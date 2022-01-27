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Религия
https://ria.ru/20220127/antisemitizm-1769844975.html
Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР
Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР - РИА Новости, 27.01.2022
Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР
Всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, где антисемитизм вызван пересмотром итогов Второй Мировой войны, заявил в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:08
2022-01-27T18:09
религия
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, где антисемитизм вызван пересмотром итогов Второй Мировой войны, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Мы видим всплеск антисемитских настроений в разных странах Европы, в Америке. Мы видим происшествия на основе антисемитизма и в Европе", - сказал Борода.Раввин уверен, что всплеск антисемитских настроений связан с радикальными группировками и антиизраильской риторикой, а также с тем, что "в экономически неуспешных странах зачастую ищут виноватых, и, по старой проторенной дорожке, обращают свой взор на евреев"."Должен сказать, что Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-либо организаций, ни тем более на государственном. Но есть подъем антисемитизма в странах бывшего СССР. Он происходит из-за пересмотра итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацизма, героизации коллаборационистов — это дрова в огонь разжигания ненависти, который выражается и в актах физического насилия, и вандализме, в осквернении кладбищ и символов иудаизма", - заключил президент ФЕОР.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769659920.html
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сша, европа, юнеско, федерация еврейских общин россии, россия
18:08 27.01.2022 (обновлено: 18:09 27.01.2022)
 

Раввин рассказал о росте антисемитизма в странах бывшего СССР

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, где антисемитизм вызван пересмотром итогов Второй Мировой войны, заявил в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Мы видим всплеск антисемитских настроений в разных странах Европы, в Америке. Мы видим происшествия на основе антисемитизма и в Европе", - сказал Борода.
Церемония зажжения свечей на открытии интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
08:00Религия
"Забыли о русских". В США заговорили о новой, более страшной угрозе
Раввин уверен, что всплеск антисемитских настроений связан с радикальными группировками и антиизраильской риторикой, а также с тем, что "в экономически неуспешных странах зачастую ищут виноватых, и, по старой проторенной дорожке, обращают свой взор на евреев".
"Должен сказать, что Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-либо организаций, ни тем более на государственном. Но есть подъем антисемитизма в странах бывшего СССР. Он происходит из-за пересмотра итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацизма, героизации коллаборационистов — это дрова в огонь разжигания ненависти, который выражается и в актах физического насилия, и вандализме, в осквернении кладбищ и символов иудаизма", - заключил президент ФЕОР.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибло шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 13:48Религия
В Германии заявили о росте антисемитизма
 
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