет, то надо двигаться дальше до того момента, пока по России не будут наноситься ракетные удары", - сказал Стремоусов в эфире "Первого канала".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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запорожская область
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владимир путин, кирилл стремоусов, россия, запорожская область, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Кирилл Стремоусов, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
20:58 30.09.2022
 
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов выступил за расширение географии спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкКирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что география российской спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить возможность ракетных ударов по территории России.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
"Коли мы сегодня, Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные республики, находимся в периметре поражения американских ракет, то надо двигаться дальше до того момента, пока по России не будут наноситься ракетные удары", - сказал Стремоусов в эфире "Первого канала".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКирилл СтремоусовРоссияЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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