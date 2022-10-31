https://ria.ru/20221031/seul-1828079091.html

"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле

"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле - РИА Новости, 31.10.2022

"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле

Празднование Хеллоуина в Сеуле обернулось массовой давкой, в которой погибли более 150 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране траур. Кадры с РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:29

2022-10-31T17:29

2022-10-31T23:02

фото

сеул

давка в сеуле

юн сок ель

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Празднование Хеллоуина в Сеуле обернулось массовой давкой, в которой погибли более 150 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране траур. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

сеул

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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