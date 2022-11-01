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Число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек - РИА Новости, 01.11.2022
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Число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек - РИА Новости, 01.11.2022
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек
Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 155 человек, обновленное число пострадавших составляет 152 человека, среди ни 41 все еще госпитализирован,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T04:20
2022-11-01T04:20
в мире
юн сок ель
южная корея
сеул
китай
давка в сеуле
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 155 человек, обновленное число пострадавших составляет 152 человека, среди ни 41 все еще госпитализирован, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.Ранее сообщалось о 154 погибших.По состоянию на 06.00 (00.00 мск) вторника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 155 человек, еще 152 пострадали. Из пострадавших 111 уже вернулись домой, 41 остается в больницах.Из числа погибших 100 женщин, 55 мужчин. 12 жертв были в возрасте 10-20 лет, еще 103 жертвы - от 20 до 30 лет, 31 человек в возрасте 30-40 лет, еще восемь 40-50 лет. Одному было более 50. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев. В том числе погибли четыре россиянки. Также среди погибших четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии, и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221031/seul-1828079091.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, китай, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Китай, Давка в Сеуле
04:20 01.11.2022
 
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек

МВД Южной Кореи: число погибших в давке в Сеуле возросло до 155 человек

© AP Photo / Lee Jin-manМашины скорой помощи и спасатели возле места давки в Сеуле
Машины скорой помощи и спасатели возле места давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Машины скорой помощи и спасатели возле места давки в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 155 человек, обновленное число пострадавших составляет 152 человека, среди ни 41 все еще госпитализирован, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.
Ранее сообщалось о 154 погибших.
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на месте давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:29
"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле
По состоянию на 06.00 (00.00 мск) вторника самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 155 человек, еще 152 пострадали. Из пострадавших 111 уже вернулись домой, 41 остается в больницах.
Из числа погибших 100 женщин, 55 мужчин. 12 жертв были в возрасте 10-20 лет, еще 103 жертвы - от 20 до 30 лет, 31 человек в возрасте 30-40 лет, еще восемь 40-50 лет. Одному было более 50. По последним данным, среди погибших 26 иностранцев. В том числе погибли четыре россиянки. Также среди погибших четыре гражданина Китая, пять граждан Ирана, по два из США и Японии, и по одному из Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
Полицейские на месте, где произошла давка в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:32Сказано в эфире
"Кто-то споткнулся – и пошла лавина…" Восстановлена картина давки в Сеуле
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулКитайДавка в Сеуле
 
 
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