https://ria.ru/20220127/antisemitizm-1769844975.html

Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР

Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР - РИА Новости, 27.01.2022

Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР

Всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, где антисемитизм вызван пересмотром итогов Второй Мировой войны, заявил в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:08

2022-01-27T18:08

2022-01-27T18:09

религия

сша

европа

юнеско

федерация еврейских общин россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/06/1563930641_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_405e23bd0136a0f2454e5079514f3343.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, где антисемитизм вызван пересмотром итогов Второй Мировой войны, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Мы видим всплеск антисемитских настроений в разных странах Европы, в Америке. Мы видим происшествия на основе антисемитизма и в Европе", - сказал Борода.Раввин уверен, что всплеск антисемитских настроений связан с радикальными группировками и антиизраильской риторикой, а также с тем, что "в экономически неуспешных странах зачастую ищут виноватых, и, по старой проторенной дорожке, обращают свой взор на евреев"."Должен сказать, что Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-либо организаций, ни тем более на государственном. Но есть подъем антисемитизма в странах бывшего СССР. Он происходит из-за пересмотра итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацизма, героизации коллаборационистов — это дрова в огонь разжигания ненависти, который выражается и в актах физического насилия, и вандализме, в осквернении кладбищ и символов иудаизма", - заключил президент ФЕОР.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769659920.html

https://ria.ru/20220118/antisemitizm-1768362153.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, юнеско, федерация еврейских общин россии, россия