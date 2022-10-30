https://ria.ru/20221030/davka-1827883392.html
Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле
Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле
Давка на улицах в Сеуле, где погибли более 150 человек, образовалась из-за того, что вход в бары в тот вечер был платный, рассказала РИА Новости жительница... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:40
2022-10-30T12:40
2022-10-30T12:40
в мире
сеул
южная корея
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Давка на улицах в Сеуле, где погибли более 150 человек, образовалась из-за того, что вход в бары в тот вечер был платный, рассказала РИА Новости жительница Сеула Камилла.Она пояснила, что накануне была в районе Итхэвон, где договорилась встретиться с друзьями, однако уже на выходе из метро почувствовала, что людей на станции непривычно много."Я просто осознаю, что все едут именно туда. Все поезда и вагоны забиты, эскалаторы забиты, ты просто идёшь в этом потоке, и ни пути назад или куда-то ещё у тебя нет. Когда я приехала на Итхэвон, на станции творился настоящий ад, все кишело людьми, но когда я поднялась наверх - стало ещё хуже. Дорога, улицы - все в людях. Я понимаю, что я хочу бежать домой, но для начала нужно встретить друзей", - рассказала она.По словам Камиллы, давка на улице усугубилась, потому что вход в бары в тот вечер был платным."Именно вчера вход в бары был платный, поэтому столько людей было именно на улице, не все заходили куда-то внутрь", - добавила она.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, южная корея, давка в сеуле
В мире, Сеул, Южная Корея, Давка в Сеуле
Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле
Местная жительница считает, что давка в Сеуле произошла из-за платного входа в бары
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Давка на улицах в Сеуле, где погибли более 150 человек, образовалась из-за того, что вход в бары в тот вечер был платный, рассказала РИА Новости жительница Сеула Камилла.
Она пояснила, что накануне была в районе Итхэвон, где договорилась встретиться с друзьями, однако уже на выходе из метро почувствовала, что людей на станции непривычно много.
"Я просто осознаю, что все едут именно туда. Все поезда и вагоны забиты, эскалаторы забиты, ты просто идёшь в этом потоке, и ни пути назад или куда-то ещё у тебя нет. Когда я приехала на Итхэвон, на станции творился настоящий ад, все кишело людьми, но когда я поднялась наверх - стало ещё хуже. Дорога, улицы - все в людях. Я понимаю, что я хочу бежать домой, но для начала нужно встретить друзей", - рассказала она.
По словам Камиллы, давка на улице усугубилась, потому что вход в бары в тот вечер был платным.
"Именно вчера вход в бары был платный, поэтому столько людей было именно на улице, не все заходили куда-то внутрь", - добавила она.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
объявил национальный траур в связи с трагедией.