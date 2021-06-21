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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210621/antisemitizm-1737901267.html
В ЕЕК заявили о "масштабной волне" антисемитизма в мире
В ЕЕК заявили о "масштабной волне" антисемитизма в мире - РИА Новости, 21.06.2021
В ЕЕК заявили о "масштабной волне" антисемитизма в мире
Мир переживает одну из самых масштабных вспышек антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:00
2021-06-21T14:00
религия и мировоззрение
вячеслав моше кантор
европейский еврейский конгресс
франция
сша
украина
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МОСКВА 21 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Мир переживает одну из самых масштабных вспышек антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор."Сегодня мы наблюдаем одну из самых масштабных волн антисемитизма за последнее время. Антисемитизм стремительно и бесконтрольно распространяется в социальных сетях и на улицах, а ненависть к Израилю используется для разжигания ненависти ко всем евреям", — заявил Кантор. Президент ЕЕК назвал также очевидным тот факт, что между ненавистью к Израилю и ненавистью к еврейскому народу ставится знак равенства. Ранее Центр Кантора выпустил доклад, в котором говорится, что число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введенных карантинных мер на 19% — с 456 инцидентов до 371; кроме того, на 37% (со 170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество случаев причинения ущерба частной собственности снизилось на 35% (со 130 до 84 инцидентов) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома. Однако наблюдался 25-процентный рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников (с 77 до 96 инцидентов), поскольку эти объекты открыты и не охраняются. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число оскверненных вандалами синагог. По данным Центра, рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ.
https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/antisemitizm-1733649747.html
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вячеслав моше кантор, европейский еврейский конгресс, франция, сша, украина

В ЕЕК заявили о "масштабной волне" антисемитизма в мире

14:00 21.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА 21 июн — РИА Новости, Никита Бизин. Мир переживает одну из самых масштабных вспышек антисемитизма, заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
"Сегодня мы наблюдаем одну из самых масштабных волн антисемитизма за последнее время. Антисемитизм стремительно и бесконтрольно распространяется в социальных сетях и на улицах, а ненависть к Израилю используется для разжигания ненависти ко всем евреям", — заявил Кантор.
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Президент ЕЕК назвал также очевидным тот факт, что между ненавистью к Израилю и ненавистью к еврейскому народу ставится знак равенства.
Ранее Центр Кантора выпустил доклад, в котором говорится, что число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введенных карантинных мер на 19% — с 456 инцидентов до 371; кроме того, на 37% (со 170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество случаев причинения ущерба частной собственности снизилось на 35% (со 130 до 84 инцидентов) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома. Однако наблюдался 25-процентный рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников (с 77 до 96 инцидентов), поскольку эти объекты открыты и не охраняются. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число оскверненных вандалами синагог.
По данным Центра, рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ.
Оскверненные надгробия на еврейском кладбище в Эрлисайме, недалеко от города Страсбург во Франции
24 мая, 14:14Авторы
Немецкие СМИ об антисемитизме в Германии: пора объявлять ЧП?
 
Религия и мировоззрениеВячеслав Моше КанторЕвропейский еврейский конгрессФранцияСШАУкраина
 
 
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