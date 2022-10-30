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Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после давки - РИА Новости, 30.10.2022
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Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после давки
Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после давки - РИА Новости, 30.10.2022
Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после давки
Власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне, где погибли более 150 человек, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:06
2022-10-30T09:49
в мире
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне, где погибли более 150 человек, передает агентство Рёнхап.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. Большинству жертв было 18-30 лет. По данным полиции, они установили личность 140 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.На 15.00 (09.00 мск) власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан.Очевидцы сообщают, что прямо на другой стороне здания рядом с переулком у отеля Hamilton, где произошла трагедия, люди продолжали веселиться, никто не осознавал, что рядом происходит что-то страшное. "Мы ушли оттуда и только когда вернулись домой и посмотрели новости, узнали (о погибших – ред.)", - заявила одна из очевидцев телеканалу MBC.По словам другого, в толпе люди кричали тем, кто сзади, чтобы они прекратили проталкиваться, но подходящие в хвост столпотворения кричали "толкай, толкай" и рвались вперед, что спровоцировало еще большую давку.Некоторые пытались помочь тем, кто плохо себя чувствовал, вытащить их из толпы, оказывали первую помощь потерявшим сознание.Как передает корреспондент РИА Новости, по состоянию на 15.30 (09.30 мск) в районе инцидента оцепление пока не сняли. Полицейские заявляют, что пока не принято решение, когда будет восстановлено движение по улице. Обстановка в районе стабильная, люди разошлись по домам еще ночью.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/zhertvy-1827854447.html
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в мире, сеул, давка в сеуле
В мире, Сеул, Давка в Сеуле
09:06 30.10.2022 (обновлено: 09:49 30.10.2022)
 
Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после давки

Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после массовой давки

© AP Photo / Lee Jin-manСпасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки в Итхэвоне, где погибли более 150 человек, передает агентство Рёнхап.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек, еще 82 пострадали. Среди погибших - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. Большинству жертв было 18-30 лет. По данным полиции, они установили личность 140 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
На 15.00 (09.00 мск) власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан.
Очевидцы сообщают, что прямо на другой стороне здания рядом с переулком у отеля Hamilton, где произошла трагедия, люди продолжали веселиться, никто не осознавал, что рядом происходит что-то страшное. "Мы ушли оттуда и только когда вернулись домой и посмотрели новости, узнали (о погибших – ред.)", - заявила одна из очевидцев телеканалу MBC.
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:28В мире
В посольстве РФ рассказали о погибших в давке в Сеуле россиянках
По словам другого, в толпе люди кричали тем, кто сзади, чтобы они прекратили проталкиваться, но подходящие в хвост столпотворения кричали "толкай, толкай" и рвались вперед, что спровоцировало еще большую давку.
Некоторые пытались помочь тем, кто плохо себя чувствовал, вытащить их из толпы, оказывали первую помощь потерявшим сознание.
Как передает корреспондент РИА Новости, по состоянию на 15.30 (09.30 мск) в районе инцидента оцепление пока не сняли. Полицейские заявляют, что пока не принято решение, когда будет восстановлено движение по улице. Обстановка в районе стабильная, люди разошлись по домам еще ночью.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:39
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
 
В миреСеулДавка в Сеуле
 
 
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