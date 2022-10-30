https://ria.ru/20221030/seul-1827865702.html

Во время давки в Сеуле погибла гражданка Казахстана

Во время давки в Сеуле погибла гражданка Казахстана - РИА Новости, 30.10.2022

Во время давки в Сеуле погибла гражданка Казахстана

Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:16

2022-10-30T10:16

2022-10-30T10:29

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казахстан

давка в сеуле

юн сок ель

южная корея

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АСТАНА, 30 окт – РИА Новости. Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле, сообщила пресс-служба МИД республики."По информации оперативного штаба и полиции города Сеул, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из ВУЗов Республики Корея", - говорится в сообщении.Поясняется, что казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв - 22 иностранца, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сеул, казахстан, давка в сеуле, юн сок ель, южная корея