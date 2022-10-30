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Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем - РИА Новости, 30.10.2022
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Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем
Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем - РИА Новости, 30.10.2022
Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем
Трагедия в Сеуле - это несчастный случай, винить в этом никого не стоит, считает местная жительница Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:46
2022-10-30T14:46
в мире
сеул
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Трагедия в Сеуле - это несчастный случай, винить в этом никого не стоит, считает местная жительница Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где затем началась давка.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией."Я абсолютно не понимаю людей, которые начинают винить всех, кто там вчера был. Люди не виноваты, никто не виноват. Это несчастный случай", - сказала она в беседе с РИА Новости."В такой толпе невозможно пройти, невозможно куда-то протолкнуться. Ты идёшь и перед тобой просто спина впереди стоящего человека, больше ты ничего не видишь. А если учесть, что это был Итхэвон и что там большинство людей было под алкоголем, то уже ясно, что закончиться это должно было плачевно", - добавила она.С ней согласен блогер Саша, который также успел покинуть место происшествия до образования давки.В беседе с РИА Новости он заявил, что в одном из заведений оказалась какая-то знаменитость, и обезумевшая толпа решила вломиться в него."Им было все равно на все, потому что они были пьяные. И я слышал, что одного человека сбили с ног, и они как домино попадали и начали друг друга давить. Я, честно говоря, не могу никак это представить в своей голове. Улица, конечно, узкая, но это не автобус перевёрнутый, где нельзя встать, видимо, это из-за того, люди были очень пьяными", - сказал он.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
https://ria.ru/20221030/davka-1827887016.html
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в мире, сеул, южная корея, давка в сеуле
В мире, Сеул, Южная Корея, Давка в Сеуле
14:46 30.10.2022
 
Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем

Очевидица считает, что трагедия в Сеуле была несчастным случаем и в ней никто не виноват

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкПолицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Трагедия в Сеуле - это несчастный случай, винить в этом никого не стоит, считает местная жительница Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где затем началась давка.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
"Я абсолютно не понимаю людей, которые начинают винить всех, кто там вчера был. Люди не виноваты, никто не виноват. Это несчастный случай", - сказала она в беседе с РИА Новости.
"В такой толпе невозможно пройти, невозможно куда-то протолкнуться. Ты идёшь и перед тобой просто спина впереди стоящего человека, больше ты ничего не видишь. А если учесть, что это был Итхэвон и что там большинство людей было под алкоголем, то уже ясно, что закончиться это должно было плачевно", - добавила она.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 08:39
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
С ней согласен блогер Саша, который также успел покинуть место происшествия до образования давки.
В беседе с РИА Новости он заявил, что в одном из заведений оказалась какая-то знаменитость, и обезумевшая толпа решила вломиться в него.
"Им было все равно на все, потому что они были пьяные. И я слышал, что одного человека сбили с ног, и они как домино попадали и начали друг друга давить. Я, честно говоря, не могу никак это представить в своей голове. Улица, конечно, узкая, но это не автобус перевёрнутый, где нельзя встать, видимо, это из-за того, люди были очень пьяными", - сказал он.
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 13:09
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии
 
В миреСеулЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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