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Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Московский академический театр имени Владимира Маяковского - РИА Новости, 29.10.2022

Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Днем рождения театра имени Владимира Маяковского считается 29 октября 1922 года. В этот день в здании на Никитской улице в Москве спектаклем "Ночь" открылся... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T00:30

2022-10-29T00:30

2022-10-29T00:31

справки

театр имени маяковского

москва

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Днем рождения театра имени Владимира Маяковского считается 29 октября 1922 года. В этот день в здании на Никитской улице в Москве спектаклем "Ночь" открылся один из первых советских драматических театров – Театр революции. Здание театра было построено в 1886 году специально для именитых гастролеров из-за рубежа. Здесь выступали французская актриса Сара Бернар, итальянская актриса Элеонора Дузе, французский актер и теоретик театра Бенуа-Констан Коклей-старший и другие. На рубеже XIX-XX веков театр назывался "Интернациональным" в силу всеевропейского состава выступавших здесь артистов. С 1920 года в здании располагался Театр революционной сатиры (Теревсат). Первым руководителем открывшегося в 1922 году Театра революции стал режиссер Всеволод Мейерхольд (1874-1940). Поставленное им "Доходное место" Александра Островского стало образцом новаторского прочтения классической пьесы, а спектакль того же года "Озеро Люль" драматурга Алексея Файко был одним из ярких примеров конструктивизма в сценическом искусстве. В 1931-1942 годы руководителем театра был режиссер и педагог Алексей Попов. В эти годы были поставлены спектакли "Поэма о топоре", "Мой друг" Николая Погодина, "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, "Собака на сене" Лопе де Вега, "Бесприданница" Александра Островского, "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера и др.В 1943-1954 годы театр носил название Московский театр драмы, с 1954 года – Московский театр имени Владимира Маяковского. В 1964 году театр стал академическим. В 1943-1967 годах театр возглавлял режиссер Николай Охлопков. Были поставлены спектакли "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Мать", "Зыковы" Максима Горького, "Гроза" Александра Островского, "Гамлет" Уильяма Шекспира, "Клоп" Владимира Маяковского, "Иркутская история" Александра Арбузова, "Мамаша Кураж и ее дети" Бертольта Брехта, "Смерть Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина.В 1968-2001 годах художественным руководителем театра был режиссер Андрей Гончаров. Популярностью у зрителей в тот период пользовались спектакли "Таланты и поклонники" Александра Островского, "Дети Ванюшина" Сергея Найденова, "Разгром" Александра Фадеева, "Человек из Ламанчи" по Мигелю Сервантесу, "Леди Макбет Мценского уезда" Николая Лескова, "Жизнь Клима Самгина" Максима Горького, "Закат" Исаака Бабеля и другие. Спектакль "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса в постановке Гончарова со Светланой Немоляевой и Арменом Джигарханяном шел на сцене театра 24 года, его показали более 700 раз. В январе 2002 года художественным руководителем театра был назначен режиссер и актер Сергей Арцибашев, до этого возглавлявший созданный им "Театр на Покровке". Среди главных постановок режиссера – "Женитьба", "Мертвые души", "Как поссорились..." Николая Гоголя, "Карамазовы" по Федору Достоевскому.В мае 2011 года художественным руководителем театра стал режиссер Миндаугас Карбаускис, обладатель высших театральных премий России. В числе его постановок зрители смогли увидеть спектакли "Господин Пунтила и его слуга Матти" Бертольта Брехта, "Плоды просвещения" Льва Толстого, "Русский роман" и "Изгнание/Мой друг Фредди Меркьюри" Марюса Ивашкявичюса, "Обломов" по роману Ивана Гончарова, "Йокнапатофа" по роману Уильяма Фолкнера "Когда я умирала", "Семейный альбом" по пьесе Томаса Бернхарда "На покой" и другие работы.В мае 2022 года в должность художественного руководителя вступил режиссер Егор Перегудов, лауреат премии Международного фонда К.С. Станиславского и других престижных наград. Ранее он занимал должность главного режиссера Российского академического молодежного театра.Современный репертуар театра представлен традиционными классическими постановками. "Женитьба" и "Мертвые души" Николая Гоголя, "Бешеные деньги", "На бойком месте", "Не все коту масленица", "Таланты и поклонники" Александра Островского, "Плоды просвещения" Льва Толстого, "Школа жен" Жана-Батиста Мольера, "Дядюшкин сон" Федора Достоевского. В числе спектаклей современных драматургов – "Кант" Марюса Ивашкявичюса, "Снимается кино" Эдварда Радзинского, "Московский хор" Людмилы Петрушевской", "Август: графство Осейдж" Трейси Леттса и другие. Среди премьерных спектаклей – "Обыкновенная история" Ивана Гончарова (2021), "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского (2022), "Счастливые дни несчастливого человека" Алексея Арбузова (2022).29 октября 2022 года, в 100-летний юбилей театра, зрители увидят спектакль "Истории", в котором артисты поделятся любимым материалом из русской классики и выступят в непривычном для себя амплуа. Режиссер постановки – Егор Перегудов.Всего в юбилейном сезоне театр представит шесть премьер.Московский академический театр им. Вл. Маяковского – один из самых прославленных театральных коллективов Москвы и России. В разные годы здесь играли знаменитые советские и российские актеры Мария Бабанова и Михаил Астангов, Максим Штраух и Лев Свердлин, Фаина Раневская и Лидия Сухаревская, Армен Джигарханян и Ольга Яковлева, Наталья Гундарева и Александр Лазарев-старший. В настоящее время в труппе театра служат 82 актера. Среди них – народные артисты России Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, заслуженные артисты Надежда Бутырцева, Татьяна Орлова, Анна Ардова, Юрий Никулин и другие мастера. В 2013 году в театре Маяковского начала работать Студия OFF – студия документального и сочинительского театра. В ее рамках актер принимает непосредственное участие в создании замысла, пьесы, спектакля. В программе – изучение опыта европейского театра, тренинги по актерскому существованию и создание банка документальных монологов. В январе 2023 года продолжением развития Студии-OFF станет выпуск экспериментального саунд-перформанса по пьесам русской классической драматургии в постановке музыканта, композитора, идейного вдохновителя оркестра "Персимфанс" Петра Айду. Актеры и спектакли театра имени Владимира Маяковского удостоены многих премий, наград и призов. В их числе – национальная театральная премия "Золотая маска" за спектакль "Русский роман" (сезон 2015-2016), премия Федерации еврейских общин России за спектакль "Бердичев" (2014), театральная премия "Московский Комсомолец" за спектакль "Старший сын" (сезон 2019-2020), награда V Всероссийского театрального фестиваля им. Виктора Розова "РОЗОВФЕСТ" за спектакль "В день свадьбы" (2022) и другие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, театр имени маяковского, москва