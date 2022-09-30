https://ria.ru/20220930/spetsoperatsiya-1820760941.html
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации - РИА Новости, 30.09.2022
Херсонские власти выступили за расширение географии спецоперации
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что география российской спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T20:58
2022-09-30T20:58
2022-09-30T20:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
кирилл стремоусов
россия
запорожская область
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что география российской спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить возможность ракетных ударов по территории России.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов."Коли мы сегодня, Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные республики, находимся в периметре поражения американских ракет, то надо двигаться дальше до того момента, пока по России не будут наноситься ракетные удары", - сказал Стремоусов в эфире "Первого канала".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, кирилл стремоусов, россия, запорожская область, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Кирилл Стремоусов, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях