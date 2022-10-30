https://ria.ru/20221030/seul-1827898977.html

Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем

Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем - РИА Новости, 30.10.2022

Местная жительница назвала трагедию в Сеуле несчастным случаем

Трагедия в Сеуле - это несчастный случай, винить в этом никого не стоит, считает местная жительница Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:46

2022-10-30T14:46

2022-10-30T14:46

в мире

сеул

южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Трагедия в Сеуле - это несчастный случай, винить в этом никого не стоит, считает местная жительница Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где затем началась давка.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией."Я абсолютно не понимаю людей, которые начинают винить всех, кто там вчера был. Люди не виноваты, никто не виноват. Это несчастный случай", - сказала она в беседе с РИА Новости."В такой толпе невозможно пройти, невозможно куда-то протолкнуться. Ты идёшь и перед тобой просто спина впереди стоящего человека, больше ты ничего не видишь. А если учесть, что это был Итхэвон и что там большинство людей было под алкоголем, то уже ясно, что закончиться это должно было плачевно", - добавила она.С ней согласен блогер Саша, который также успел покинуть место происшествия до образования давки.В беседе с РИА Новости он заявил, что в одном из заведений оказалась какая-то знаменитость, и обезумевшая толпа решила вломиться в него."Им было все равно на все, потому что они были пьяные. И я слышал, что одного человека сбили с ног, и они как домино попадали и начали друг друга давить. Я, честно говоря, не могу никак это представить в своей голове. Улица, конечно, узкая, но это не автобус перевёрнутый, где нельзя встать, видимо, это из-за того, люди были очень пьяными", - сказал он.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

https://ria.ru/20221030/davka-1827887016.html

сеул

южная корея

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сеул, южная корея, давка в сеуле