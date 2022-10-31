https://ria.ru/20221031/azerbaydzhan-1827638862.html

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 31.10.2022

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T01:21

2022-10-31T01:21

2022-10-31T01:22

справки

ильхам алиев

владимир путин

никол пашинян

азербайджан

россия

москва

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года).Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года). Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 22 февраля 2022 года). Между странами подписано свыше 150 международно-правовых актов.Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров. В 2020 году благодаря активным посредническим усилиям президента Российской Федерации произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. После начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Было принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе.11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева.20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе.26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана.28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.29 июня 2022 года президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения).16 сентября – "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан).7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.13 октября лидеры России и Азербайджана провели встречу в Астане (Казахстан) "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Владимир Путин и Ильхам Алиев также приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ.Президенты России и Азербайджана регулярно общаются по телефону, последний телефонный разговор состоялся 3 сентября 2022 года.Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии.В 2020 году премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели ряд телефонных разговоров, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, меры по противодействию коронавирусной инфекции и др.20 мая 2021 года в Москве состоялись их переговоры в рамках первого официального визита Али Асадова в РФ. В ходе этого визита был подписан ряд документов между министерствами и ведомствами России и Азербайджана.Главы правительств регулярно общаются на полях заседаний Евразийского межправительственного совета.6 октября 2022 года состоялась их встреча "на полях" второго Каспийского экономического форума в Москве.Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.27 октября 2022 года в ходе визита в Азербайджан Алексей Оверчук был принят президентом республики Ильхамом Алиевым. Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели по три встречи в 2020 и 2021 годах. В 2022 году главы МИД встречались 22 февраля (Москва), 10 марта ("на полях" Анталийского дипломатического форума), 12 мая ("на полях" СМИД СНГ в Душанбе), 24 июня (Баку).14 октября в Астане "на полях" мероприятий по линии СНГ состоялись трехсторонние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова c главами внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном. Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана. 22 июня 2022 года в Совете Федерации РФ состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.26 сентября 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном.В 2020 году товарооборот России с Азербайджаном немного "просел" (на 10% по сравнению с 2019 годом) и составил, по данным ФТС РФ, 2,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,1 миллиарда долларов и импорт – 813,8 миллиона долларов.По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 16% и составил 3,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – более одного миллиона долларов.В первом полугодии 2022 года взаимный товарооборот двух стран составил 1,6 миллиардов долларов.В январе – августе 2022 года взаимный товарооборот увеличился на 11,5% и превысил 2,2 миллиарда долларов.В структуре экспорта России в Азербайджан: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; минеральные продукты; металлы и изделия из них и др.В 2021 году наблюдался значительный рост экспорта ряда сельскохозяйственных продуктов из Азербайджана в Россию. Так, объемы отправляемых нектаринов выросли в три раза, персиков в три раза, груш в 2,9 раза, абрикосов в 2,8 раза, винограда на 44%, хурмы на 33%, гранатов на 24% и продовольственного картофеля на 23%.Российские прямые инвестиции в Азербайджан составляют 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда долларов. В настоящее время в Азербайджане свыше одной тысячи компаний с российским капиталом.Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), последняя встреча которой прошла 25-26 апреля 2022 года в Баку.Реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, включающий шесть "дорожных карт" (по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровых технологий).В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др.Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена.Строится совместный сервисный центр "КАМАЗ" в Азербайджане.Успешно функционирует фармацевтический комплекс "Р-Фарм". "Российский экспортный центр" с 2015 года оказал финансовую поддержку двусторонним проектам в размере двух миллиардов долларов.Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана. В начале сентября 2022 года Россия, Азербайджан и Иран подписали в Баку Декларацию о развитии транспортного коридора "Север-Юг". Стороны заявили о готовности рассмотреть предложенные целевые показатели по реализации 30 миллионов тонн транзитных и двусторонних грузовых перевозок по территориям трех стран к 2030 году.Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины. Страны по-партнерски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений, были организованы поставки в республику вакцины "Спутник V".Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС.С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.Азербайджанские военные приняли участие в четырех дисциплинах Армейских международных игр "АрМИ-2022".Динамично развиваются межрегиональные связи. В них вовлечено более 70 субъектов Российской Федерации.На высоком уровне находятся российско-азербайджанские культурно-гуманитарные отношения. В Азербайджане работают 347 русскоязычных школ.Более 15 тысяч азербайджанских граждан в Азербайджане обучаются на отделениях русского языка в вузах. В России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи – за счет средств федерального бюджета.С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА.На созданном по заказу Россотрудничества интернет-портале "Система поддержки русских школ" в настоящий момент зарегистрировано 73 азербайджанские образовательные организации с обучением на русском языке.Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества.В 2019 году успешно прошли Дни культуры России в Азербайджане, в феврале 2022 года состоялся фестиваль "Дни Азербайджана в Москве", в марте 2022 года – первый Форум молодежных инициатив России и Азербайджана, в сентябре 2022 года – второй Форум молодежных инициатив России и Азербайджана.В 2019 году Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Азербайджан – более 900 тысяч человек (30,9% от их общего числа). В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество российских туристов, посетивших Азербайджан сократилось, уменьшилось и число граждан Азербайджана, приезжавших в Россию.По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2021 году россияне совершили более 29 тысяч визитов в Азербайджан.По итогам семи месяцев 2022 года россияне лидируют по числу посетивших Азербайджан иностранных туристов: доля россиян в общем числе приезжих составила 26,4%, турпоток из РФ в Азербайджан вырос в 1,7 раза по сравнению с январем-июлем 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ильхам алиев, владимир путин, никол пашинян, азербайджан, россия, москва, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), снг, совет федерации рф