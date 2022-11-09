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Международный день против фашизма и антисемитизма - РИА Новости, 09.11.2022
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Международный день против фашизма и антисемитизма
Международный день против фашизма и антисемитизма - РИА Новости, 09.11.2022
Международный день против фашизма и антисемитизма
9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Памятная дата РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T02:02
2022-11-09T02:02
справки
сергей лавров
александр брод
вячеслав моше кантор
россия
германия
украина
европейский еврейский конгресс
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9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Памятная дата отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 46 европейских стран и действующей независимо от политических партий и правительств.В этот день в 1938 году начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии."Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" – серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек (по другим данным, до двух тысяч человек), по разным оценкам, от 3,5 до 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Около 300 синагог (по другим данным, около 1,5 тысяч) были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты – отсюда и возникло историческое название погрома.Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев. "Хрустальная ночь" явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления евреев – Холокоста.С тех пор, как в 1945 году совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв, народы всех стран, и, прежде всего, те, на долю которых выпали наибольшие страдания, надеялись, что побеждена не только фашистская военная армада, но и искоренена ее идеология, призывавшая убивать людей по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, цвету кожи, сексуальной ориентации. Но этого не случилось.Глобализация мировой экономики, миграция многих миллионов людей из разных стран мира в регионы с более высоким уровнем экономического развития (прежде всего, в страны Западной Европы и США), распространение националистических и религиозных взглядов экстремистского толка и связанное с этим усиление международного терроризма – все это вызвало рост ксенофобии, которого не избежали даже самые развитые государства. Часто националистические тенденции опираются на уже опробованную в прошлом идеологию. В результате в начале ХХI века в различных регионах мира участились проявления ксенофобии, национализма, антисемитизма, расизма – всего того, что составляет понятие "фашизм". Ключевую роль в росте неонацистских и радикальных националистических настроений в зарубежных странах играет политика попустительства властей праворадикальным группам, использование неонацизма в собственных политических целях.Попытки оправдать нацизм упакованы в псевдонаучные идеи, а старые расистские теории продаются обществу под видом нового научного подхода.Во многом эти действия вызваны стремлением правящих элит данных стран выстроить собственную версию национальной истории, противоположную той, которая внедрялась в общественное сознание в советский период. В итоге, наряду с восстановлением исторической справедливости, открытые пособники гитлеровского нацизма, радикальные националисты, прямо не связанные с нацистским режимом в Германии, зачастую превращаются в национальных героев.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие. По мнению члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александра Брода, с 2014 года фашизм на Украине стал лейтмотивом украинской политики, за это время зафиксированы факты образования концлагерей и преследования инакомыслящих. Киевский режим закрыл десятки оппозиционных СМИ, имели место антисемитизм, религиозная нетерпимость, дискриминационные законы в отношении русского языка. По данным экспертов ООН по правам человека, 2021 год – как и предыдущие 2020, 2019 и 2018 годы – был годом исторически высокого уровня антисемитизма во всем мире.Как заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, в 2021 году рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, снижение – в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. При этом, по мнению экспертов, Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни тем более на государственном. Для повышения эффективности противодействия нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о десятках миллионов жертв, понесенных в Великой Отечественной войне в России 5 мая 2014 года президентом РФ был подписан закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.4 ноября 2014 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".Поправки расширили круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации", согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы. В июле 2022 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". Согласно документу, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой может наказываться лишением свободы до четырех лет.В Международный день против фашизма призывает мировое сообщество почтить память погибших во время "Хрустальной ночи", а также всех жертв фашизма, и проинформировать людей об опасности национализма, популизма, антисемитизма, правого экстремизма и неофашизма. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сергей лавров, александр брод, вячеслав моше кантор, россия, германия, украина, европейский еврейский конгресс, оон
Справки, Сергей Лавров, Александр Брод, Вячеслав Моше Кантор, Россия, Германия, Украина, Европейский еврейский конгресс, ООН
02:02 09.11.2022
 

Международный день против фашизма и антисемитизма

© AFP 2022 / Bernd Wuestneck Люди зажигают свечи на месте бывшей синагоги в Шверине, поскольку Германия в память о "Хрустальной ночи".
Люди зажигают свечи на месте бывшей синагоги в Шверине, поскольку Германия в память о Хрустальной ночи. - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / Bernd Wuestneck
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9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Памятная дата отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 46 европейских стран и действующей независимо от политических партий и правительств.
В этот день в 1938 году начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии.
"Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" – серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек (по другим данным, до двух тысяч человек), по разным оценкам, от 3,5 до 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Около 300 синагог (по другим данным, около 1,5 тысяч) были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, содержавшихся евреями, разбиты – отсюда и возникло историческое название погрома.
Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу массового уничтожения европейских евреев. "Хрустальная ночь" явилась поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прямым прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления евреев – Холокоста.
С тех пор, как в 1945 году совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв, народы всех стран, и, прежде всего, те, на долю которых выпали наибольшие страдания, надеялись, что побеждена не только фашистская военная армада, но и искоренена ее идеология, призывавшая убивать людей по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, цвету кожи, сексуальной ориентации. Но этого не случилось.
Глобализация мировой экономики, миграция многих миллионов людей из разных стран мира в регионы с более высоким уровнем экономического развития (прежде всего, в страны Западной Европы и США), распространение националистических и религиозных взглядов экстремистского толка и связанное с этим усиление международного терроризма – все это вызвало рост ксенофобии, которого не избежали даже самые развитые государства. Часто националистические тенденции опираются на уже опробованную в прошлом идеологию. В результате в начале ХХI века в различных регионах мира участились проявления ксенофобии, национализма, антисемитизма, расизма – всего того, что составляет понятие "фашизм".
Ключевую роль в росте неонацистских и радикальных националистических настроений в зарубежных странах играет политика попустительства властей праворадикальным группам, использование неонацизма в собственных политических целях.
Попытки оправдать нацизм упакованы в псевдонаучные идеи, а старые расистские теории продаются обществу под видом нового научного подхода.
Во многом эти действия вызваны стремлением правящих элит данных стран выстроить собственную версию национальной истории, противоположную той, которая внедрялась в общественное сознание в советский период. В итоге, наряду с восстановлением исторической справедливости, открытые пособники гитлеровского нацизма, радикальные националисты, прямо не связанные с нацистским режимом в Германии, зачастую превращаются в национальных героев.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие.
По мнению члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александра Брода, с 2014 года фашизм на Украине стал лейтмотивом украинской политики, за это время зафиксированы факты образования концлагерей и преследования инакомыслящих. Киевский режим закрыл десятки оппозиционных СМИ, имели место антисемитизм, религиозная нетерпимость, дискриминационные законы в отношении русского языка.
По данным экспертов ООН по правам человека, 2021 год – как и предыдущие 2020, 2019 и 2018 годы – был годом исторически высокого уровня антисемитизма во всем мире.
Как заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор, в 2021 году рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, снижение – в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США.
При этом, по мнению экспертов, Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни тем более на государственном.
Для повышения эффективности противодействия нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о десятках миллионов жертв, понесенных в Великой Отечественной войне в России 5 мая 2014 года президентом РФ был подписан закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
4 ноября 2014 года президент РФ подписал закон, вносящий поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов" и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Поправки расширили круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации", согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы.
В июле 2022 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".
Согласно документу, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой может наказываться лишением свободы до четырех лет.
В Международный день против фашизма призывает мировое сообщество почтить память погибших во время "Хрустальной ночи", а также всех жертв фашизма, и проинформировать людей об опасности национализма, популизма, антисемитизма, правого экстремизма и неофашизма.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСергей ЛавровАлександр БродВячеслав Моше КанторРоссияГерманияУкраинаЕвропейский еврейский конгрессООН
 
 
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