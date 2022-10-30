https://ria.ru/20221030/davka-1827883392.html

Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле

Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Очевидица предположила, из-за чего могла случиться давка в Сеуле

Давка на улицах в Сеуле, где погибли более 150 человек, образовалась из-за того, что вход в бары в тот вечер был платный, рассказала РИА Новости жительница... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:40

2022-10-30T12:40

2022-10-30T12:40

в мире

сеул

южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Давка на улицах в Сеуле, где погибли более 150 человек, образовалась из-за того, что вход в бары в тот вечер был платный, рассказала РИА Новости жительница Сеула Камилла.Она пояснила, что накануне была в районе Итхэвон, где договорилась встретиться с друзьями, однако уже на выходе из метро почувствовала, что людей на станции непривычно много."Я просто осознаю, что все едут именно туда. Все поезда и вагоны забиты, эскалаторы забиты, ты просто идёшь в этом потоке, и ни пути назад или куда-то ещё у тебя нет. Когда я приехала на Итхэвон, на станции творился настоящий ад, все кишело людьми, но когда я поднялась наверх - стало ещё хуже. Дорога, улицы - все в людях. Я понимаю, что я хочу бежать домой, но для начала нужно встретить друзей", - рассказала она.По словам Камиллы, давка на улице усугубилась, потому что вход в бары в тот вечер был платным."Именно вчера вход в бары был платный, поэтому столько людей было именно на улице, не все заходили куда-то внутрь", - добавила она.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

сеул

южная корея

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сеул, южная корея, давка в сеуле